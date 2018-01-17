Nu te opri doar la a câștiga bani
Importanța calendarului economic
Traderii care urmăresc indicatorii macroeconomici folosesc frecvent calendarul economic, un instrument care afișează datele programate pentru publicarea principalilor indicatori economici. Calendarul include informații despre:
- ora publicării indicatorilor
- valorile anterioare
- estimările analiștilor
- nivelul de impact asupra pieței
Indicatorii cu impact ridicat pot genera volatilitate crescută, în special pe piața valutară, unde reacțiile la datele economice pot apărea imediat după publicare.
Pentru a deveni un trader de succes este necesar să înţelegi datele şi indicatorii macroeconomici publicaţi în presa de specialitate.
Să începem printr-o introducere în capitolul indicatorii macroeconomici cheie.
GDP – Produsul Intern Brut (PIB)
GDP este unul dintre cei mai importanţi indicatori ai economiei unei ţări şi indică valoarea de piaţă a tuturor produselor şi serviciilor produse pe parcursul unui an. GDP în sine este considerat un indicator de tip lagging, astfel majoritatea investitorilor îşi concentrează atenţia pe două rapoarte care sunt publicate în lunile dinaintea GDP-ului, respectiv versiunea finală şi raportul preliminar.
Aceste rapoarte pot cauza volatilitate considerabilă în piaţă.
CPI – Indicele preţurilor de consum este probabil unul dintre cei mai importanţi indicatori ai inflaţiei. Reprezintă o estimare statistică construită prin utilizarea preţurilor unui eşantion de articole reprezentative. Aceste preţuri sunt colectate periodic. CPI măsoară creşterea preţurilor produselor şi serviciilor şi este calculat pe diferite categorii şi subcategorii.
Dacă CPI-ul publicat este mai mare decât aşteptările, înseamnă că presiunea inflaţiei este ridicată şi banca centrală poate creşte rata dobânzilor, ceea ce poate duce la o creştere a valorii monedei.
Vânzările retail - indicator publicat lunar care reprezintă o informaţie decisivă pentru traderii FX, deoarece indică puterea de cumpărare a consumatorilor.
Cu cât acest indicator are o valoare mai mare, cu atât mai mari sunt aşteptările pentru economie, astfel o publicare pozitivă înseamnă că sunt aşteptări mari pentru următoarea creştere a PIB-ului.
Deoarece analiza fundamentală se bazează pe observarea şi analiza situaţiei macroeconomice, vom analiza în detaliu datele publicate.
Datele despre piaţa muncii pot fi un factor important în pieţele financiare.
Două dintre cele mai de impact date publicate sunt rata şomajului şi Non-Farm Payrolls din SUA.
Ratele de şomaj indică procentul din forţa de muncă reprezentat de oameni neangajaţi, dar care caută în mod activ un loc de muncă şi sunt dispuşi să muncească.
Înainte de a analiză reacţia pieţei la datele despre piaţa muncii, să analizăm influenţa internă pe piaţa muncii.
Creşterea constantă a gradului de şomaj este o manifestare a deteriorării situaţiei economice a ţării, percepută negativ de pieţele financiare, respectiv ca un semnal pentru vânzarea monedei țării respective.
Piaţă consideră că un grad de şomaj ridicat duce la slăbirea monedei.
Cea mai importantă statistică publicată în mod periodic în SUA se face în fiecare vineri a lunii, cunoscută sub numele de non-farm payrolls sau NFP.
NFP-ul se definește prin locurile de muncă noi create în sectorul non-agricol şi reflectă situaţia economică a ţării.
Valorile ridicate ale indicelui sunt un semnal pozitiv şi pot contribui la aprecierea monedei unei ţări.
Să aruncăm o privire la datele de piaţă publicate despre GBP/USD:
NFP-ul în acest caz a fost mult peste aşteptări, conducând la creşterea valorii dolarului.
Impactul ratelor de dobândă asupra ratelor de schimb
Să trecem la cel mai important factor care determină comportamentul ratelor de schimb - ratele de dobândă.
Decizia asupra ratelor de dobânda
Fiecare trader trebuie să ştie că o creştere a ratelor de dobânda înseamnă pentru majoritatea investitorilor o profitabilitate mai mare a investiţiilor sigure din acea ţară. Capitalul liber care circulă pe pieţele internaţionale poate fi rapid transferat pentru întărirea monedei, apreciind-o.
La polul opus, reducerea ratelor de dobânda duce la deprecierea monedei.
Să presupunem că Consiliul Băncii Europene Centrale a redus în mod neaşteptat ratele de dobânda cheie cu 25 puncte de bază la 1.25%.
Să vedem reacţia pieţei EUR/USD:
După cum se poate vedea, datele fundamentale publicate conduc piaţa şi cresc volatilitatea. Cu toate acestea, reacţia pieţei adesea variază în funcţie de sentimentele existente sau de aşteptări şi adesea pot fi deja incluse în modificările de preţ.
Dacă vrei să înveţi mai multe despre indicatorii macroeconomici importanţi, urmăreşte webinariile gratuite oferite de XTB.
Diferența dintre analiza fundamentală și analiza tehnică
Analiza fundamentală se concentrează pe factorii economici, politici și financiari care influențează valoarea unui activ. Prin contrast, analiza tehnică se bazează pe interpretarea graficelor și a indicatorilor pentru a identifica posibile modele de evoluție a prețurilor.
Mulți traderi combină aceste două metode pentru a obține o imagine mai completă asupra pieței.
Rolul băncilor centrale în piețele financiare
Băncile centrale, precum Rezerva Federală din SUA (Fed), Banca Centrală Europeană (ECB) sau Banca Angliei (BoE), au un rol major în stabilirea politicii monetare. Deciziile privind rata dobânzii, programele de stimulare economică sau mesajele transmise în cadrul conferințelor de presă pot influența puternic piețele financiare.
Traderii urmăresc cu atenție declarațiile oficialilor băncilor centrale, deoarece acestea pot oferi indicii despre direcția viitoare a politicii monetare.
De ce reacțiile pieței nu sunt întotdeauna previzibile
Chiar dacă un indicator economic este publicat cu valori pozitive sau negative, reacția pieței nu este întotdeauna liniară. Uneori, datele economice pot fi deja anticipate și incluse în preț, iar mișcările pieței depind de diferența dintre rezultatele publicate și așteptările investitorilor.
În plus, sentimentul general al pieței și contextul global pot influența modul în care participanții interpretează aceste informații.
