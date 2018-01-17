Indicatorii și oscilatorii sunt instrumente esențiale în analiza tehnică, utilizate de traderi pentru a interpreta direcția trendului, impulsul pieței și posibilele puncte de intrare sau ieșire din tranzacții. Indicatori precum mediile mobile și Bollinger Bands ajută la identificarea tendințelor și a nivelurilor de volatilitate, în timp ce oscilatori precum MACD și RSI oferă semnale despre condițiile de supra-cumpărare sau supra-vânzare. Folosiți împreună, acești indicatori pot oferi o perspectivă mai clară asupra dinamicii pieței.

Unii dintre cei mai populari indicatori sunt:

Mediile mobile: SMA/WMA/EMA

Bollinger Bands

Unii dintre cei mai populari oscilatori sunt:

MACD

RSI

Mediile mobile sunt indicatori de bază în determinarea trendurilor. Atunci când preţul unui instrument este deasupra mediei mobile, trendul este ascendent, iar când prețul se situează sub media mobilă, atunci trendul se poate numi descendent. Media mobilă este un instrument simplu, însă foarte eficient.

Simplă, exponenţială, ponderată – toate calculate pe 50 de perioade

Mediile mobile sunt folosite pentru a determina direcţia trendului curent. Fiecare tip de medie mobilă este calculată folosind media unui număr de prețuri din trecut. Acestea pot fi calculate fie pe baza preţului de închidere, fie pe baza preţului de deschidere, fie pe baza punctul de minim sau a punctului de maxim de preţ.

Pentru a identifica zonele de suport şi rezistenţă semnificative pe termen lung, mediile mobile de 50 de perioade, 100 de perioade şi 200 de perioade sunt cele mai des întâlnite.

Un semnal de tranzacţionare de bază apare atunci când preţurile intersectează media mobilă. Această situație sugerează că preţul pieţei pierde din avânt şi este mai puţin performant în comparaţie cu media mobilă.

Un semnal de cumpărare este atunci când preţul activului se poziționează deasupra mediei mobile. Acesta este un semn că preţul este în trend ascendent şi că acesta creşte cu o rată mai mare decât media mobilă. Din acest motiv, situația prezentată este adesea văzută că o oportunitate de cumpărare.

Semnale de tranzacţionare date de multiple medii mobile

Investitorii aplică adesea mai multe medii mobile pe acelaşi grafic. Una dintre mediile mobile va fi marcată ca cea mai rapidă medie mobilă, analizând mai puţine date, şi una va fi media mobilă lentă. Media mobilă rapidă va fi mai volatilă decât media mobilă lentă.

Bollinger Bands

Bollinger Bands se desenează sub forma unor benzi de volatilitate plasate deasupra şi sub o medie mobilă. Volatilitatea se bazează pe deviaţia standard, astfel cu cât aceasta este mai mare, cu atât volatilitatea este mai mare.

Mai departe sunt descrise câteva semnale de cumpărare, dar şi de vânzare indicate de Bollinger Bands.

Trendul ascendent

Dacă un trend ascendent este puternic, acesta va atinge banda superioară în mod frecvent. Atingerea benzii superioare ne indică faptul că respectivul activ creşte cu putere şi activitatea de cumpărare rămâne intensă în piață.

Atunci când preţul revine în interiorul canalului și rămâne deasupra benzii mijlocii şi apoi revine către bandă superioară, atunci putem defini acest semnal ca fiind unul în favoarea trendului ascendent.

Într-un trend ascendent preţul nu trebuie să spargă punctul minim al benzii inferioare; dacă acest lucru se întâmplă, atunci trendul ascendent încetineşte şi este posibil să se inverseze.

Trendul descendent

Dacă un trend descendent este puternic, acesta va atinge banda de jos în mod constant. Atingerea benzii de jos indică o activitate puternică de vânzare.

Atunci când preţul se retrage (atinge un punct mai înalt), în cadrul trendului descendent, și rămâne sub banda mijlocie şi apoi revine către banda inferioară, atunci putem defini acest semnal ca fiind unul în favoarea trendului descendent.

Într-un trend descendent preţul nu trebuie să spargă banda superioară; dacă acest lucru se întâmplă, atunci este indicat faptul că trendul descendent a încetinit şi este posibil ca acesta să îşi schimbe cursul.

Oscilatori

Oscilatorii au primit acest nume pentru simplul fapt că oscilează (într-o manieră similară cu o undă sinusoidală) în jurul unei linii orizontale numită linie de echilibru. Linia respectivă se referă la nivelul fără energie de impuls, cel la care nu avem o creștere sau o scădere a energiei impulsului.

Caracteristicile oscilatorilor

Determină atunci când preţul este susceptibil unei corecţii.

Oferă un semnal de vânzare în zona supra-cumpărată şi un semnal de cumpărare în zona supra-vândută.

Arată divergenţa între oscilatori şi preț, informaţii de ajutor în deciziile de trading.

MACD

Indicatorul MACD a fost dezvoltat de Gerald Appel. MACD se desenează sub forma a două linii, una reprezentând diferenţa dintre două medii mobile exponenţiale şi cea de-a doua fiind linia de semnal, respectiv o medie mobilă exponenţială calculată pe 9 perioade.

În mod curent un indicator MACD tipic este definit ca 12-26-6 (perioade), unde se calculează diferența mediilor 12 şi 26, iar media de 9 perioade este o linie de semnal.

Rezultatul este un oscilator care ne poate oferi diferite semnale de tranzacţionare: intersecţia cu linia zero, divergențe şi semnalul de intrare în zona de supra-vânzare sau supra-cumpărare.

Să analizăm semnalele de tranzacţionare generate de MACD.

Semnalul de cumpărare MACD este generat atunci când MACD (linia albastră) trece deasupra liniei de semnal MACD (linia roşie). În mod similar, atunci când MACD trece sub linia de semnal MACD, atunci se generează un semnal de vânzare.

Putem de asemenea plasa tranzacţii în baza MACD atunci când linia albastră trece sub linia zero. Atunci semnalul de cumpărare este generat când linia albastră trece deasupra liniei zero şi semnalul de vânzare atunci când trece sub linia zero.

Intersecţia mediei mobile MACD este unul dintre diferitele moduri în care indicatorul tehnic MACD poate fi interpretat. Folosirea histogramei MACD şi a divergenţei MACD reprezintă alte două metode importante de utilizare a acestui indicator.

RSI (Relative Strength Index)

RSI este un indicator tehnic care compară magnitudinea câştigurilor recente cu pierderile recente pentru a determina când un activ este supra-vândut sau supra-cumpărat.

Diferența dintre indicatori și oscilatori

Indicatorii tehnici pot fi împărțiți în două categorii principale: indicatori de trend și oscilatori de momentum.

Indicatorii de trend, precum mediile mobile sau Bollinger Bands, sunt utilizați pentru a identifica direcția generală a pieței și pentru a confirma existența unei tendințe. Oscilatorii, precum MACD sau RSI, sunt utilizați pentru a analiza impulsul pieței și pentru a identifica posibile zone în care prețul ar putea fi supra-cumpărat sau supra-vândut.

Utilizarea combinată a acestor instrumente poate ajuta traderii să evite semnalele false și să obțină o imagine mai completă asupra pieței.

Importanța confirmării semnalelor

Un principiu important în analiza tehnică este confirmarea semnalelor generate de indicatori. Traderii folosesc adesea mai mulți indicatori simultan pentru a verifica validitatea unui semnal.

De exemplu, un semnal de cumpărare oferit de un oscilator poate fi considerat mai puternic dacă este confirmat și de direcția trendului indicată de mediile mobile sau de poziția prețului față de benzile Bollinger.

Limitările indicatorilor tehnici

Deși indicatorii tehnici sunt instrumente utile în procesul de analiză a pieței, aceștia se bazează pe date istorice și nu pot garanta evoluția viitoare a prețului. În perioadele de volatilitate ridicată sau în piețele laterale pot apărea semnale contradictorii.

Din acest motiv, mulți traderi combină indicatorii tehnici cu alte elemente de analiză, precum niveluri de suport și rezistență, formațiuni de lumânări sau analiza fundamentală.