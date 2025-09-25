Știri de ultimă oră: Revizuire ascendentă masivă a PIB. Cererile de șomaj scad. EURUSD testează 1,17

PIB-ul final pentru trimestrul al doilea este revizuit în sus la 3,8% (previziune: 3,3%; valoare anterioară: 3,3%, trimestrul întâi: -0,5%). Datele au fost revizuite în sus în principal datorită exporturilor nete, care au înregistrat rezultate chiar mai bune decât în raportările anterioare.

Indicele prețurilor PIB în al doilea trimestru: 2,1% (previziune: 2,0%; valoare anterioară: 2,0%, Q1: 3,8%).

Prețurile core PCE în al doilea trimestru: 2,6% (previziune: 2,5%; valoare anterioară: 2,5%, Q1: 3,5%)

Cererile inițiale de șomaj: 218.000 (previziuni: 233.000; anterior: 232.000)

Balanța comercială pentru luna august: -85,5 miliarde USD (previziuni: -95,7 miliarde USD; anterior: -103,6 miliarde USD)

Comenzi de bunuri durabile pentru luna august: 2,9% față de luna precedentă (previziuni: -0,3% față de luna precedentă; anterior: -2,7% față de luna precedentă)

Comenzi de bunuri durabile de bază: 0,4% față de luna precedentă (previziuni: -0,1% față de luna precedentă; anterior: 1,1% față de luna precedentă) Datele solide din SUA alimentează aprecierea dolarului și pun sub semnul întrebării perspectivele de reducere a ratei dobânzii de către Fed Au fost publicate o serie de date economice puternice din SUA, conduse de o revizuire semnificativă în sus a creșterii PIB-ului în al doilea trimestru. Balanța comercială a fost mult mai bună decât se aștepta, iar cererile inițiale de șomaj revin la nivelurile scăzute anterioare, sugerând că creșterea de acum două săptămâni a fost un eveniment izolat. În plus, comenzile de bunuri durabile au înregistrat o revenire puternică. Deși acest lucru a fost influențat în mare măsură de comenzile din sectorul transporturilor, comenzile de bază s-au redresat, indicând o reziliență economică mai largă. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În ansamblu, datele prezintă o imagine foarte pozitivă a economiei SUA. Dolarul s-a apreciat considerabil ca răspuns, testând acum nivelul de 1,1700. Acest lucru a declanșat o scădere bruscă a indicilor futures din SUA, indicând faptul că piața interpretează datele ca fiind hawkish. Având în vedere puterea economică subiacentă, unii membri ai Rezervei Federale ar putea pune acum sub semnul întrebării justificarea celor două reduceri ale ratei dobânzii din acest an, mai ales că inflația continuă să fie o problemă. Creșterea este determinată în principal de exporturile nete, dar există și o contribuție pozitivă din partea consumului și a investițiilor fixe, ceea ce indică faptul că, chiar și fără turbulențele tarifare, schimbarea ar trebui să fie pozitivă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB EURUSD a scăzut semnificativ astăzi din cauza pachetului de date puternice din partea USD, care subminează probabilitatea unor reduceri suplimentare ale Fed în acest an. Sursa: xStation 5

