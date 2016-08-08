Modelul de lumânare Hammer este unul dintre cele mai utilizate semnale din analiza tehnică pentru identificarea posibilelor puncte de revenire ale pieței după o perioadă de scădere. Acest tip de formațiune sugerează apariția interesului de cumpărare într-o zonă în care presiunea vânzătorilor începe să slăbească. În combinație cu niveluri relevante de suport și cu alți indicatori tehnici, Hammer-ul poate oferi traderilor indicii valoroase despre o posibilă schimbare a sentimentului din piață și despre oportunități potențiale de tranzacționare.

Modelul de lumânare Hammer este unul dintre cele mai utilizate semnale din analiza tehnică pentru identificarea posibilelor puncte de revenire ale pieței după o perioadă de scădere. Acest tip de formațiune sugerează apariția interesului de cumpărare într-o zonă în care presiunea vânzătorilor începe să slăbească. În combinație cu niveluri relevante de suport și cu alți indicatori tehnici, Hammer-ul poate oferi traderilor indicii valoroase despre o posibilă schimbare a sentimentului din piață și despre oportunități potențiale de tranzacționare.

Hammer-ul este un model de lumânare de inversare care apare de obicei în minime.

Un Hammer devine o lumânare atunci când un instrument este tranzacționat la o valoare semnificativ mai mică decât cea de deschidere, dar revine în aceași zi deasupra sau lângă prețul de deschidere.

Este una dintre cele mai puternice formațiuni de lumânări și semnalează o potențială creștere în piață, după ce aceasta atinge un minim.

Hammer-ul poate fi găsit pe toate clasele de active și intervale de timp.

Hammer-ul oferă semnale mai clare atunci când este precedat de trei sau mai multe lumânări descendente consecutive. Câteva dintre caracteristicile care disting lumânarea de tip Hammer de alte lumânări sunt: 1. Hammerul are un corp mic superior și o umbră lungă inferioară.

2. Umbra ar trebui să fie de cel puțin două ori mai lungă decât corpul.

3. Culoarea corpului nu are importanță. Lumânarea de tip Hammer apare după ce un instrument a urmat o tendință de scădere, sugerând faptul că piața tinde să determine un minim sau un nivel de suport. Semnalul dat de Hammer nu indică neapărat o inversare de trend, însă poate să confirme slăbiciunea trendului descendent, fapt urmat de o posibilă inversare de tendință. După ce o formațiune de tip Hammer a fost conturată, piața indică voința sa de a inversa mișcarea de scădere și semnalizează o mare probabilitate de apreciere a prețului. Este important să ne amintim că toate formațiunile de lumânări sunt semnale mai precise dacă sunt formate pe niveluri semnificative de suport și rezistență. Confirmarea unei lumânări de tip Hammer poate fi făcută atunci când lumânarea imediat următoare marchează un maxim în scădere. Lumânările de tip Hammer pot fi măsurate pe orice interval de timp, dar cu cât intervalul este mai mare, cu atât formațiunea va fi mai precisă datorită mai multor participanți implicați. Diferența dintre Hammer și Inverted Hammer În analiza tehnică, modelul Hammer este adesea comparat cu Inverted Hammer, deoarece ambele pot semnala o posibilă schimbare a direcției pieței. Diferența principală constă în poziția umbrei lungi. În cazul unui Hammer, umbra lungă este situată în partea inferioară a lumânării, sugerând respingerea prețurilor mai mici și revenirea cumpărătorilor în piață. În schimb, Inverted Hammer prezintă o umbră lungă în partea superioară, indicând faptul că piața a testat niveluri mai ridicate înainte de a închide mai aproape de prețul de deschidere. Deși ambele modele pot indica o posibilă inversare, confirmarea prin lumânările următoare sau prin alți indicatori tehnici este importantă înainte de a lua o decizie de tranzacționare. Confirmări suplimentare ale modelului Hammer Traderii folosesc adesea mai multe instrumente de analiză tehnică pentru a valida semnalul oferit de un Hammer. Printre cele mai frecvente metode de confirmare se numără: Volumul de tranzacționare – un volum mai ridicat poate indica interes crescut al cumpărătorilor.

Indicatorii tehnici – instrumente precum RSI, MACD sau Stochastic pot sugera condiții de supravânzare și pot susține scenariul unei reveniri a prețului.

Nivelurile tehnice – apariția modelului în apropierea unor zone de suport sau a unor niveluri Fibonacci poate crește relevanța semnalului. Utilizarea acestor elemente în combinație poate ajuta traderii să obțină o imagine mai clară asupra contextului pieței. Exemplu de utilizare în tranzacționare Un posibil scenariu de tranzacționare apare atunci când modelul Hammer se formează după o perioadă de scădere și este urmat de o lumânare de confirmare pozitivă. În astfel de situații, unii traderi aleg să intre într-o poziție de cumpărare după închiderea lumânării de confirmare. Gestionarea riscului este un element important în acest tip de strategie. De multe ori, nivelul de Stop Loss este plasat sub minimul umbrei lumânării Hammer, în timp ce țintele de profit pot fi stabilite în apropierea unor niveluri de rezistență sau pe baza raportului risc-recompensă. Greșeli frecvente în interpretarea modelului Hammer Deși este considerat un model important în analiza candlestick, interpretarea sa poate fi uneori eronată. Printre cele mai frecvente greșeli se numără: identificarea unui Hammer fără existența unei tendințe descendente anterioare

ignorarea contextului general al pieței

tranzacționarea imediată fără confirmare suplimentară

utilizarea modelului pe intervale de timp foarte mici fără analiză suplimentară O abordare disciplinată și combinarea mai multor instrumente de analiză pot contribui la o interpretare mai corectă a semnalelor oferite de acest model.

