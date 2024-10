Autotrading și MQL4

Din această lecție vei ști: Cum automatizezi activitatea ta de tranzacționare în platforma MT4

Cum testezi strategiile tale pe MT4

Ce este MQL4 și cum te poate ajuta în activitatea ta de trading

Pentru a investi mai eficient pe piețele financiare, trebuie să-ți dezvolți propriul tău sistem complet de trading, însă, din multe motive, poate fi dificil să-i urmezi regulile cu strictețe. Nu doar timpul limitat sau alte atribuții ale tale, ci și din cauza influenței semnificative a emoțiilor. Un sistem automat de trading poate fi o soluție minunată pentru asta. Platforma MT4 îți oferă o gamă variată de instrumente pentru a-ți putea automatiza sistemul de trading, excluzând, astfel, influența emoțiilor și fiind o soluție la timpul limitat. Mediul de development MT4 îți permite să creezi și să testezi expert advisors (EA). Experții sunt sisteme simple și mecanice de trading care permit automatizarea completă a activităților de analiză, trading și managementul riscului. Asta înseamnă că toată rutina analizei tehnice și a plasării de tranzacții poate fi lăsată în seama expert advisor. Lucrul cu experts advisors Lucrul cu experts advisors se rezumă la: Pasul 1: crează un expert utilizând MetaEditor-ul încorporat și limbajul de programare MQL4, care sunt explicate mai departe într-un tutorial separat. Pentru a crea experți lansează MetaEditor din meniul de sus ‘Tools’ și alege ‘MetaQuotes Language Editor: Pasul 2: setează un expert înainte de a începe să le folosești, parametri comuni pentru toți experții sunt definiți în meniul ‘Tools -> Option’: Din tab-ul ‘Expert Advisors’: Cu opțiunea ‘Allow automated trading’ activezi sau deazactivezi accesul expert advisors la operațiuni de tranzacționare. Alte poziții sunt opționale. Poți deazctiva tranzacționarea automată și mai rapid, folosind iconița AutoTrading (prezentată în imaginea de mai jos) din bara de instrumente. Pasul 3: lansează un expert, după ce ai setat parametrii generali, expertul poate fi lansat. Poți face asta deschizând fereastra ‘Navigator’ din meniul View: Apoi, click-dreapta pe expertul dorit și selectează opțiunea ‘Attach to a chart’ sau drag and drop pentru a-l plasa pe orice grafic. Se va deschide fereastra cu setări speciale pentru expert: Nu uita să bifezi opțiunea ‘Allow live trading’ deoarece, deși setările generale ale experților sunt active, autotradingul Expert Advisors o poate dezactiva. Expert advisor-ul tău este activat corect dacă numele acestuia și o față zâmbitoare vor apărea în colțul din dreapta sus al graficului. Eliminarea Expert Advisors Pentru a elimina expertul tău și a-l dezactiva, click-dreapta pe orice punct de pe grafic și din meniul de context selectează ‘Expert Advisors -> Remove’. Tab-ul Market După cum poți vedea, cu Expert Advisors și limbajul de programare MQL4 poți automatiza complet activitățile tale de tranzacționare, însă, dacă nu ai cunoștințe de programare? Platforma MT4 are vești bune pentru tine - ai acces la o colecție imensă de EA gratuit sau contra cost, direct din platforma de tranzacționare. Nu este nevoie să ai abilități de programare pentru a le lansa. Accesează tab-ul ‘Market’ din fereastra ‘Terminal’ și găsește aplicații gata dezvoltate, EA, indicatori, și așa mai departe. Testerul de Strategii Pentru a estima utilitatea experților tăi sau a celor descărcați, poate fi util modulul ‘Strategy Tester’. Îți permite să verifici eficiența sistemului de tranzacționare pe date istorice. Testele istorice îți permit să începi tradingul automat cu informații despre eficiența expertului în diferite condiții de piață. Pentru a deschide fereastra ‘Strategy Tester’, accesează meniul View: Setează, apoi, toți parametrii de test istoric cum ar fi: simbolul pieței și perioada acesteia, metodele de modeling, perioada de timp și așa mai departe. Și , apoi, analizează rezultatele - este foarte simplu. MQL4 MT4 este o plaformă flexibilă care îți permite să folosești limbajul de programare MQL4 pentru a extinde funcționalitățile acesteia cu soluțiile proprii. MQL4 este potrivit pentru a scrie expert advisors personalizați, indicatori, strategii sau scripturi. Poți programa propriile instrumente prin simpla accesare a modulului încorporat MetaEditor, disponibil în meniu Tools: Acesta îți va deschide MetaEditor, care îți permite să creezi și editezi multe instrumente de analiză tehnică în platforma MT4. MQL4 este similar cunoscutului limbaj de programare C++ și include multe funcții necesare analizei cotațiilor, indicatorilor tehnici și altor aspecte importante în trading. Toate informațiile despre construcțiile și funcțiile în limbajul MQL4 le poți găsi în documentația încorporată: Cu ajutorul acestor materiale vei putea cu siguranță începe să lucrezi la propriul tău instrument MT4. Succes! Platforma de tranzacționare MetaTrader 4 (MT4) nu mai este disponibilă pentru conturile de investiții nou create. Cu toate acestea, este încă disponibilă pentru utilizatorii existenți care au folosit platforma MT4 până acum. Te încurajăm să încerci platforma noastră de tranzacționare modernă, extrem de intuitivă, premiată - xStation 5!

