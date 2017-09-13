Ichimoku Kinko Hyo este un indicator complex de analiză tehnică utilizat pentru a evalua direcția trendului, nivelurile de suport și rezistență și dinamica pieței. Prin combinarea mai multor linii și a norului Kumo într-un singur grafic, indicatorul oferă traderilor o imagine rapidă asupra echilibrului dintre cumpărători și vânzători. Datorită structurii sale, Ichimoku este folosit pentru identificarea oportunităților de tranzacționare, confirmarea trendului și evaluarea potențialelor puncte de intrare sau ieșire din piață.

Originea indicatorului Ichimoku Indicatorul Ichimoku Kinko Hyo a fost dezvoltat în Japonia de jurnalistul financiar Goichi Hosoda în anii 1930 și a fost publicat oficial după mai multe decenii de cercetare. Numele indicatorului se traduce aproximativ prin „echilibrul graficului dintr-o privire”, deoarece permite traderilor să analizeze rapid starea pieței. Ichimoku Kinko Hyo (prescurtat cu Ich în platforma xStation 5) sau denumit mai scurt Ichimoku este o metodă de analiză tehnică. Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation 5 Sursa: xStation Indicatorul a fost dezvoltat pentru a permite traderilor să evalueze elemente precum trendul, impulsul, suportul și rezistența, într-un mod rapid și ușor printr-un singur grafic. Ich funcționează cel mai bine pe grafice săptămânale sau zilnice. Regulile de interpretare a indicatorului Ichimoku și elementele din compoziția acestuia 1. Tenkan-sen (linia de întoarcere, linia de schimbare a direcţiei); Formula de calcul Tenkan-sen: (cel mai înalt maxim + cel mai scăzut minim)/2 (pentru ultimele 9 perioade) Tenkan-sen (linia roșie în xStation 5) este utilizată ca semnal de trend. Regula de interpretare Tenkan-sen: Atunci când linia roșie are traiectoria ascendentă sau descendentă, indică trendul pieței.

Dacă Tenkan-sen se mișcă orizontal, piața intră în range. Sursa: xStation 2. Kijun-sen (linia principală; linia standard); Formula de calcul Kijun-sen: (cel mai înalt maxim + cel mai jos minim)/2 (pentru ultimele 26 de perioade) Kijun-sen (linia albastră în xStation 5) se comportă ca un indicator al mișcării viitoare de preț. Regulile de interpretare Kijun-sen: Dacă prețul este mai sus de linia albastră, este posibil ca prețul să meargă mai sus

Dacă prețul este sub linia albastră, este posibil ca prețul să continue scăderea Sursa: xStation 3. Norul Kumo Kumo este spațiul dintre Senkou A și Senkou B. Acesta identifică suportul și rezistența din prezent, cât și potențialele niveluri de suportul și rezistența în viitor. Regulile de interpretare Kumo: Norul își schimbă forma și lățimea în funcție de modificările de preț. Lățimea norului indică volatilitate, deoarece mișcările mari de preț formează nori mai lați, ceea ce permite crearea de puncte puternice de suport și rezistență, în timp ce norii înguști, oferă puncte de suport și rezistență slabe.

Puterea norului se identifică prin unghiul său: orientat ascendent pentru o piață bullish și orientat descendent pentru o piață bearish. a. Senkou A (linie proiectată înaintea graficului) Formula de calcul Senkou A: (tenkan-sen + kijun-sen)/2 (mutată în viitor cu 26 de perioade) Linia Senkou A este o margine a norului (Kumo). b. Senkou B (linie proiectată înaintea graficului) Formula de calcul Senkou B: (cel mai înalt maxim + cel mai jos minim)/2 calculat pe ultimele 52 de perioade și mutat în viitor cu 26 de perioade Senkou B (linia portocalie), formează cea de-a doua margine a norului (Kumo). Regulile de interpretare Senkou A și Senkou B: Dacă prețul este deasupra norului Kumo, cele două linii Senkou A și Senkou B acționează ca zone de suport.

În sens invers, când prețul este sub norul Kumo, cele două linii Senkou A și Senkou B acționează ca zone de rezistență. Sursa: xStation 5. Chinkou Span (linia întârziată) - graficul preţurilor de închidere, deplasată înapoi. Formula de calcul Chinkou Span: Prețul de închidere al zilei curente, proiectat în urmă cu 26 de zile. Cinkou Span (linia verde) este folosită ca ajutor în identificarea suportului și rezistenței. Regulile de interpretare Chikou Span: Dacă linia verde Chikou Span intersectează prețul de jos în sus, avem un semnal de cumpărăre.

Dacă linia verde intersectează prețul de sus în jos, avem semnal de vânzare. Sursa: xStation Semnale de tranzacționare oferite de Ichimoku Traderii utilizează Ichimoku pentru a identifica diferite tipuri de semnale: semnale de trend – poziția prețului față de norul Kumo

semnale de momentum – intersecțiile dintre Tenkan-sen și Kijun-sen

semnale de suport și rezistență – marginile norului Kumo

confirmări de trend – poziția liniei Chikou Span față de preț Un semnal de cumpărare este considerat mai puternic atunci când mai multe elemente ale indicatorului confirmă aceeași direcție. Avantajele utilizării Ichimoku Unul dintre principalele avantaje ale indicatorului Ichimoku este faptul că oferă mai multe informații într-un singur instrument. Traderii pot analiza simultan: direcția trendului

niveluri dinamice de suport și rezistență

impulsul pieței

posibile zone de consolidare Acest lucru îl face un indicator popular atât în tranzacționarea pe termen scurt, cât și în strategiile de trading pe termen mai lung. Limitările indicatorului Ichimoku Deși este un indicator complex și util, Ichimoku nu oferă întotdeauna semnale perfecte. În piețele laterale sau în perioadele cu volatilitate redusă, pot apărea semnale contradictorii. Din acest motiv, mulți traderi preferă să combine Ichimoku cu alte instrumente de analiză tehnică, precum niveluri de suport și rezistență, formațiuni de lumânări sau indicatori de momentum.

