Indicatorul Envelopes (Env) este un instrument tehnic utilizat frecvent în analiza piețelor financiare pentru a evalua volatilitatea și pentru a identifica zonele extreme ale prețului. Bazat pe o medie mobilă și pe deviații procentuale configurabile, Envelopes ajută traderii să determine atât punctele potențiale de reversare, cât și momentele de confirmare a trendului. În acest ghid complet vei descoperi cum funcționează indicatorul Envelopes în platforma xStation 5, cum se interpretează corect semnalele și cum poate fi integrat într-o strategie eficientă de tranzacționare.

Envelopes (Env) este disponibil în platformele xStation5. Indicatorul tehnic Envelopes (prescurtat în platforma xStation 5 cu Env) este compus dintr-o linie care reprezintă o Medie Mobilă Simplă (poate fi setată pe orice număr de perioade, standard este 14) și o linie care reprezintă deviația mediei mobilă (setată standard în xStation la 0.10, dar poate fi personalizată, de exemplu la 0.35 sau 0.40 etc.). Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation 5? Indicatorul Envelopes definește un nivel de preț mai ridicat și un nivel de preț mai scăzut. Env este utilizat de traderi pentru a indentifica condițiile extreme de supra-vânzare și supra-cumpărare din piață, dar si pentru a confirma tendința dominantă a prețului. Principiul pe care se bazează indicatorul Envelopes este acela că vânzătorii și cumpărătorii au tendința să împingă prețul spre extreme (spre liniile Evelopes), după care prețul tinde să se stabilizeze în apropierea prețului real. Regulile de interpretare a indicatorului Envelopes (Env): Când prețul marchează un breakout al benzii superioare, este indicată intrarea într-o posibilă zonă de supra-cumpărare, semnalul dat fiind unul de vânzare. (într-un trend ascendent)

Când prețul marchează un breakdown al benzii de jos, este indicată intrarea într-o posibilă zonă de supra-vânzare, semnalul dat fiind unul de cumpărare. (într-un trend ascendent)

Într-un trend ascendent este indicat să luăm în considerare doar semnalele de supra-vânzare

Într-o piață cu trend descendent este indicat să luăm în considerare doar semnalele de supra-cumpărare

Într-o piață în range, semnal de vânzare apare atunci când prețul atinge banda de sus, iar semnal de cumpărare apare atunci când prețul atinge banda de jos. (Evelopes nu este întotdeauna recomandat într-o piață laterală)

Când Envelopes este spart în mod constant prin banda de sus (într-un trend ascendent), acesta este considerat un semnal de confirmare a stabilității trendului ascendent si a continuării acestuia.

Când Envelopes este spart în mod constant prin banda de jos (într-un trend descendent), acesta este considerat un semnal de confirmare a stabilității trendului descendent și a continuării acestuia. Exemple de semnale de cumpărare date de indicatorul Envelopes: Indicatorul Envelopes este foarte util întrucât oferă informații clare despre trend și momentele de supra-vânzare/supra-cumpărare. Folosit în combinație cu Momentum sau Formațiunile de Preț, Envelopes poate fi ajutorul de bază în strategia ta de tranzacționare. Concluzie Indicatorul Envelopes (Env) este un instrument tehnic eficient pentru identificarea zonelor de supra-cumpărare și supra-vânzare, dar și pentru confirmarea direcției trendului. Deși este simplu în construcție, utilizarea sa corectă necesită înțelegerea contextului de piață și confirmare prin alți indicatori tehnici. Integrat într-o strategie bine definită, Envelopes poate deveni un element esențial în procesul decizional al traderului.

