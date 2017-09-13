Commodity Channel Index (CCI) este un indicator tehnic de tip oscilator utilizat pentru a evalua intensitatea mișcărilor de preț și pentru a identifica posibile puncte de inversare în piață. Prin analiza deviației față de media istorică, CCI îi ajută pe traderi să detecteze condiții de supra-cumpărare sau supra-vânzare, precum și divergențe care pot semnala schimbări de momentum. Disponibil în platformele xStation și MetaTrader 4, indicatorul CCI reprezintă un instrument popular în strategiile de analiză tehnică aplicate pe diferite clase de active.

Commodity Channel Index (CCI) este disponibil în platforma XTB (xStation5). Indicatorul tehnic Commodity Channel Index (CCI) a fost dezvoltat de Donald Lambert în 1980 și măsoară deviația prețului unui activ de la valoarea sa medie. Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation 5? Valorile ridicate ale indicatorului arată că prețul este cu mult peste prețul mediu, iar valorile scăzute ale indicatorului arată că prețul este mult sub medie. CCI este util în identificarea inversărilor de preț, extremelor de preț și în confirmarea trendului. Regulile de interpretare a indicatorului Commodity Channel Index (CCI): Divergența: se formează atunci când prețul formează un nou maxim, dar Commodity Channel Index nu reușește să depășească maximul anterior. Această situație indică o posibilă corecție a prețului. Exemplu de divergență a indicatorului Commodity Channel Index: Supra-vânzare/ Supra-cumpărare: Valorile obișnuite ale CCI sunt cuprinse între -100 si +100. Atunci când Commodity Channel Index are valori peste 100 înseamnă că activul este supra-cumpărat și că există posibilitatea ca prețul să scadă. Atunci când Commodity Channel Index coboară sub -100, înseamnă ca activul este supra-vândut și există posibilitatea ca prețul să crească. Exemplu Commodity Channel Index - situații de supra-cumpărare și supra-vânzare: În practică, traderii urmăresc momentele în care CCI depășește nivelurile ±100 și analizează reacția prețului în apropierea zonelor de suport sau rezistență. Confirmarea prin structura pieței sau alte instrumente tehnice crește relevanța semnalului. Confirmarea trendului cu ajutorul CCI Pe lângă identificarea divergențelor și a zonelor de supra-cumpărare sau supra-vânzare, Commodity Channel Index poate fi utilizat și pentru confirmarea trendului existent. Atunci când CCI se menține pentru o perioadă mai lungă peste nivelul +100, acest lucru poate indica un trend ascendent puternic. În mod similar, menținerea indicatorului sub nivelul -100 poate semnala un trend descendent solid. Unii traderi utilizează nivelul 0 ca linie de referință: Trecerea CCI peste 0 poate confirma începutul unui impuls ascendent.

Trecerea sub 0 poate indica presiune de vânzare și posibilitatea dezvoltării unui trend descendent. Setări și parametri Setarea standard pentru CCI este perioada 14, însă aceasta poate fi ajustată în funcție de stilul de tranzacționare: Perioade mai scurte (de exemplu 9 sau 10) fac indicatorul mai sensibil și potrivit pentru tranzacționarea pe termen scurt.

Perioade mai lungi (de exemplu 20 sau 30) reduc semnalele false și pot fi mai potrivite pentru analiza pe intervale de timp mai mari. Alegerea parametrilor depinde de volatilitatea activului și de strategia utilizată. Limitările indicatorului CCI Ca orice indicator tehnic, CCI nu ar trebui utilizat izolat. În piețele cu trend puternic, indicatorul poate rămâne mult timp în zona de supra-cumpărare sau supra-vânzare, fără ca prețul să inverseze imediat direcția. De aceea, este recomandat ca semnalele oferite de CCI să fie confirmate prin: niveluri de suport și rezistență

formațiuni de lumânări

alte instrumente tehnice precum medii mobile sau RSI Concluzie Commodity Channel Index este un indicator versatil, utilizat pentru identificarea extremelor de preț, a divergențelor și pentru confirmarea trendului. Integrat în platformele xStation și MT4, CCI poate fi un instrument valoros în analiza tehnică, cu condiția să fie utilizat în combinație cu alte metode de analiză și într-un cadru bine definit de management al riscului.

