Mediile mobile sunt printre cele mai utilizate instrumente de analiză tehnică în trading, fiind folosite pentru a identifica direcția trendului și potențiale oportunități de tranzacționare. Acestea calculează media prețurilor unui instrument financiar pe o anumită perioadă de timp, contribuind la netezirea fluctuațiilor de preț și la evidențierea mai clară a direcției pieței. Există mai multe tipuri de medii mobile, cele mai cunoscute fiind Media Mobilă Simplă (SMA) și Media Mobilă Exponențială (EMA). SMA se bazează pe media aritmetică a prețurilor de închidere, în timp ce EMA acordă o pondere mai mare prețurilor recente, reacționând mai rapid la schimbările pieței. Traderii folosesc mediile mobile atât pentru identificarea trendului, cât și pentru generarea semnalelor de cumpărare sau vânzare, însă acestea trebuie utilizate împreună cu alte instrumente de analiză tehnică, deoarece se bazează pe date istorice și pot genera uneori semnale întârziate.

Orice strategie de trading trebuie să includă anumite informații nu doar despre momentul și condițiile în care trebuie să deschizi o tranzacție, ci și despre un sistem de management al riscului pentru a reduce pierderile. Asta crește probabilitatea generală de a tranzacționa pe termen lung cu succes. Unele dintre cele mai cunoscute instrumente de analiză tehnică sunt mediile mobile, ce sunt explicate detaliat în cele ce urmează.

Ce sunt mediile mobile

O medie mobilă este un indicator ce urmează trendul și se bazează pe prețurile din trecut. După cum indică numele, urmează un trend, ceea ce înseamnă că fie crește, fie scade, aliniată la mișcările pieței. După cum probabil ai observat, prețurile instrumentelor financiare pot fluctua rapid. Mediile mobile ajută în netezirea acțiunii prețului. Asta face identificarea unui trend mult mai simplă. În plus, ele sunt utilizate nu doar în indentificarea direcției trendului, ci și în identificarea punctului de intrare pentru o tranzacție. Să vedem care sunt cele mai cunoscute medii mobile și cum le poți utiliza în activitatea ta de trading.

Mediile mobile simple

Unul dintre cele mai utilizate instrumente de analiză tehnică este Media Mobilă Simplă (SMA), care se calculează prin adunarea prețurilor de închidere ale unui anumit instrument pe un anumit număr de perioade și apoi împărțind rezultatul la numărul de perioade.

Majoritatea mediilor mobile sunt calculate folosind prețurile de închidere. O medie mobilă simplă pe 10 zile este suma prețurilor de închidere pentru cele 10 zile împărțită la 10. După cum sugerează numele, o medie mobilă este o medie care se mișcă. Datele vechi sunt lăsate în urmă pe măsură ce noi date despre preț sunt disponibile. Asta face ca media să se miște odată cu intervalul de timp. Iată cum se calculează:

Prețurile de închidere zilnice: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Prima zi a mediei mobile (SMA): (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15.5

A doua zi a mediei mobile: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 ) / 10 = 16.5

A treia zi a mediei mobile: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17.5

Regula generală este că, atunci când piața sparge media mobilă (ca în exemplul de mai jos) cu corpul unei lumânări și nu doar cu umbra acesteia, atunci este un semnal că ”bears” câștigă putere și există o probabilitate mai mare ca piața să înceapă un declin. Iată un exemplu:

Pe de altă parte, dacă piața sparge deasupra mediei mobile (ca în exemplul de mai jos), cu întreg ”corpul” unei lumânări, atunci este un semnal că ”bulls” câștigă teren și există o probabilitate mai mare ca piața să înceapă să crească.

Desigur, poți folosi medii mobile pe mai multe perioade și mulți traderi folosesc mai multe de o perioadă (cum ar fi 50 și 100 sau 100 și 200) pentru a avea mai multă acuratețe în analiza direcției pieței și pentru a identifica momentul în care trendul se va inversa. Regula generală ar fi, cu cât media mobilă este calculată pe mai multe perioade, cu atât este mai netedă și cu atât indică mai clar un trend puternic (după cum este indicat în graficul de mai jos):

Mediile mobile exponențiale

Medile mobile exponențiale (EMA), în comparație cu SMA, acordă mai multă greutate și importanță prețurilor mai recente și mai puțină greutate și importanță prețurilor mai vechi pe o anumită perioadă de timp. Asta oferă Mediilor Mobile Exponențiale avantajul de a reacționa mai rapid la fluctuațiile de preț față de o Medie Mobilă Simplă. Totuși, acest lucru poate fi privit și ca un dezavantaj, deoarece EMA este mai predispusă generării semnalelor false.

Principalul element de observat este rapiditatea cu care EMA reacționează la inversările prețului, în timp ce SMA reacționează cu întârziere în perioadele de inversare. Din moment ce Mediile Mobile Exponențiale acordă mai multă importanță prețurilor mai recente decât celor mai vechi, EMA este văzută de traderi ca fiind superioară Mediei Mobile Simple.

Totuși, fiecare trader trebuie să cântărească avantajele și dezavantajele Mediei Mobile Exponențiale pentru a hotărî modul în care va utiliza mediile mobile.

Cum să folosești mediile mobile

Există o varietate de metode de utilizare a mediilor mobile, iar în acest articol le vom discuta pe următoarele:

utilizarea unei medii mobile utilizarea a doua medii mobile

Utilizarea unei medii mobile

Când o medie mobilă este aplicată pe grafic, aceasta oferă un semnal de cumpărare atunci când linia prețului întersectează media mobilă de jos în sus cu o lumânare. Pe de altă parte, un alt semnal de cumpărare apare atunci când linia prețului intersectează media mobilă de sus în jos cu corpul unei lumânări.

În exemplul de mai sus, este aplicată o medie mobilă de 50 de zile aurului (GOLD). După cum poți observa, piața a oferit mai întâi un semnal de cumpărare, după care, piața a câștigat în valoare. Mai târziu, piața a spart media mobilă de sus în jos, oferind un semnal de vânzare după care piața a pierdut în valoare.

Utilizarea a două medii mobile

Atunci când se utilizează două medii mobile pe două perioade de timp diferite, este oferit un semnal de cumpărare atunci când media mobilă pe termen mai scurt intersectează media mobilă pe termen mai lung de jos în sus. Pe de altă parte, este oferit un semnal de vânzare atunci când, media mobilă pe perioadă mai scurta intersectează media mobilă pe perioadă mai lungă de sus în jos.

În exemplul de mai sus, o SMA de 50 de zile (linia albastră) și o SMA pe 100 de zile (linia albă) au fost aplicate pe graficul DE30. Un semnal de cumpărare a fost oferit atunci când media mobilă de 50 de zile a intersectat media mobilă de 100 de zile de jos în sus, moment după care, piața a câștigat în valoare.

Totuși, reține faptul că toți indicatorii și oscilatorii oferă adesea semnale false, astfel că, este recomandat să fie folosite împreună cu alte instrumente de analiză tehnică. Atunci când toate instrumentele tale de analiză tehnică indică aceeași direcție posibilă pentru piață, probabilitatea de succes a tranzacției este crescută.

Un indicator de tip lagging

După cum ai observat, mediile mobile pot oferi semnale de tranzacționare destul de bune. Totuși, este destul de obișnuit ca mișcarea să se producă înainte ca semnalul să se formeze, deoarece, mediile mobile sunt calculate cu date trecute și se referă la acestea și nu la datele curente. Un trader trebuie să rețină asta atunci când folosește mediile mobile deși SMA și EMA pot fi instrumente foarte utile, trebuie să fie utilizate cu atenție.