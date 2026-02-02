US500 își revine după corecția masivă📈Analiza sezonului de raportare a rezultatelor financiare pe Wall Street🗽

Sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru Q4 2025 pe Wall Street se conturează mult mai bine decât se așteptau investitorii la sfârșitul lunii decembrie. Cu aproximativ o treime din companiile din S&P 500 care au raportat deja, imaginea devine din ce în ce mai clară.

Conform datelor FactSet din 30 ianuarie 2026, majoritatea companiilor înregistrează rezultate peste așteptări, cu o rată solidă atât în ceea ce privește profiturile, cât și veniturile.

În același timp, revizuirile estimărilor privind câștigurile pe acțiune pentru 2026 sunt peste normele istorice și sunt mai puternice decât cele observate în 2025. Acest context susține tabăra optimistă și întărește argumentul că S&P 500 ar putea reveni relativ rapid peste nivelul de 7.000. Mai jos, pe baza cifrelor FactSet, prezentăm principalele date care ne ajută să înțelegem ce ne spune cu adevărat acest sezon al rezultatelor financiare.

Sursa: BofA Global Research

FactSet scorecard: rezultate vs așteptările rămân ferm pozitive

Până în prezent, aproximativ 75% dintre companiile din S&P 500 au depășit previziunile privind EPS, iar 65% au surprins pozitiv în ceea ce privește veniturile. Această combinație sugerează că așteptările au fost stabilite în mod conservator — în special având în vedere preocupările persistente legate de costurile de producție și tarife — în timp ce companiile, cel puțin în această etapă, demonstrează o reziliență operațională mai puternică decât cea preconizată de piață.

Din perspectiva indicelui, punctul de referință este rata de creștere a profiturilor de 11,9% față de anul precedent. Dacă acest ritm se menține până la sfârșitul sezonului de raportare, S&P 500 ar înregistra al cincilea trimestru consecutiv de creștere a profiturilor cu două cifre, un semnal puternic că ciclul profiturilor continuă să susțină acțiunile.

Cu doar o lună înainte, la 31 decembrie, consensul indica o creștere a câștigurilor de 8,3% pentru Q4, cu mult sub nivelul actual de ~11,9%. Diferența evidențiază faptul că acest sezon nu este doar „deloc dezamăgitor”, ci chiar depășește așteptările. Este important de menționat că această îmbunătățire este suficient de amplă pentru a se reflecta la nivel sectorial: șase sectoare înregistrează acum rezultate mai bune decât la sfârșitul anului, în mare parte datorită surprizelor pozitive în ceea ce privește EPS.

Marjele nete: cea mai izbitoare caracteristică a sezonului

Cel mai impresionant element până în prezent este profitabilitatea. În ciuda dezbaterilor continue privind tarifele, costurile forței de muncă, logistica și presiunea asupra prețurilor, S&P 500 raportează în prezent o marjă de profit netă combinată de 13,2% pentru Q4.

Dacă această tendință se menține, ar reprezenta cea mai mare marjă de profit net înregistrată de când FactSet a început să urmărească acest indicator în 2009, depășind recordul anterior de 13,1%, care a fost stabilit, în mod remarcabil, chiar în trimestrul trecut. Cu alte cuvinte, marjele nu se reduc sub presiunea costurilor; ele se situează la niveluri istorice, contrazicând afirmația că costurile erodează rapid profitabilitatea companiilor.

Perspectiva sectorială: tehnologia și industria grea fac treaba grea

Pe o bază anuală, creșterea marjei este concentrată, dar acolo unde apare, este semnificativă:

Tehnologia informației a ridicat marjele nete de la 26,8% la 29,0%

Industria s-a îmbunătățit de la 10,7% la 12,5%

Pe de altă parte, mai multe sectoare înregistrează o comprimare a marjei. Unul dintre cele mai clare exemple este imobiliarele, unde marjele nete au scăzut de la 35,1% la 33,5%. Energia este practic neschimbată de la an la an, la 7,8%. De asemenea, este de remarcat faptul că nu este vorba de o creștere universală a marjelor. Doar cinci sectoare se situează în prezent peste marjele nete medii pe cinci ani, conduse din nou de tehnologie și industrie, în timp ce sectoare precum sănătatea și imobiliarele rămân sub normele pe termen lung.

Sursa: FactSet

De la trimestru la trimestru: semnale mixte sub titlul record

Pe o bază secvențială (Q4 vs. Q3), imaginea este mai inegală. Doar trei sectoare înregistrează o creștere a marjelor de la un trimestru la altul, conduse de industrie (12,5% vs. 10,5%). Majoritatea sectoarelor se confruntă cu presiuni secvențiale, utilitățile fiind printre cele mai mari frâne (12,9% față de 17,1%).

Acest lucru sugerează că marja record la nivel de indice nu este rezultatul unei îmbunătățiri generale peste tot; în schimb, reflectă faptul că câteva segmente mari, extrem de profitabile, mențin o rentabilitate excepțională și au o pondere suficientă pentru a ridica cifra agregată a S&P 500.

Previziuni pentru Q1 2026: constructive, dar nu euforice

Comentariile companiilor cu privire la următorul trimestru par mai degrabă stabile decât exuberante:

17 companii au emis previziuni pozitive privind EPS

7 companii au emis previziuni negative privind EPS

Acesta nu este un semnal de „boom”, dar sugerează că echipele de management încă văd mai mult potențial de realizare decât riscuri de deteriorare clară.

Evaluare: investitorii plătesc o primă pentru această putere a câștigurilor

Reversul medaliei este evaluarea. Indicele S&P 500 P/E pe 12 luni este de 22,2, ceea ce este semnificativ peste:

media pe 5 ani (20,0)

media pe 10 ani (18,8)

Piața plătește deja pentru puterea susținută a marjelor și creșterea continuă a profiturilor. Cu alte cuvinte: fundamentele sunt solide, dar toleranța la dezamăgiri este limitată — orice scădere a profiturilor mai târziu în sezon ar putea avea un impact mai mare asupra prețurilor decât ar avea într-un mediu cu multiplicatori mai mici.

Sursa: FactSet

Perspective pentru 2026: se așteaptă ca marjele să crească și mai mult

Așteptările consensuale sugerează că marjele ar putea fi și mai mari în 2026, cu marje de profit net prognozate în jurul valorii de:

13,2% (Q1 2026)

13,8% (Q2 2026)

14,2% (Q3 2026)

14,2% (Q4 2026)

Dacă piața va continua să se mențină pe această traiectorie, evaluările ridicate ar putea rămâne justificabile, dar acest lucru ar necesita o disciplină continuă în ceea ce privește costurile și o putere de stabilire a prețurilor susținută. Concluzia principală până în prezent: Q4 2025 se conturează ca un alt trimestru de creștere solidă a câștigurilor și de profitabilitate record, nu ca un sezon definit de comprimarea marjelor. Riscul mai mare pentru acțiuni nu este contextul câștigurilor în sine, ci faptul că, la nivelurile actuale de evaluare, investitorii vor solicita o execuție aproape perfectă, în special în trimestrele din 2026

Imagine tehnică a US500 (Interval D1)

Futures-urile S&P 500 (US500) au recuperat rapid EMA pe 50 de zile pe graficul zilnic și se situează din nou în apropierea valorii de 6.950. Momentul puternic al câștigurilor continuă să susțină narațiunea optimistă și ajută la compensarea impulsurilor negative.

Sursa: xStation 5