Ce este teoria Elliott Wave
Teoria Elliott Wave este un concept din analiza tehnică dezvoltat de Ralph Nelson Elliott la începutul secolului XX, care pornește de la ideea că mișcările piețelor financiare nu sunt complet aleatorii, ci urmează tipare repetitive influențate de psihologia colectivă a investitorilor. Elliott a observat că evoluțiile de preț tind să respecte anumite structuri naturale, adesea corelate cu relațiile matematice Fibonacci, ceea ce permite analizarea și chiar anticiparea direcției pieței. Conform acestei teorii, mișcarea unei piețe este organizată în secvențe de valuri: cinci valuri impulsive care urmează direcția trendului principal (1, 2, 3, 4 și 5) și trei valuri corective (A, B și C) care reprezintă retrageri temporare ale prețului. Prin identificarea acestor structuri, traderii pot analiza dinamica pieței și pot încerca să anticipeze posibile mișcări ale prețului.
Teoria Elliott Wave a fost dezvoltată mai târziu şi adaptată principiilor lui AJ Frost, Robert Prechter şi Robert Miner, care au creat numeroase reguli de punere în practică a teoriei. Mai jos sunt câteva dintre cele mai importante reguli:
Structura valurilor Elliott
Structura de bază a teoriei Elliott Wave este formată din două tipuri de mișcări:
- Valuri impulsive – care urmează direcția principală a trendului
- Valuri corective – care reprezintă mișcări temporare împotriva trendului
Structura tipică a unui ciclu complet este formată din 8 valuri:
- 5 valuri impulsive în direcția trendului (1, 2, 3, 4, 5)
- 3 valuri corective împotriva trendului (A, B, C)
Această structură reflectă modul în care sentimentul pieței evoluează de la optimism la corecție.
Mai jos este un exemplu al structurii valurilor Elliott pe un interval zilnic pentru perechea EUR/USD:
Regulile principale ale teoriei Elliott Wave
Teoria Elliott Wave include câteva reguli importante care trebuie respectate pentru a valida structura valurilor.
1. Valul 2 nu poate depăși începutul valului 1
Într-un trend ascendent, valul 2 nu poate coborî sub minimul valului 1. Într-un trend descendent, situația este inversă.
2. Valul 3 nu poate fi cel mai scurt
Valul 3 este de obicei cel mai puternic și mai lung val din structura impulsivă. Conform regulilor teoriei Elliott, acesta nu poate fi cel mai scurt dintre valurile 1, 3 și 5.
3. Valul 4 nu poate intra în zona valului 1
Într-un trend ascendent, valul 4 nu trebuie să depășească maximul valului 1. Într-un trend descendent, acesta nu trebuie să depășească minimul valului 1.
4. Valul 4 nu trebuie să fie mai lung decât valul 2
În majoritatea cazurilor, corecția din valul 4 este mai scurtă decât cea din valul 2.
Mai jos avem un alt exemplu al structurii valurilor Elliott, de data aceasta pe un interval de 4 ore pe piaţa EURGBP:
Folosind exemplul, verificăm dacă se aliniază cu cele 4 reguli:
Valul 2 nu sparge punctul de minim al valului 1.
Valul 3 nu este mai lung în comparaţie cu valurile 1 şi 5.
Valul 4 nu sparge vârful valului 1.
Valul 4 nu este mai lung decât valul 2.
După cum se vede, în toate exemplele, teoria Elliott Wave este cât se poate de consecventă în identificarea trendului unei pieţe. Totuşi, trebuie să luăm în considerare mai mulţi indicatori tehnici pentru a identifica o oportunitate de tranzacţionare astfel încât să îți creşti şansele de succes.
Cum folosesc traderii teoria Elliott Wave
Traderii utilizează teoria Elliott Wave pentru a identifica structura pieței și pentru a analiza direcția probabilă a trendului.
Prin identificarea valurilor impulsive și corective, traderii pot:
- determina direcția trendului principal
- identifica zone posibile de corecție
- anticipa posibile mișcări ale pieței
Cu toate acestea, teoria Elliott Wave este rar utilizată singură. Majoritatea traderilor o combină cu alte instrumente de analiză tehnică, precum:
- indicatorii de trend
- nivelurile Fibonacci
- suport și rezistență
- indicatori de momentum
Limitările teoriei Elliott Wave
Deși teoria Elliott Wave poate oferi o perspectivă interesantă asupra structurii pieței, interpretarea valurilor poate fi uneori subiectivă. Traderii pot identifica structuri diferite pe același grafic, în funcție de perspectiva lor asupra pieței.
Din acest motiv, teoria este adesea utilizată ca instrument complementar în analiza tehnică, alături de alte metode de analiză.
Concluzie
Teoria Elliott Wave oferă un cadru pentru înțelegerea modului în care piețele financiare evoluează în cicluri repetitive. Prin identificarea valurilor impulsive și corective, traderii pot analiza structura trendului și pot încerca să anticipeze posibile mișcări ale pieței.
Deși aplicarea acestei teorii necesită experiență și practică, mulți traderi folosesc principiile Elliott Wave în combinație cu alți indicatori tehnici pentru a construi strategii de tranzacționare mai bine fundamentate.
