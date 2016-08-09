Formațiunile Double Top și Double Bottom sunt modele clasice de analiză tehnică utilizate pentru identificarea posibilelor inversări de trend pe piețele financiare. Cunoscute și sub denumirile de „M” și „W”, aceste pattern-uri de preț oferă semnale clare de intrare în piață, precum și ținte potențiale de profit. Folosite pe Forex, acțiuni, indici sau criptomonede, formațiunile de tip vârf dublu și minim dublu reprezintă instrumente esențiale pentru traderii care urmăresc breakout-uri și schimbări de direcție ale pieței.

Pune-i să lucreze pentru tine. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.

Ce sunt formațiunile Double Top și Double Bottom în analiza tehnică?

Formațiunile Double Top (Vârf Dublu) și Double Bottom (Minim Dublu) sunt unele dintre cele mai populare pattern-uri de preț utilizate în analiza tehnică pentru identificarea schimbării direcției unui trend.

Acestea sunt formațiuni de inversare, ceea ce înseamnă că apar la finalul unui trend bine definit și semnalează o probabilă schimbare de direcție. Pot fi utilizate pe:

Piața Forex

Acțiuni

Indici bursieri

Mărfuri

Criptomonede

Un avantaj major al acestor formațiuni este faptul că pot fi aplicate pe toate intervalele de timp – de la grafice intraday (M15, H1) până la grafice Daily sau Weekly.

Double Top (Vârf Dublu) – Pattern de inversare descendentă

Formaţiunea Double Top mai este cunoscută şi ca formaţiunea “M” datorită formei acesteia. Este compusă din două vârfuri cu condiţia ca cel de-al doilea vârf să nu fie mai înalt decât primul. Un “M” perfect este acela care are ambele vârfuri la acelaşi nivel, dar aceste situaţii apar rar pe piaţă.

Această formaţiune apare atunci când piaţa desenează un vârf după care se iniţiază o corecţie, urmată de formarea unui al doilea vârf. Minimul care apare între cele două vârfuri marchează un nivel de suport semnificativ.

Când nivelul de suport este depășit de preț, atunci se generează un semnal de vânzare cu o probabilitate mare ca piața să se deprecieze. Depășirea nivelului de suport definește punctul de intrare într-o tranzacție pentru un trader. Ce este interesant la formațiunea Double Top este faptul că, spre deosebire de multe alte unelte de analiză tehnică, aceasta definește și o țintă de profit. După depășirea nivelului de suport piața ar trebui să scadă până la o distanță egală cu cea măsurată de la primul vârf până la minimul aflat între cele două vârfuri (distanța notată cu „X” în imaginea de mai sus).

Ținta de profit în Double Top

Un avantaj important al acestei formațiuni este că oferă o metodă clară de estimare a țintei de profit.

Se măsoară distanța dintre:

Primul vârf

Minimul dintre cele două vârfuri

Această distanță (X) se proiectează în jos din punctul de breakout. Astfel, traderul are o estimare obiectivă a potențialului de scădere.

Double Bottom (Minim Dublu) – Pattern de inversare ascendentă

Formațiunea Double Bottom mai este cunoscută și ca formațiunea “W” datorită formei acesteia. Este compusă din două minime cu condiția ca cel de-al doilea minim să nu fie mai jos decât primul.

Această formațiune apare atunci când piața desenează un minim după care se inițiază o mișcare ascendentă urmată de formarea celui de-al doilea minim. Vârful care se află între cele două minime reprezintă un nivel de rezistență important.

Când nivelul de rezistență este depășit, atunci se generează un semnal de cumpărare cu o probabilitate mare ca piața să continue aprecierea. Punctul de breakout al rezistenței reprezintă un moment oportun pentru deschiderea unei tranzacții.

La fel ca în cazul Double Top, formațiunea Double Bottom definește și ținta potențială de profit. După depășirea rezistenței, piața ar trebui să avanseze o distanță egală cu cea măsurată din primul minim până în vârful aflat între cele două minime (distanța notată cu “X” în imaginea de sus).

Este important ca atunci când tranzacționezi pe baza analizei tehnice să ai în vedere și faptul că managementul riscului reprezintă un factor cheie pentru a tranzacționa cu succes.

Confirmări suplimentare pentru creșterea probabilității de succes

Deși Double Top și Double Bottom sunt pattern-uri eficiente, probabilitatea de succes crește atunci când sunt confirmate prin:

Creșterea volumului la momentul breakout-ului

Divergențe RSI sau MACD

Confluență cu niveluri majore de suport și rezistență

Alinierea cu structura generală a trendului

Volumul este un element cheie: un breakout fără volum poate indica un fals semnal.

Invalidarea formațiunilor Double Top și Double Bottom

Este important să știm când pattern-ul nu mai este valid.

Double Top devine invalid dacă:

Prețul depășește clar al doilea vârf

Double Bottom devine invalid dacă:

Prețul coboară sub al doilea minim

Identificarea rapidă a invalidării ajută la limitarea pierderilor.

Greșeli frecvente în tranzacționarea formațiunilor de inversare

Printre cele mai comune greșeli se numără:

Intrarea în tranzacție înainte de breakout

Confundarea unei consolidări cu un Double Top/Bottom

Ignorarea trendului anterior

Lipsa unui plan de management al riscului

Un Double Top/Bottom este relevant doar dacă apare după un trend clar.

Managementul riscului în tranzacționarea Double Top și Double Bottom

Indiferent cât de clar pare pattern-ul, managementul riscului este esențial.

Recomandări:

Stop Loss deasupra celui de-al doilea vârf (Double Top)

Stop Loss sub al doilea minim (Double Bottom)

Raport risc/recompensă minim 1:2

Dimensiunea poziției adaptată capitalului

Succesul pe termen lung în analiza tehnică depinde mai mult de disciplina în gestionarea riscului decât de identificarea pattern-urilor.

Concluzie – De ce sunt importante Double Tops și Double Bottoms?

Double Top și Double Bottom sunt două dintre cele mai utilizate formațiuni de inversare din analiza tehnică. Ele oferă:

Semnale clare de intrare

Niveluri bine definite de suport și rezistență

Ținte obiective de profit

Aplicabilitate pe multiple piețe și intervale de timp

Atunci când sunt utilizate împreună cu confirmări suplimentare și un plan solid de management al riscului, aceste pattern-uri pot deveni instrumente valoroase în strategia oricărui trader.