Ce trebuie să știe un trader începător
Tranzacționarea pe piețele financiare poate părea descurajatoare la început. Cantitatea mare de informații disponibile online, numeroasele metode de interpretare a graficelor și mișcările rapide ale pieței pot crea confuzie pentru traderii aflați la început de drum. În astfel de situații, este important să păstrezi lucrurile simple și să îți construiești experiența treptat, respectând câteva reguli de bază.
Pentru traderii începători, este esențial să înțeleagă modul în care funcționează piețele financiare, ce factori influențează prețurile și care sunt principalele concepte de analiză tehnică și analiză fundamentală. Mulți traderi aleg să înceapă cu un cont demo pentru a testa strategii și pentru a se familiariza cu platforma de tranzacționare înainte de a utiliza capital real.
Concentrează-te pe un număr mic de piețe
La începutul activității de tranzacționare este recomandat să te concentrezi pe un număr limitat de piețe și pe instrumentele financiare pe care le înțelegi cel mai bine. Pe măsură ce urmărești evoluția unei piețe și analizezi comportamentul acesteia, vei deveni mai familiar cu tiparele de mișcare ale prețurilor și cu factorii care pot influența volatilitatea.
Este important să cunoști și evenimentele economice care pot genera fluctuații semnificative de preț. De exemplu, dacă tranzacționezi petrol, trebuie să știi că în fiecare miercuri este publicat raportul săptămânal privind stocurile de petrol emis de EIA, care poate genera volatilitate ridicată pe această piață.
Calendarul economic disponibil în platforma noastră te ajută să urmărești publicarea principalelor date macroeconomice. Acesta afișează valorile anterioare, estimările curente și impactul potențial al fiecărui indicator asupra piețelor. De exemplu, raportul Non-Farm Payrolls din SUA, publicat în prima vineri a fiecărei luni, este considerat un eveniment cu impact ridicat și poate genera mișcări importante pe perechile valutare care includ dolarul american, pe indici precum US30 sau UK100 și pe piața aurului.
Alege perioada de timp potrivită pentru stilul tău de tranzacționare
Stilul de tranzacționare depinde în mare măsură de intervalele de timp pe care le preferi și de timpul pe care îl poți dedica analizei piețelor.
Traderii pe termen lung își pot menține pozițiile deschise timp de săptămâni, luni sau chiar un an. În acest caz, numărul tranzacțiilor este relativ redus, iar deciziile sunt luate în principal pe baza analizelor realizate pe grafice săptămânale sau lunare, folosind graficele zilnice sau de 4 ore pentru identificarea punctelor de intrare.
Traderii swing păstrează de obicei pozițiile deschise câteva zile sau până la două săptămâni, în timp ce day traderii deschid și închid tranzacțiile în aceeași zi de tranzacționare.
Alegerea intervalului de timp trebuie să țină cont de personalitatea ta, de nivelul de experiență și de timpul disponibil pentru analiză. De exemplu, persoanele care lucrează full-time preferă adesea stiluri de tranzacționare pe intervale mai mari de timp, deoarece își pot analiza pozițiile seara sau în weekend.
Creează un plan de tranzacționare
Un plan de tranzacționare este esențial pentru dezvoltarea unei strategii coerente. Acesta ar trebui să includă direcția tranzacției, motivele pentru deschiderea poziției, nivelurile de intrare și ieșire din piață, precum și nivelul maxim de risc acceptat.
Un plan bine structurat te ajută să eviți greșelile frecvente ale traderilor începători, cum ar fi deciziile impulsive sau lipsa gestionării riscului. În plus, acesta îți permite să revizuiești ulterior raționamentul din spatele unei tranzacții și să îți îmbunătățești strategia pe termen lung.
Managementul riscului: folosește întotdeauna stop loss
Gestionarea riscului este una dintre cele mai importante componente ale tranzacționării. Utilizarea unui ordin stop loss permite limitarea pierderilor atunci când piața se mișcă în direcția opusă anticipațiilor tale.
Prin setarea unui nivel de stop loss, traderul stabilește în avans nivelul maxim de pierdere acceptat pentru o tranzacție. Dacă prețul ajunge la acest nivel, poziția este închisă automat, protejând astfel capitalul.
Este important de reținut că, în perioadele de volatilitate ridicată, prețul poate depăși nivelul stabilit fără a executa tranzacția exact la acel punct. Acest fenomen este cunoscut sub numele de alunecare de preț (slippage).
Pentru a reduce acest risc, anumite tipuri de conturi pot oferi opțiunea de stop loss garantat, care asigură închiderea poziției exact la nivelul stabilit, chiar și în condiții de volatilitate ridicată.
Educația continuă în trading
Pe lângă analiza piețelor și dezvoltarea strategiilor de tranzacționare, educația continuă este esențială pentru orice trader. Participarea la webinare, urmărirea analizelor de piață și studierea indicatorilor tehnici pot contribui la dezvoltarea abilităților de tranzacționare.
Întrebări Frecvente
Tranzacționarea pe piețele financiare presupune cumpărarea și vânzarea unor instrumente precum acțiuni, valute, indici sau mărfuri, cu scopul de a obține profit din fluctuațiile de preț.
Un trader începător poate începe prin studierea piețelor financiare, utilizarea unui cont demo și dezvoltarea unei strategii simple de tranzacționare înainte de a tranzacționa cu capital real.
Un plan de tranzacționare este un set de reguli care stabilește condițiile de intrare și ieșire din piață, nivelul de risc acceptat și strategia utilizată pentru analizarea pieței.
Stop loss este un instrument care limitează pierderile într-o tranzacție. Acesta închide automat poziția atunci când prețul atinge nivelul stabilit de trader.
Printre cele mai comune stiluri de tranzacționare se numără tradingul pe termen lung (position trading), swing trading și day trading, fiecare având caracteristici și perioade de timp diferite.
Tranzacționarea indicilor bursieri - ce este un indice bursier?
Tranzacționarea - ce este?
Investiții ecologice - cum să investești într-un viitor mai „verde”?
