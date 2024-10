Cum deschid un cont de tranzacționare

Timp de citire: 2 minute(s)

Deschiderea unui cont de tranzacționare la XTB România este rapidă, simplă, se face online și îți oferă acces la tranzacționarea pe piețele financiare internaționale.

Deschidere cont Pentru a deschide un cont de trazancționare la XTB este necesară urmarea a 3 pași simpli: Completarea unui formular simplu, disponibil online prin intermediul acestui link. Atașarea documentele necesare, scanate sau fotografiate, pentru a-ți confirma identitatea și adresa de rezidență (exemplu: o copie a cărții de identitate sau a permisului de conducere), iar în cel mai scurt timp vor fi verificate de account manager-ul dedicat. Conectarea în platforma de tranzacționare cu ajutorul datelor primite pe e-mail. Aici poți găsi cotații în timp real, fereastra de tranzacționare, materiale educaționale și analize de piață realizate de specialiștii XTB. Pentru a începe activitatea de tranzacționare propriu-zisă, trebuie să dispui de resurse financiare în cont, proces ce se poate realiza prin transfer bancar (la XTB, vei găsi mai multe opțiuni de depunere gratuită, inclusiv depuneri instantanee prin PayU). Imediat ce fondurile au fost procesate și depuse în contul de tranzacționare, poți începe să investești. La XTB, poți să îți administrezi contul de tranzacționare online, folosindu-te de secțiunea Client Office, unde poți deschide și alte conturi noi de investiții (inclusiv conturi demonstrative gratuite), efectua depuneri, opera retrageri sau muta instant fonduri între conturi. Tehnologiile folosite de XTB România garantează că datele tale sunt în siguranță. Datele sunt transmise către XTB prin conexiune SSL. XTB este autorizată la nivel central de către KNF (Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia), iar sucursala din România este înscrisă în registrul ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară din Romania). Protecția fondurilor Clienților Fondurile Clienților sunt menținute în conturi segregate.

XTB este membră a Fondului de Compensare a Investitorilor gestionat de KDPW – Depozitarul Naţional al Valorilor Mobiliare din Polonia (http://www.kdpw.pl/en). Astfel, fondurile Clienților sunt garantate 100% în limita a 3000 de EUR și 90% pentru sumele cuprinse în intervalul 3000 și 22000 EUR în caz de faliment al XTB sau de evenimente similare. De ce XTB? Suntem unul dintre cei mai mari brokeri de FX și CFD listați la bursă din lume, ce oferă traderilor de retail acces instant la sute de piețe globale.

Suntem reglementați de cele mai importante autorități de supraveghere din lume

La nivel de grup serviciile și tehnologia noastră au câștigat un număr semnificativ de premii, inclusiv premiul ”Cea mai bună aplicație mobilă de investiții”, conform premiului acordat de Forex Expo Dubai 2023.

Beneficiază de oferte personalizate de cashback*.

Acces la peste 6100 de instrumente financiare.

Programe educaționale gratuite.

Instrumente avansate de analiză tehnică și comentarii de piață, toate integrate în platforma de tranzacționare.

