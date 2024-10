2022.07.27 - BigTech versus o posibilă recesiune – Efectele unei posibile crize economice globale asupra in-vestițiilor în tehnologie

Recesiunea, deși încă timidă, începe să bată din ce în ce mai tare la porțile Wall Street-ului.

Reducerile costurilor și încetinirea locurilor de muncă au devenit noua normă în rândul companiilor Big Tech.

Sectorul în ansamblu se așteaptă la o încetinire puternică.

Printre factorii determinanți ai scăderilor se numără problemele continue cu lanțurile de aprovizionare și restricțiile continue de pe piața chineză.

Costurile uriașe ale cercetării și construirea de facilități în jurul tehnologiei științifico-fantastice, într-o perioadă de creștere a costurilor de capital, sunt în mod clar un factor de stres pentru investitori.

„Deși acțiunile giganților tehnologici s-au aflat pe un trend descendent în acest an, este dificil să comparăm deprecierea de aproape 60% a Meta Platforms cu corecția de aproape 15% a Apple.”, se mai arată în analiza XTB Polonia. Mai multe companii de dezvoltare, cu profil înalt, încep să arate rezultate dezamăgitoare. În cazul Netflix, peste 1 milion de persoane din întreaga lume au încetat să-și plătească abonamentele în perioada aprilie - iunie. Acțiunile Snap au înregistrat o scădere devastatoare, de aproape 40%, după ce au publicat rezultate care „abia” au fost în conformitate cu așteptările. Ne pregătim pentru un „deja vu” în industria BigTech din SUA, așa cum o știm din boom-ul „sălbatic” al acțiunilor companiilor de jocuri? Sau există, totuși, o șansă ca firmele „blue chip” din BigTech, cu modele de afaceri consolidate de-a lungul a mai multor recesiuni, să poată rezista – cel puțin deocamdată – impactului deteriorării datelor economice? Vor adăuga combustibil rezultatele financiare ale companiilor emblematice din Silicon Valley, crescând temerile de recesiune, sau vor îmbunătăți starea de spirit de pe Wall Street, care s-a deteriorat de la începutul anului? Vom afla săptămâna aceasta, piețele așteptând cu nerăbdare rapoartele trimestriale ale giganților tehnologici Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft și Meta Platforms. Investitorii sunt îngrijorați că recesiunea economică va afecta BigTech-ul, care a fost câștigătorul ultimului deceniu. Meta Platforms (META.US) - rezultate 27.07 după închiderea sesiunii Acțiunile Meta Platforms au scăzut cu peste 50% în acest an. Sentimentul investitorilor a avut de suferit în timpul sesiunii de vineri, pe fondul rezultatelor dezamăgitoare ale Snap Inc., care aruncă o umbră asupra modelului de afaceri „capricios” al companiei, bazat pe reclame. Modelul funcționează bine mai ales în perioadele de creștere economică. În timpul unei recesiuni, însă, când companiile reduc cheltuielile și consumul încetinește, poate deveni o adevărată problemă și poate reduce veniturile. Aceasta nu este singura problemă existentă pentru Meta Platforms. Compania este angajată în dezvoltarea tehnologică costisitoare a lumilor virtuale „Metaverse”, despre care CEO-ul Mark Zuckerberg a vorbit în repetate rânduri, semnalând transformarea printr-o schimbare de marketing a numelui. Meta Platforms investește miliarde de dolari în dezvoltarea tehnologiilor VR și AR și a platformei Oculus, pe care a achiziționat-o în 2014. Ambițiile companiei pot fi privite pozitiv de investitorii, care cred în potențialul Metaverse, dar costurile uriașe ale cercetării neprofitabile și construirea de facilități în jurul tehnologiei științifico-fantastice, într-o perioadă de creștere a costurilor de capital, sunt în mod clar un factor de stres pentru investitori. La fel este și dolarul foarte puternic, care probabil va afecta profitabilitatea. Pe termen scurt, Meta Platforms se confruntă cu provocări sub forma monetizării tendinței Metaverse pe care o construiește și construirea unui model de publicitate care ocolește restricțiile de confidențialitate ale iOS (Apple), care au răcit efectiv apetitul și previziunile privind veniturile. Între timp, analiștii au redus așteptările cu privire la rezultatele Meta Platforms, aproape acceptând dezamăgirea care va urma. Va repeta Meta scenariul Netflix și va depăși previziunile scăzute ale unui Wall Street panicat? Datorită popularității sale și a bazei mai largi de agenți de publicitate, compania poate „supraviețui” recesiunii mai bine decât Snap. Analiștii se așteaptă la 30,7 miliarde de dolari în venituri și un EPS de 2,61 de dolari, obținute cu o scădere a costurilor la 87/92 de miliarde de dolari, față de previziunile anterioare de 90/95 de miliarde de dolari. Amazon (AMZN.US) - rezultate 28.07 după închiderea sesiunii Amazon își va raporta joi rezultatele pentru Q2 2022, tot după închiderea sesiunii. După cum era așteptat deja pe piață, acestea pot fi la niveluri istoric de slabe. Compania este cunoscută pentru că a raportat o creștere minimă a veniturilor în fiecare trimestru de la intrarea pe bursă, care a avut loc în urmă cu 25 de ani. Creșterea veniturilor (linia de top) a fost sub 10% în doar trei din cele 101 trimestre până în prezent. Prima a fost când bula dot-com ,,s-a spart” în 2001. Următoarele două au fost Q4'21 și Q1'22. S-a spus că se poate înregistra „doar de maxim trei ori” un astfel de scenariu, dar există multe indicii că al doilea trimestru al anului ar putea fi cel mai slab de până acum. Analiștii și-au redus previziunile privind profitul și veniturile pentru acest trimestru și următorul, precum și pentru întregul an 2023. Amazon prognozase anterior venituri cuprinse între 116 și 121 miliarde dolari, ceea ce reprezenta o creștere între 3% și 7%. Această prognoză include un impact estimat de 2% al ratelor de schimb nefavoraile, o estimare care este aproape sigur prea scăzută, având în vedere aprecierea continuă a dolarului față de monedele europene și asiatice din ultimele luni. Consensul actual al pieței de valori prognozează venituri de 119,1 miliarde de dolari și EPS de 14 cenți. Pentru Q3 2022, consensul analiștilor prognozează venituri de 127 de miliarde de dolari și EPS de 33 de cenți. Apple (AAPL.US) - rezultate 28.07 după închiderea sesiunii Spectrul unei recesiuni globale a afectat recent starea de spirit a consiliilor de conducere ale companiilor din SUA, fapt ce semnalează din ce în ce mai mult nevoia de schimbări în cadrul afacerii. Acest lucru nu este diferit pentru Apple (AAPL.US), care săptămâna trecută a anunțat o încetinire a angajărilor și reduceri de buget în unele dintre diviziile sale. Acoperirea mass-media a acestor anunțuri a căpătat și o viață proprie, deoarece compania a fost mult timp relativ imună la schimbările factorilor externi. Conform previziunilor analiștilor, rezultatele trimestriale vor arăta o scădere bruscă a vânzărilor și, astfel, un decalaj estimat de 8 miliarde de dolari în veniturile companiei. Factorii care creează o pierdere atât de puternică sunt problemele continue cu lanțurile de aprovizionare și restricțiile continue de pe piața chineză. Consensul indică venituri de 82 de miliarde de dolari și EPS de 1,16 dolari. Apple se așteaptă la marje brute cuprinse între 41,5% - 42,5%. Predicțiile băncilor importante variază foarte mult. Analiștii de la JP Morgan și UBS sunt relativ pozitivi în ceea ce privește rezultatele. Morgan Stanley, pe de altă parte, subliniază presiunile lanțurilor de aprovizionare, care ar putea avea un impact negativ asupra câștigurilor din acest trimestru. Concluzii Deși acțiunile giganților tehnologici s-au aflat pe un trend descendent în acest an, este dificil să comparăm deprecierea de aproape 60% a Meta Platforms cu corecția de aproape 15% a Apple. Prin urmare, trebuie menționat că rezultatele intermediare, așa cum a fost cazul în primul trimestru al acestui an, pot avea consecințe mixte. Reducerile costurilor și încetinirea locurilor de muncă au devenit noua normă în rândul companiilor Big Tech, ceea ce poate semnala că sectorul în ansamblu se așteaptă la o încetinire puternică. Rapoartele trimestriale vor arăta dacă firmele „blindate” pot încă transfera costurile în creștere către consumatori și se pot bucura de cererea în creștere pentru servicii. Totuși, merită remarcat faptul că Wall Street are așteptări exorbitante în ceea ce privește creșterea veniturilor majorității companiilor Big Tech, care s-ar putea dovedi a fi un test real pentru cea mai mare parte a economiei SUA. Rezultatele viitoare ar putea stabili direcția următoare a indicilor din SUA și oferă mai multă claritate cu privire la validitatea temerilor de recesiune. Cu toate acestea, se poate dovedi că, așa cum a fost cazul companiilor de jocuri de noroc, rezultatele în conformitate cu așteptările pieței sunt catalogate deja ca fiind „dezamăgitoare” pentru investitori.

