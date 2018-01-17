Formațiunile de lumânări japoneze sunt instrumente esențiale în analiza tehnică, utilizate pentru a interpreta sentimentul pieței și posibilele mișcări ale prețului. Modelele de tip inversare pot sugera schimbarea direcției unui trend, în timp ce formațiunile de continuare indică probabilitatea menținerii tendinței existente. Identificarea corectă a acestor modele pe grafice poate ajuta traderii să înțeleagă mai bine comportamentul participanților din piață și să identifice potențiale oportunități de tranzacționare.

Importanța contextului pieței

Formațiunile de lumânări sunt mult mai relevante atunci când sunt analizate în contextul trendului și al nivelurilor tehnice importante. Apariția unui model de inversare într-o zonă de suport sau rezistență poate oferi indicii mai puternice despre o posibilă schimbare a direcției prețului.

De asemenea, traderii analizează deseori structura pieței, nivelurile istorice sau zonele de consolidare pentru a evalua mai bine semnificația unui anumit model candlestick.

Formațiunile de lumânări sunt împărțire în două categorii: formațiuni de continuare și formațiuni de inversare.

Cele mai utilizate formațiuni de inversare

Shooting Star

Formațiunile de inversare indică slăbiciunea unei tendințe și începutul unei noi tendințe în sens invers.

O formațiune de inversare foarte cunoscută este numită Shooting Star și poate semnala posibilitatea de încheiere a unui trend ascendent.

Un Shooting Star este o formațiune alcătuită dintr-o singură lumânare cu un corp mic și o umbră superioară mare. Culoarea corpului poate să fie neagră sau albă, însă un corp negru transmite de obicei un semnal mai puternic.

Pentru a te asigura că ai recunoscut în mod corect un Shooting Star, formațiunea trebuie să fie poziționată pe trend ascendent (indicând sfârșitul acestuia) și distanța dintre maximul lumânării și prețul de deschidere (în cazul unui corp negru sau de scădere) trebuie să fie de cel puțin două ori mai mare decât lungimea corpului lumânării.

Umbra superioară a lumânării de tip Shooting Star implică faptul că piața a retestat un nivel de rezistență, însă vânzătorii au reușit să împingă prețul înapoi către minimele locale.

Aveți în vedere că de obicei formațiunile de lumânări pot să ofere semnale mai bune dacă sunt folosite împreună cu alte elemente de analiză tehnică. De asemenea, este indicat să așteptați până la formarea în totalitate a lumânării pentru a putea plasa o tranzacție întrucât forma lumânării se poate modifica înainte de încheierea intervalului de timp

Versiunea bullish a Shooting Star-ului se numește Hammer.

Formațiunile de inversare pot să semnaleze și sfârșitul unui trend descendent, reprezentând imaginea în oglindă a formațiunilor care apar în maxime:

Cele mai utilizate formațiuni de continuare



Formațiunile de continuare sunt folosite pentru a confirma faptul că o anumită tendință va continua. De obicei aceste formațiuni apar după o perioadă de stabilizare sau de corecție a pieței.

Mai departe este reprezentată o formațiune de continuare pe un trend de apreciere:

Three White Soldiers

Formațiunea Three White Soldiers este alcătuită din trei lumânări de creștere care au corpuri similare. Fiecare lumânare are prețul de închidere poziționat la un nivel superior față de nivelul de închidere al lumânării anterioare. Lumânările fără umbre oferă mai multă putere acestei formațiuni.

Mai departe este reprezentată o formațiune de continuare pe un trend de scădere:

Three Black Crows

Formațiunea Three Black Crows este alcătuită din trei lumânări de scădere care au corpuri similare. Fiecare lumânare are prețul de închidere poziționat la un nivel inferior față de nivelul de închidere al lumânării anterioare. Lumânările fără umbre oferă mai multă putere acestei formațiuni.

Formațiunile de lumânări sunt instrumente importante utilizate în analiza tehnică pentru a te ajuta să ai o percepție mai bună asupra sentimentului din piață. Cu ajutorul lor poți să definești mai ușor posibile momente de inversare a prețului motiv pentru care de cele mai multe ori sunt privite ca elementele cheie într-o strategie de tranzacționare.

Confirmarea formațiunilor de lumânări

Deși formațiunile de lumânări pot semnala schimbări ale sentimentului din piață, ele sunt considerate mai fiabile atunci când sunt confirmate de alte instrumente de analiză tehnică. Printre cele mai utilizate metode de confirmare se numără:

analiza volumului de tranzacționare

indicatori tehnici precum RSI, MACD sau Stochastic

niveluri Fibonacci

linii de trend sau structura suport–rezistență

Combinarea mai multor metode de analiză poate contribui la o interpretare mai echilibrată a semnalelor generate de grafice.

Importanța intervalului de timp

Formațiunile de lumânări pot fi identificate pe orice interval de timp, de la grafice intraday până la grafice zilnice sau săptămânale. În general, modelele formate pe intervale mai mari sunt considerate mai relevante deoarece includ un număr mai mare de participanți în piață și reflectă un sentiment mai amplu al pieței.

Limitările formațiunilor candlestick

Este important de menționat că niciun model de lumânare nu garantează evoluția viitoare a prețului. Formațiunile candlestick oferă indicii despre comportamentul pieței, însă rezultatele tranzacționării depind de mai mulți factori, inclusiv contextul macroeconomic, lichiditatea pieței și strategia utilizată de trader.