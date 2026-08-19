Wall Street își pierde avântul 🗽 Țin fundamentele pasul cu piața de creștere?

În ciuda recentelor corecții, indicele S&P 500 rămâne aproape de maximele istorice, așa că se pune în mod firesc întrebarea dacă piața a mers deja prea departe. Problema este că nivelurile indicelui, luate separat, nu oferă o imagine completă a situației. În ultimele trimestre, profiturile și așteptările privind profiturile s-au îmbunătățit suficient de rapid încât creșterea pieței nu poate fi explicată doar prin creșterea valorilor de piață.

Profiturile din cadrul indicelui S&P 500 au crescut cu aproape 50,4% față de aceeași perioadă a anului trecut în ultimul trimestru, comparativ cu așteptările anterioare de 23,2%. Aceasta a fost cea mai puternică rată de creștere înregistrată din trimestrul al treilea al anului 2021. O parte din acest rezultat a provenit însă de la Alphabet și Amazon, unde au fost recunoscute câștigurile legate de SpaceX și Anthropic. Excluzând aceste efecte, creșterea profiturilor s-ar fi situat mai aproape de 32% față de aceeași perioadă a anului trecut, rămânând totuși cu aproximativ 10 puncte procentuale peste creșterea înregistrată de indicele S&P 500 în sine.

Acesta a fost deja al doilea trimestru consecutiv cu o creștere a profiturilor de peste 20% și al șaptelea trimestru consecutiv de creștere de două cifre. Creșterea veniturilor se accelerează, de asemenea, înregistrând o creștere de aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, cel mai puternic ritm de la Q4 al anului 2021. Chiar și excluzând sectoarele energiei și tehnologiei, creșterea veniturilor ar fi fost de aproximativ 9,7%.

Îmbunătățirea nu se limitează la cele mai mari companii din sectorul tehnologic. Nu mai puțin de 8 dintre cele 11 sectoare ale indicelui S&P 500 înregistrează o creștere a profiturilor de două cifre. Profiturile din sectorul energetic au crescut cu aproximativ 135% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce serviciile de comunicații și bunurile de consum discreționare înregistrează o creștere de aproape 110%. Acest lucru slăbește argumentul conform căruia întreaga piață bull este impulsionată exclusiv de o mână de companii cu capitalizare uriașă.

Graficul US500 (Interval D1)

Analizând contractul S&P 500 (US500), nivelul cheie de suport al evoluției prețului se situează în jurul valorii de 7.620 de puncte și este consolidat suplimentar de media mobilă exponențială pe 50 de sesiuni (EMA50) (linia portocalie). Nivelurile cheie de rezistență sunt 7.800 și 8.000 de puncte.

Sursă: xStation5

Rata de creștere a previziunilor privind câștigul pe acțiune (EPS) pe 12 luni pentru companiile din S&P 500 a crescut la aproximativ 35% față de aceeași perioadă a anului trecut (chiar dacă anul trecut nu a existat nicio recesiune!), confirmând un sprijin fundamental clar.

Sursă: XTB Research

Indicele S&P 500 este scump, dar nu extrem de scump

Având în vedere că indicele se tranzacționează aproape de niveluri record, evaluările rămân ridicate, dar nu sunt încă comparabile cu cele mai extreme perioade din istorie. Raportul P/E pe 12 luni se situează la aproximativ 21,8x. Acest nivel este clar peste majoritatea nivelurilor înregistrate începând cu 1980, dar încă sub valorile extreme atinse în timpul bulei dot-com sau în timpul revenirii post-pandemice.

Mai importantă este, însă, relația dintre nivelul indicelui și așteptările privind profiturile. Indicele S&P 500 este în creștere, în timp ce raportul P/E anticipat nu crește în același ritm. Aceasta înseamnă că o parte din câștigurile indicelui este absorbită de creșterea așteptărilor privind EPS, mai degrabă decât să fie determinată exclusiv de disponibilitatea investitorilor de a plăti multiplicatori de evaluare mai mari.

Aceasta este o distincție importantă. Piața poate rămâne scumpă în termeni absoluți, dar dacă previziunile privind câștigurile cresc mai rapid decât prețurile acțiunilor, evaluarea sa relativă încetează să se deterioreze. Situația actuală pare, așadar, mai degrabă o piață susținută de îmbunătățirea fundamentelor decât o fază clasică de expansiune pură a multiplilor.

Sursă: XTB Research

Revizuirile previziunilor privind câștigurile rup tiparele istorice

Acest lucru este și mai vizibil în previziunile analiștilor privind câștigurile. Din punct de vedere istoric, estimările privind câștigurile din S&P 500 încep de obicei anul la un nivel relativ ridicat și sunt apoi revizuite treptat în jos. În medie, începând cu anul 2000, revizuirile au înregistrat o scădere de aproximativ 9%.

În 2026, se întâmplă exact opusul. Creșterea prevăzută a profiturilor se apropie de 30%, în timp ce așteptările au fost deja revizuite în sus cu aproximativ 15% de la începutul anului. Astfel de revizuiri pozitive puternice reprezintă mai degrabă o excepție istorică decât o caracteristică standard a ciclului.

Se preconizează că și anul 2027 va rămâne puternic, deși creșterea veniturilor ar trebui să se normalizeze treptat față de nivelurile actuale. Analiștii se așteaptă ca veniturile indicelui să crească cu aproximativ 11,3% față de aceeași perioadă a anului trecut în trimestrul al doilea și cu 10,9% în trimestrul al patrulea al anului 2026. În 2027, se preconizează că ritmul va încetini la aproximativ 8,4%.

Acest lucru indică în continuare un scenariu de creștere foarte solid. În același timp, ridică întrebarea dacă ștacheta a fost deja stabilită la un nivel atât de ridicat încât va deveni din ce în ce mai dificil să se majoreze și mai mult așteptările în trimestrele următoare.

Sursă: LSEG, BlackRock, Truist, FactSet

Cheltuielile de capital (CAPEX) pentru IA continuă să crească și susțin în continuare ciclul

Giganții tehnologici nu se comportă de parcă s-ar aștepta la o încetinire semnificativă a cererii de infrastructură pentru IA. Cheltuielile de capital (CAPEX) combinate prevăzute pentru Alphabet, Amazon, Meta și Oracle au crescut de la aproximativ 560 miliarde USD la 612,5 miliarde USD. Aceasta reprezintă o creștere de 52,5 miliarde USD, sau aproximativ 9,4%.

Alphabet și-a majorat previziunile de la 185 miliarde USD la 200 miliarde USD, Amazon de la 200 miliarde USD la 220 miliarde USD, Meta de la 135 miliarde USD la 137,5 miliarde USD, în timp ce Oracle și-a majorat previziunile de la 40 miliarde USD la 55 miliarde USD. În cazul Oracle, aceasta reprezintă o revizuire de până la 37,5%.

Pe o bază trimestrială, aceasta înseamnă aproximativ încă 50 miliarde USD în cheltuieli suplimentare legate de IA. Acest lucru are importanță pentru întregul lanț de infrastructură, de la centrele de date și cloud computing până la semiconductori. Marile companii din sectorul tehnologic continuă să înregistreze rezultate solide și în domeniul serviciilor cloud, în timp ce creșterea investițiilor sugerează că cele mai mari companii încă nu văd niciun motiv să se retragă din ciclul actual.

În același timp, așteptările privind semiconductorii sunt extrem de ridicate. Creșterea prevăzută a câștigurilor pe acțiune (EPS) pentru sectorul semiconductorilor din S&P 500 în următoarele 12 luni se situează la aproximativ 143% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru evidențiază atât amploarea creșterii potențiale, cât și amploarea așteptărilor pe care companiile vor trebui să le îndeplinească.

Sursă: XTB Research

Piața plătește pentru câștigurile viitoare, nu pentru cele din trecut

De remarcat este și diferența dintre raportul P/E istoric și cel anticipat. Multiplul bazat pe câștigurile istorice rămâne mult mai ridicat, în timp ce raportul P/E anticipat este relativ mai stabil.

Prin urmare, piața pornește clar de la premisa că trimestrele următoare vor aduce o îmbunătățire suplimentară a câștigurilor. Atâta timp cât previziunile privind EPS continuă să fie revizuite în sens ascendent, această structură de evaluare rămâne coerentă din punct de vedere intern. Problema ar apărea dacă revizuirile ar începe să încetinească, în timp ce prețurile acțiunilor ar rămâne ridicate.

Acesta este unul dintre cele mai importante elemente ale contextului actual al pieței. Riscul actual nu constă doar în nivelul ridicat al P/E în sine, ci și în măsura în care acest P/E depinde de un scenariu foarte puternic de creștere a profiturilor.

Sursă: XTB Research

Wall Street este scumpă, dar fundamentele rămân solide

Este dificil să reducem contextul actual al pieței la simpla concluzie că indicele S&P 500 se află la niveluri record și, prin urmare, trebuie să fie supraevaluat. Fundamentele sunt mai solide decât în trimestrele anterioare, amploarea creșterii profiturilor se îmbunătățește, revizuirile sunt excepțional de pozitive, iar cheltuielile de capital (CAPEX) legate de IA continuă să crească. În același timp, aceasta nu este o piață cu o marjă mare de eroare. Investitorii iau deja în calcul o îmbunătățire suplimentară a câștigurilor pe acțiune (EPS), niveluri ridicate și susținute ale investițiilor și continuarea monetizării IA. Dacă aceste elemente continuă să se materializeze, indicele ar putea continua să crească fără o extindere semnificativă a multiplilor de evaluare.

Dacă, însă, ritmul revizuirilor câștigurilor începe să slăbească, actualul multiplu al câștigurilor viitoare de 21–22x ar putea deveni rapid mai puțin confortabil. Prin urmare, Wall Street rămâne scumpă, dar valorile actuale sunt susținute mai mult de câștiguri decât de optimismul investitorilor în sine. Întrebarea cheie pentru trimestrele următoare nu mai este dacă câștigurile vor fi bune, ci dacă vor fi suficient de puternice pentru a ridica așteptările care sunt deja stabilite la un nivel foarte ridicat.