Hai să descoperim împreună cum poți folosi acest indicator pentru a-ți îmbunătăți deciziile de investiții, fie că vorbim despre investiții în ETF-uri, investiții în acțiuni sau alte instrumente financiare.
Înțelegerea indicatorilor de performanță este importantă pentru a lua decizii bine fundamentate. ROIC (Rentabilitatea Capitalului Investit) este un indicator de bază pentru a evalua cât de eficient utilizează o companie capitalul pe care îl are la dispoziție.
Rezumat
ROIC măsoară eficiența utilizării capitalului investit. ROIC arată cât de bine utilizează o companie capitalul total pentru a genera profit. Este un indicator cheie pentru a evalua performanța operațională a unei firme și capacitatea acesteia de a crea valoare pe termen lung.
Formula ROIC este: ROIC = NOPAT / Capital Investit. NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) reflectă profitul operațional al companiei, ajustat pentru impozite, excluzând influența datoriilor. Capitalul Investit include resursele financiare necesare desfășurării activității, cum ar fi capitalul propriu și datoriile pe termen lung, minus numerarul excedentar.
Un ROIC mai mare decât costul capitalului (WACC) indică valoare adăugată. ROIC > WACC: compania creează valoare pentru acționari. ROIC < WACC: compania distruge valoare.
ROIC este superior ROE pentru evaluarea eficienței operaționale. Spre deosebire de ROE (Return on Equity), care măsoară doar rentabilitatea capitalului propriu, ROIC oferă o imagine mai completă deoarece ia în considerare întreaga structură de capital.
ROIC are limitări și trebuie analizat în context. Deși este un indicator puternic, ROIC poate fi afectat de metode contabile, politici de amortizare sau fluctuații ciclice. Interpretarea trebuie adaptată în funcție de industrie, tendințe istorice și evenimente neobișnuite.
Introducere în conceptul ROIC
ROIC, sau Rentabilitatea Capitalului Investit, este un indicator financiar de bază care arată cât de bine o companie folosește capitalul investit pentru a genera profit. Acesta nu se limitează la simpla evaluare a profiturilor, ci se concentrează pe modul în care sunt utilizate resursele financiare disponibile.
Această perspectivă este foarte importantă pentru investitori, deoarece oferă o imagine clară a capacității unei companii de a crea valoare pe termen lung.
Importanța rentabilității capitalului investit constă în faptul că evaluează performanța operațională a unei companii, fără a ține cont de modul în care este finanțată. Astfel, ROIC devine un instrument util pentru a compara performanța companiilor din același sector sau chiar din sectoare diferite.
Pntru investitori și analiști, ROIC este un indicator cheie în procesul de selecție a investițiilor. O companie cu un ROIC constant și în creștere arată o gestionare eficientă a resurselor și un potențial bun de creștere în viitor.
Formula ROIC și componentele sale
Formula ROIC este destul de simplă, dar fiecare element are un rol important în evaluarea performanței unei companii.
Formula ROIC de bază este:
ROIC = NOPAT / Capital Investit
Componenta NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)
NOPAT reprezintă profitul operațional net după plata impozitelor și este partea de sus a formulei. Această componentă măsoară profitul pe care o companie îl obține din activitățile sale principale, după ce a plătit impozitele.
Calculul NOPAT elimină influența modului în care este finanțată compania, concentrându-se doar pe performanța operațională. Acest lucru înseamnă că nu ia în considerare cheltuielile cu dobânzile, oferind o imagine clară a eficienței operaționale.
Componentă Capital Investit
Capitalul Investit este partea de jos a formulei și include toate resursele financiare pe care compania le folosește pentru a-și desfășura activitățile. Această componentă poate fi calculată în mai multe moduri, dar ideea de bază este aceeași.
Modalitățile uzuale de a calcula capitalul investit includ:
Capitalul propriu plus datoriile pe termen lung
Totalul activelor minus datoriile curente care nu implică dobânzi
Activele fixe plus capitalul de lucru net
Alegerea metodei de calcul depinde de specificul companiei și de scopul analizei. Important este să folosești aceeași metodă atunci când compari companii sau perioade diferite.
Cum se calculează ROIC - Pas cu pas
Calcularea ROIC necesită o abordare metodică și utilizarea datelor financiare corecte din rapoartele companiei.
Pasul 1: Calcularea NOPAT
Primul pas constă în determinarea NOPAT (Net Operating Profit After Taxes). Acest lucru se face urmând acești pași:
Identifică profitul operațional (EBIT) din raportul de profit și pierdere al companiei.
Calculează rata efectivă de impozitare împărțind cheltuielile cu impozitele la profitul înainte de impozitare.
Aplică rata de impozitare asupra EBIT pentru a afla impozitele pe profitul operațional.
Scade impozitele calculate din EBIT pentru a obține NOPAT.
Formula pentru NOPAT este: NOPAT = EBIT × (1 - Rata de impozitare)
Pasul 2: Calcularea Capitalului Investit
Al doilea pas implică determinarea capitalului investit. Există mai multe moduri de a face acest calcul:
Metoda 1 - Abordarea prin finanțare:
Adună capitalul propriu cu datoriile care implică plata de dobânzi.
Scade numerarul și echivalentele de numerar excedentare.
Rezultatul reprezintă capitalul investit net.
Metoda 2 - Abordarea prin active:
Adună activele fixe nete cu capitalul de lucru operațional.
Capitalul de lucru operațional = Active circulante - Datorii curente fără dobânzi.
Suma reprezintă capitalul investit în operațiuni.
Pasul 3: Aplicarea formulei ROIC
După ce ai calculat ambele componente, aplici formula ROIC:
ROIC = NOPAT / Capital Investit
Rezultatul este de obicei exprimat ca procent, înmulțind cu 100. Un ROIC de 15% înseamnă că firma generează 15 lei profit pentru fiecare 100 lei de capital investit.
Aspecte importante pentru calculul ROIC
Pentru un calcul precis, ține cont de următoarele:
Folosește date din aceeași perioadă pentru a fi consecvent.
Ajustează pentru evenimente neobișnuite sau care nu se repetă.
Poți folosi valorile medii pentru capitalul investit dacă acesta se schimbă mult.
Verifică metodele contabile folosite pentru a putea compara rezultatele.
Calculul corect al ROIC necesită atenție la detalii și înțelegerea situației financiare a companiei analizate.
Disclaimer! Informațiile prezentate în acest articol au scop exclusiv educativ și informativ. Nu constituie recomandări de investiții, consultanță financiară sau ofertă de cumpărare ori vânzare a unor instrumente financiare.
Interpretarea rezultatelor ROIC
Interpretarea corectă a ROIC este importantă pentru a evalua performanța unei companii și a lua decizii de investiții.
Niveluri de referință pentru ROIC
Pentru a interpreta ROIC, poți folosi aceste intervale ca punct de plecare:
ROIC sub 5%: Considerat scăzut, poate indica probleme în modul în care este utilizat capitalul.
ROIC între 5-10%: Nivel mediu, acceptabil pentru unele industrii.
ROIC între 10-15%: Nivel bun, indică o utilizare eficientă a capitalului.
ROIC peste 15%: Nivel excelent, sugerează o performanță foarte bună.
ROIC peste 20%: Nivel excepțional, tipic pentru companiile de top.
Comparația cu costul capitalului
Cel mai important aspect în interpretarea ROIC este compararea cu costul capitalului (WACC - Weighted Average Cost of Capital). Această comparație arată dacă firma creează sau pierde valoare:
ROIC > WACC: Compania creează valoare pentru acționari.
ROIC = WACC: Compania își menține valoarea, fără creștere sau scădere.
ROIC < WACC: Compania pierde valoare pentru acționari.
Analiza tendințelor ROIC
Pentru o interpretare completă, analizează tendințele rentabilității capitalului investit pe mai multe perioade:
ROIC în creștere: Arată că eficiența operațională se îmbunătățește.
ROIC stabil: Sugerează o performanță constantă.
ROIC în scădere: Poate indica probleme operaționale sau de management.
Este important să ții cont de specificul industriei pentru a interpreta corect ROIC. Companiile din industrii care necesită mult capital pot avea un ROIC mai mic, dar care este totuși bun pentru sectorul respectiv.
ROIC vs ROE - Diferențe și utilizări
Înțelegerea diferențelor dintre ROIC și ROE (Return on Equity) este importantă pentru o analiză financiară completă. Ambii indicatori măsoară rentabilitatea, dar din perspective diferite și cu utilizări specifice.
Diferențe fundamentale
ROIC (Rentabilitatea Capitalului Investit) măsoară cât de eficient este utilizat întregul capital investit în companie, indiferent de unde provine finanțarea. Acesta include atât capitalul propriu, cât și datoriile care implică plata de dobânzi.
ROE (Return on Equity) măsoară rentabilitatea capitalului propriu, concentrându-se doar pe randamentul obținut pentru acționari. ROE nu ia în considerare datoriile companiei în calculul său.
Formulele comparative
ROIC = NOPAT / Capital Investit Total
ROE = Profit Net / Capital Propriu
Avantajele ROIC față de ROE
ROIC oferă o imagine mai completă asupra performanței operaționale:
Nu ține cont de modul în care este finanțată compania: ROIC nu este influențat de nivelul datoriilor.
Permite compararea între companii: Facilitează comparații mai corecte între firme cu moduri diferite de finanțare.
Se concentrează pe eficiența operațională: Măsoară performanța reală a activităților.
Când să folosești ROIC vs ROE
Folosește ROIC când:
Compari companii cu structuri de capital diferite.
Analizezi efectul utilizării datoriilor pentru finanțare.
Compari dividendele potențiale.
Studiezi politicile de distribuire a profitului.
În realitate, utilizarea ambilor indicatori oferă o imagine completă a performanței financiare. ROIC și ROE se completează reciproc în analiza investițională.
Disclaimer! Investițiile în acțiuni, ETF-uri sau alte instrumente financiare implică riscuri, inclusiv pierderea totală a capitalului. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Este important să analizezi în profunzime fiecare companie și contextul pieței înainte de a lua o decizie.
Importanța ROIC în analiza financiară
ROIC este foarte important în analiza financiară modernă, fiind considerat unul dintre cei mai relevanți indicatori pentru a evalua performanța unei companii.
Rolul ROIC în selecția investițiilor
Pentru investitori, ROIC este un criteriu important în procesul de selecție a investițiilor. Companiile cu un ROIC constant mai mare decât costul capitalului arată că pot crea valoare pe termen lung, fiind potrivite pentru investiții pe termen lung.
Investitorii profesioniști folosesc ROIC pentru a identifica:
Companii cu avantaje competitive durabile.
Management eficient în alocarea capitalului.
Oportunități de investiții cu potențial de creștere, inclusiv prin tranzacționarea indicilor bursieri globali.
Riscuri legate de performanța operațională.
ROIC în evaluarea managementului
Rentabilitatea capitalului investit arată direct cât de bune sunt deciziile de management. Un ROIC ridicat și constant indică:
Abilitatea de a găsi oportunități profitabile.
Eficiență în implementarea strategiilor.
Disciplina în alocarea resurselor.
Capacitatea de a menține avantajele competitive.
Utilizarea ROIC în planificarea strategică
Companiile folosesc ROIC ca instrument de planificare strategică pentru:
Evaluarea proiectelor de investiții: Proiectele cu ROIC estimat mai mare decât WACC sunt prioritare.
Optimizarea portofoliului de afaceri: Diviziile cu ROIC scăzut pot fi restructurate sau vândute.
Stabilirea obiectivelor de performanță: ROIC devine un obiectiv pentru managementul operațional.
Evaluarea achizițiilor: ROIC ajută la stabilirea prețului corect pentru achiziții.
ROIC în analiza sectorială
ROIC permite compararea companiilor din același sector, ajutând la identificarea liderilor. Analiștii folosesc ROIC pentru a evalua:
Poziția competitivă.
Avantajele competitive.
Potențialul de consolidare.
Atractivitatea investițională.
Importanța ROIC în analiza financiară este în continuă creștere, fiind adoptat de investitori și analiști ca standard de evaluare a performanței.
Limitări și considerații în utilizarea ROIC
Deși ROIC este un indicator valoros, pentru a-l folosi eficient trebuie să înțelegi limitările sale și contextul în care poate fi aplicat. Cunoașterea acestor aspecte te ajută să eviți interpretările greșite și să iei decizii mai bune.
Limitări metodologice ale ROIC
Principalele limitări ale formulei ROIC includ:
Depinde de datele contabile: ROIC se bazează pe informații din trecut care pot să nu mai reflecte situația economică actuală.
Metodele de calcul pot varia: Moduri diferite de a calcula capitalul investit pot duce la rezultate diferite.
Amortizarea are impact: Politicile de amortizare pot influența valorile ROIC.
Activele intangibile sunt tratate diferit: Multe active intangibile nu sunt reflectate corect în bilanț.
Considerații sectoriale
Rentabilitatea capitalului investit variază mult între sectoare, ceea ce trebuie luat în considerare la interpretare:
Sectoare care necesită mult capital: Industrii precum utilitățile sau telecomunicațiile au ROIC mai mic din cauza investițiilor mari în infrastructură.
Sectoare cu cicluri lungi: Companiile cu proiecte pe termen lung pot avea ROIC scăzut în fazele inițiale.
Industrii în schimbare: Sectoarele în transformare pot avea ROIC instabil.
Factori temporali și ciclici
Interpretarea ROIC trebuie să țină cont de factori temporali:
ZERO COMISION* PENTRU ACȚIUNI ȘI ETF-URI
*Pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR (apoi com. 0.2%, min. 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%. Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil.
Ciclurile economice: ROIC poate varia în funcție de starea economiei.
Investițiile în creștere: Companiile care se extind pot avea ROIC redus temporar.
Evenimente neobișnuite: Restructurările sau achizițiile pot afecta temporar ROIC.
Recomandări pentru utilizarea eficientă
Pentru a profita la maximum de ROIC în analiza financiară:
Analizează tendințele pe mai multe perioade în loc să te bazezi pe o singură valoare.
Compară cu companiile din același sector pentru a avea un context relevant.
Folosește și alți indicatori financiari pentru o imagine completă.
Ajustează pentru evenimente neobișnuite pentru a obține valori corecte.
Ține cont de strategia companiei la interpretare.
Înțelegerea acestor limitări nu reduce valoarea ROIC, ci te ajută să îl folosești mai bine în procesul de analiză și luare a deciziilor de investiții.
Disclaimer! ROIC este un instrument valoros în analiza companiilor, dar trebuie interpretat în context și alături de alți indicatori financiari. Folosirea izolată a ROIC poate duce la concluzii incomplete sau eronate. Înainte de orice investiție, e recomandat să consulți surse multiple și să iei în calcul riscurile specifice sectorului.
ROIC (Rentabilitatea Capitalului Investit) este un indicator financiar important pentru a evalua performanța unei companii și a lua decizii de investiții. Măsurând cât de eficient folosește o companie capitalul investit pentru a genera profit, ROIC oferă o perspectivă valoroasă asupra calității managementului și a potențialului de a crea valoare pe termen lung.
Investește inteligent într-un mod pasiv
Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Dwonload our free application
Folosește linkul de mai jos pentru a deschide un cont de tranzacționare.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Alătură-te celor peste 1 700 000 de investitori din întreaga lume
Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate
Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate
Folosim cookie-uri
Apăsând pe „Accept tot”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru îmbunătățirea eficienței marketingului nostru.
Acest grup conține cookie-uri necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze. Acestea sunt necesare pentru funcționalități precum preferințe de limbă, distribuția traficului sau menținerea sesiunii utilizatorului. Ele nu pot fi dezactivate.
Nume cookie
Descriere
SERVERID
userBranchSymbol
Data de expirare:
1 zi
adobe_unique_id
Data de expirare:
364 de zile
SESSID
Data de expirare:
1 zi
X-Salesforce-CHAT
__hssc
Data de expirare:
1 oră
__cf_bm
Data de expirare:
1 oră
xtbCookiesSettings
Data de expirare:
364 de zile
xtbLanguageSettings
Data de expirare:
364 de zile
test_cookie
Data de expirare:
1 oră
userPreviousBranchSymbol
Data de expirare:
364 de zile
TS5b68a4e1027
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix
Data de expirare:
270 de zile
intercom-session-iojaybix
Data de expirare:
6 zile
intercom-device-id-iojaybix
Data de expirare:
270 de zile
__cfruid
_cfuvid
Folosim instrumente care ne permit să analizăm modul de utilizare a paginii noastre. Astfel de date ne permit să îmbunătățim experiența de utilizare a serviciului nostru web.
Nume cookie
Descriere
_gid
Data de expirare:
1 zi
_gaexp
Data de expirare:
85 de zile
_gat_UA-24128249-1
Data de expirare:
1 oră
_gat_UA-121192761-1
Data de expirare:
1 oră
_ga_CBPL72L2EC
Data de expirare:
729 de zile
_ga
Data de expirare:
729 de zile
__hstc
Data de expirare:
179 de zile
__hssrc
_vwo_uuid_v2
Data de expirare:
365 de zile
_ga_TC79BEJ20L
Data de expirare:
729 de zile
_vwo_uuid
Data de expirare:
365 de zile
_vwo_ds
Data de expirare:
29 de zile
_vwo_sn
Data de expirare:
1 oră
_vis_opt_s
Data de expirare:
99 de zile
_vis_opt_test_cookie
_gcl_au
Data de expirare:
89 de zile
AnalyticsSyncHistory
Data de expirare:
29 de zile
Acest grup de cookie-uri este folosit pentru a vă afișa anunțuri cu subiecte de interes pentru dvs. De asemenea, ne permite să ne monitorizăm activitățile de marketing și ne ajută să măsuram performanța reclamelor noastre.
Nume cookie
Descriere
MUID
Data de expirare:
389 de zile
_omappvp
Data de expirare:
3998 de zile
_omappvs
Data de expirare:
1 oră
_uetsid
Data de expirare:
1 zi
_uetvid
Data de expirare:
389 de zile
_fbp
Data de expirare:
89 de zile
fr
Data de expirare:
89 de zile
_ttp
Data de expirare:
389 de zile
_tt_enable_cookie
Data de expirare:
389 de zile
hubspotutk
Data de expirare:
179 de zile
omSeen-bf0j5ficcdwh69l4zs8y
Data de expirare:
29 de zile
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Data de expirare:
179 de zile
li_sugr
Data de expirare:
89 de zile
UserMatchHistory
Data de expirare:
29 de zile
IDE
Data de expirare:
389 de zile
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Data de expirare:
179 de zile
MSPTC
Data de expirare:
389 de zile
muc_ads
Data de expirare:
729 de zile
guest_id_marketing
Data de expirare:
729 de zile
guest_id_ads
Data de expirare:
729 de zile
guest_id
Data de expirare:
729 de zile
Cookie-urile din acest grup stochează preferințele pe care le-ați avut în timpul utilizării site-ului, astfel încât acestea să fie deja active când vizitați pagina după o perioadă de timp.
Nume cookie
Descriere
bcookie
Data de expirare:
364 de zile
lidc
Data de expirare:
1 zi
bscookie
Data de expirare:
364 de zile
li_gc
Data de expirare:
179 de zile
personalization_id
Data de expirare:
729 de zile
Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate. Puteți gestiona cookie-urile apăsând pe „Setări”. Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, apăsați pe „Accept tot”.
Schimbă regiunea și limba
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Limbă
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară