Download our free application

Use the link below to create your account through our application.

or click here to create your account through mobile form.

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 69% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor . Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.