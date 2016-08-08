Ordinele în așteptare sunt instrumente utilizate în tranzacționare care permit traderilor să deschidă poziții automat atunci când prețul unui activ ajunge la un nivel prestabilit. Spre deosebire de execuția instantă, aceste ordine sunt activate doar când condițiile pieței sunt îndeplinite. Prin utilizarea ordinelor Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit și Sell Limit, traderii pot planifica strategiile de tranzacționare și pot intra în piață fără a monitoriza constant evoluția prețului.

Cum funcționează ordinele în așteptare Ordinele în așteptare permit traderilor să stabilească în avans nivelurile de preț la care doresc să intre în piață. Odată ce prețul activului atinge nivelul stabilit, ordinul este executat automat de platforma de tranzacționare. Acest tip de ordine este util mai ales pentru traderii care utilizează strategii bazate pe niveluri tehnice, cum ar fi suportul și rezistența sau breakout-urile de preț. Sunt patru tipuri de ordine în așteptare pe care le poți utiliza cu XTB: 1. Buy Stop 2. Sell Stop 3. Buy Limit 4. Sell Limit Buy Stop Ordinul Buy Stop îți permite să setezi un ordin de cumpărare la un preț mai mare decât prețul curent al pieței. Asta înseamnă că, dacă prețul curent al pieței este de 20 USD iar prețul setat prin Buy Stop este de 22 USD, în momentul în care piața atinge un nivel al prețului de 22 USD, o tranzacție de cumpărare va fi executată pe piață. Sell Stop Ordinul Sell Stop îți permite să setezi un ordin de vânzare la un preț mai mic decât prețul curent al pieței. Asta înseamnă că, dacă prețul curent la pieței este de 20 USD iar prețul setat prin Sell Stop este de 18 USD, în momentul în care piața atinge un nivel al prețului de 18 USD, o tranzacție de vânzare va fi executată pe piață. Buy Limit Ordinul Buy Limit îți permite să setezi un ordin de cumpărare la un preț mai mic decât prețul curent la pieței. Asta înseamnă că, dacă prețul curent al pieței este de 20 USD iar prețul setat prin Buy Limit este de 18 USD, în momentul în care piața atinge un nivel al prețului de 18 USD, o tranzacție de cumpărare va fi executată pe piață. Sell Limit Ordinul Sell Limit îți permite să setezi un ordin de vânzare la un preț mai mare decât prețul curent al pieței. Asta înseamnă că, dacă prețul curent al pieței este de 20 USD iar prețul setat prin Sell Limit este de 22 USD, în momentul în care piața atinge un nivel al prețului de 22 USD, o tranzacție de vânzare va fi executată pe piață. Avantajele utilizării ordinelor în așteptare Utilizarea ordinelor în așteptare oferă traderilor mai mult control asupra strategiilor de tranzacționare. Acestea permit planificarea intrărilor în piață fără a fi necesară monitorizarea constantă a graficului. În plus, ordinele în așteptare pot ajuta la reducerea deciziilor emoționale și la respectarea unui plan de tranzacționare bine stabilit. Când sunt utilizate ordinele Buy Stop și Sell Stop Ordinele Buy Stop și Sell Stop sunt frecvent utilizate în strategiile de tip breakout. Un Buy Stop este plasat de obicei deasupra unui nivel de rezistență pentru a profita de continuarea unei mișcări ascendente, în timp ce un Sell Stop este plasat sub un nivel de suport pentru a intra într-o tranzacție atunci când piața continuă mișcarea descendentă. Când sunt utilizate ordinele Buy Limit și Sell Limit Ordinele Limit sunt utilizate în special în strategiile bazate pe retrageri ale prețului. Traderii plasează un Buy Limit sub prețul curent atunci când se așteaptă ca piața să scadă temporar înainte de a continua trendul ascendent. În mod similar, un Sell Limit este plasat peste prețul actual atunci când se anticipează o corecție ascendentă înainte de reluarea unei tendințe descendente.

Întrebări Frecvente Ce sunt ordinele în așteptare în tranzacționare? Ordinele în așteptare sunt ordine plasate în platforma de tranzacționare care sunt executate automat atunci când prețul unui activ ajunge la nivelul stabilit de trader. Care sunt tipurile de ordine în așteptare? Există patru tipuri principale de ordine în așteptare: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit și Sell Limit. Fiecare tip este utilizat în funcție de direcția anticipată a pieței. Care este diferența dintre Buy Stop și Buy Limit? Un ordin Buy Stop este plasat peste prețul curent al pieței și este utilizat atunci când traderul anticipează continuarea creșterii prețului. În schimb, un ordin Buy Limit este plasat sub prețul actual și este folosit atunci când traderul se așteaptă la o retragere temporară a prețului. Care este diferența dintre Sell Stop și Sell Limit? Sell Stop este plasat sub prețul curent și este utilizat pentru a profita de o scădere a pieței. Sell Limit este plasat peste prețul actual și este utilizat atunci când traderul anticipează o creștere temporară a prețului înainte de o posibilă scădere. Unde pot seta ordine în așteptare în platforma xStation? În platforma xStation, ordinele în așteptare pot fi setate direct din fereastra de tranzacționare sau direct de pe grafic, ceea ce permite traderilor să stabilească rapid nivelurile de intrare dorite.

