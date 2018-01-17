Tranzacționare Bitcoin CFD: ce este și cum funcționează

Bitcoin a devenit unul dintre cele mai urmărite active digitale din lume, iar interesul pentru evoluția prețului său a dus la apariția mai multor metode de expunere pe piață. Tranzacționarea prin CFD-uri oferă posibilitatea de a specula mișcările de preț ale Bitcoin fără a cumpăra efectiv moneda digitală. Pentru a înțelege acest tip de instrument, este important să cunoști diferența dintre deținerea directă a Bitcoin și tranzacționarea derivatelor, precum și nivelul ridicat de risc asociat volatilității pieței crypto.

Odată considerate similare cu un bilet de loterie, Bitcoin și alte monede virtuale sunt, se pare, pe cale de a fi considerate active legitime în portofoliile de tranzacționare. Într-adevăr, această “revoluție digitală” este comparabilă cu ”Goana după aur” din secolul XIX, valoarea monedelor virtuale crescând odată cu interesul la nivel global. Dar ce sunt, mai exact, aceste monede virtuale și cum ai putea participa la acest boom tehnologic fără să ai cunoștințe în domeniul IT?

Informații importante despre Bitcoin

Propusă de misteriosul personaj Satoshi Nakamoto, Bitcoin (BTC) este o monedă digitală creată în 2009 ca prima metodă de plată virtuală de acest gen. Datorită mai multor caracteristici cheie, Bitcoin este una dintre cele mai mari inovații financiare din ultimii ani:

Securitate - Informațiile despre tranzacțiile efectuate cu Bitcoin sunt criptate folosind tehnologia “blockchain”. Blockchain-ul este un registru public comun pe care se bazează întreaga rețea. Integritatea blockchain-ului este consolidată prin criptografie, iar verificările realizate în mod continuu fac ca acest sistem să pară practic impenetrabil în momentul de față.

Viteză - Plățile cu Bitcoin se fac online. Întrucât transferul fondurilor are loc fără intermediari, plățile sunt procesate mult mai rapid. Nakamoto notează în lucrarea sa: “este necesar doar un sistem electronic de plăți bazat pe dovezi criptografice, în loc de încredere, permițând oricăreia dintre cele două părți să efectueze tranzacții directe între ele, fără a avea nevoie de o terță parte”.

Disponibilitate - Transferurile Bitcoin nu sunt condiționate de zilele săptămânii sau de sărbători, fiind posibil să transferi bani 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Tranzacțiile sunt aprobate, practic, la fiecare 10 minute.

Costuri scăzute - În prezent, moneda BTC este considerată de unii oameni ca o potențială alternativă mai ieftină pentru transferul de bani, în special pentru sume mai mari. Acest lucru se datorează lipsei intermedierii din partea băncilor.

Anonimitate - Crearea unui cont pentru Bitcoin nu presupune condiții formale, iar conturile sunt anonime. Acest lucru face ca transferul de bani să fie complet sigur și nedetectabil - singurul lucru pe care utilizatorul îl primește în cont este un login cu 54 de caractere și o parolă.

Descentralizare - Bitcoin, în sine, nu este susținut de niciun guvern sau bancă centrală, ceea ce înseamnă că nu este reglementat de o anumită politică monetară sau depozitat într-un singur loc. De fapt, informațiile despre soldul contului Bitcoin sunt stocate în mai multe locații, de pe tot globul, toate în aceeași formă. Acest lucru face ca Bitcoin să fie mai sigur prin comparație cu băncile tradiționale, care dispun de un sistem centralizat de baze de date.

Cantitate limitată - Conform autorilor, până în anul 2140 vor fi create aproximativ 21.000.000 de monede Bitcoin (BTC). În jur de 16.500.000 monede Bitcoin sunt deja în circulație, iar ritmul cu care restul va fi creat va încetini.

Acești factori au influențat într-o proporție semnificativă popularitatea Bitcoin, fapt care s-a reflectat și în valoarea de piață a acestei monede virtuale.

Ce este Bitcoin, mai exact?

Bitcoin este un tip de monedă virtuală, creată și stocată electronic. Spre deosebire de monedele fizice tradiționale (dolarul sau euro), Bitcoin-ul nu se găsește în formă fizică. Este produs pe calculator, de persoane de pe tot globul, prin utilizarea unui software care rezolvă probleme matematice.

Fiind o monedă lichidă, Bitcoin este foarte utilizată ca metodă de plată, devenind o alternativă a numerarului. Pe zi ce trece, tot mai multe instituții, magazine și companii acceptă plata în Bitcoin deoarece are mai multe avantaje prin comparație cu transferurile bancare internaționale, sumele fiind transferate între bănci și prin urmare utilizând mai multe conturi.

O altă diferență majoră o reprezintă rolul băncilor. Băncile centrale au responsabilitatea de a stabiliza moneda. În acest scop, pot emite o cantitate mai mare de monedă pentru a acoperi datoria publică, astfel moneda se devalorizează.

Nu există o bancă centrală pentru Bitcoin. Nu este necesară o instituție de reglementare pentru că Bitcoin-ul, în sine, prezintă toate caracteristicile unei bănci. Există un registru independent ce conține informații despre statutul de proprietar al tuturor utilizatorilor, dar și istoricul tuturor tranzacțiilor. Pentru a deschide un cont “crypto” este necesar să descarci aplicația, după care să generezi un număr de login și o parolă. Contul este complet anonim, nu există condiții formale pentru titularul contului.

Trebuie să explicăm etimologia termenului “crypto” deoarece informațiile de mai sus sunt criptate în interiorul monedei. Criptarea este posibilă datorită unei revoluții în domeniul tehnologiei informației denumită tehnologia “Blockchain”.

Tehnologia Blockchain

Putem să ilustrăm această tehnologie ca un turn format din cărămizi. Turnul semnifică statutul actual al conturilor de monede virtuale (câte deține fiecare), așa cum este văzut de toți utilizatorii Bitcoin. Fiecare cărămidă nouă conține informații despre toate noile tranzacții, schimbând astfel statusul contului.

Noua cărămidă trebuie să fie criptată în mod corespunzător pentru a se potrivi cu restul ansamblului. În momentul în care se potrivește, este atașată, iar noile tranzacții sunt complete. Monedele Bitcoin din sistem vor fi transferate între utilizatori.

Încercarea de a elimina sau înlocui una dintre cărămizile de la baza ansamblului duce la distrugerea întregii structuri. Fiecare cărămidă are codată în ea informația conținută de cărămida anterioară. Înlocuind un element cu altul (un alt cod) nu se va obține conexiunea cu informațiile cărămizii anterioare. Dacă elementele vor fi deconectate, iar informația stocată de acestea va fi considerată falsă. Acesta este motivul pentru care tehnologia blockchain este considerată atât de inovatoare în domeniul securității.

Tranzacționarea Bitcoin

Metoda 1: Criptarea datelor

Prima modalitate de obținere a propriilor monede Bitcoin a fost prin mining sau ”rezolvare”. În 2009, fiecare ”block rezolvat” (mined) aducea o ”recompensă” de 50 BTC celor care reușeau să găsească ”soluțiile” algoritmului. În zilele noastre, poți cumpăra hardware specializat de criptare și vei primi o recompensă în Bitcoin pentru contribuția ta la sistemul informatic. În orice caz, sunt necesare cunoștințe de specialitate în domeniul programării și al hardware-ului, ceea ce nu este ieftin.

Metoda 2: Cumpărarea de Bitcoin

Poți de asemenea să îți faci un cont anonim de monede virtuale și să cumperi astfel dreptul de proprietate asupra monedelor virtuale prin bursă. Cu toate acestea, riscurile acestei metode sunt duble.

În primul rând, atunci când deschizi o tranzacție în piața monedelor virtuale, fondurile nu se află în contul tău, ci în contul bursei. Din păcate, chiar și în istoria scurtă a monedelor virtuale, am fost deja martorii unor exemple spectaculoase de burse de monede virtuale care s-au închis într-o singură zi, dispărând împreună cu fondurile investitorilor (Mt Gox). Există, de asemenea, exemple de tranzacții cu monede virtuale care au fost exploatate de hackeri (Bithumb).

În al doilea rând, dacă ne pierdem numele de utilizator și parola, sau dacă cineva ne fură contul, vom pierde monedele virtuale în mod irevocabil, fără posibilitatea de a cere ajutor. Nu există niciun loc unde să putem recupera datele pierdute sau monedele BTC furate.

Metoda 3: Tranzacționarea CFD-urilor care au la bază Bitcoin

Ultima metodă este aceea de a tranzacționa Bitcoin folosind contractele pentru diferență.

Nu ești familiarizat cu termenul? Contractele pentru diferență (CFD) îți permit să iei o poziție care are la bază valoarea Bitcoin și să anticipezi dacă aceasta o să crească sau o să scadă. Este important să îți amintești că, acesta fiind un produs derivat, nu deții activul de bază Bitcoin - pur și simplu speculezi mișcările prețului.

Dacă estimezi că prețul Bitcoin o să scadă, atunci o să activezi o poziție de sell sau short (vânzare).

Dacă estimezi că prețul Bitcoin o să crească, atunci o să activezi o poziție de buy sau long (cumpărare).

Această metodă poate fi mai avantajoasă având în vedere faptul că moneda Bitcoin, și în general piața monedelor virtuale, este predispusă mișcărilor volatile ale prețurilor. Cu toate acestea, atunci când tranzacționezi CFD-uri cu suport pe BITCOIN, vei tranzacționa produse cu efect de levier și acestea pot duce la un nivel ridicat de risc pentru capitalul tău, întrucât prețurile se pot mișca rapid împotriva poziției tale în piață. Pierderile pot atinge întreaga sumă depusă în cont. Reține, te rugăm, că volatilitatea crește riscurile.

Evaluarea BITCOIN

Primul pas în formularea oricărei evaluări este aflarea valorii intrinsece a unui activ. Valoarea intrinsecă ne indică prețul unui activ în condițiile în care dispunem de toate informațiile necesare acestui calcul. Întrucât nu putem accesa toate informațiile, trebuie să facem presupuneri și estimări, prin urmare, valoarea intrinsecă este un concept puțin vag. În unele cazuri este mai tangibil, în timp ce în alte cazuri, chiar și a face presupuneri poate fi complicat. Luați ca exemplu acțiunile și găsiți valoarea intrinsecă a unei acțiuni. Dacă cunoaștem rapoartele financiare și situația economică, putem face presupuneri privind evoluțiile viitoare ale prețurilor, deducând valoarea curentă și estimând profiturile viitoare. Analiști diferiți vor emite ipoteze diferite și, astfel, se ajunge uneori la evaluări total diferite. Cu toate acestea, în mod normal, analiștii ar trebui să agreeze cel puțin metodele de evaluare care sunt bine văzute de literatura financiară. Acest lucru nu este valabil și în cazul Bitcoin.

Bitcoin nu înregistrează profituri și nici nu plătește dividende, deci orice fel de analiză aplicabilă acțiunilor nu ar funcționa în acest caz. Deoarece Bitcoin nu este moneda unei economii, atunci nu o putem trata ca pe o monedă tradițională, care ar putea fi modelată utilizând variabilele macroeconomice și ratele dobânzilor. În încercarea de a realiza orice fel de evaluare a Bitcoin-ului, trebuie să gândim neconvențional. Una dintre abordări ar putea fi măsurarea utilității Bitcoin ca mijloc de plată / transfer de bani.

Scopul principal al Bitcoin și al tehnologiei blockchain (care stă la baza acestuia), în acest caz, este facilitarea plăților. Aceste plăți diferă în multe moduri de un sistem bancar tradițional, dar utilitatea este derivată în mod similar în cazul unui utilizator. Să luăm în considerare costul transferului de Bitcoin. Taxele plătite pentru ”mineri” fluctuează, dar recent au fost în jur de 2 USD pe tranzacție. Acesta este un cost mai mic decât costul transferului internațional de bani prin sistemul bancar, care, în Europa se situează de obicei între 5 și 10 dolari. În concluzie, din punct de vedere al utilizatorului, tehnologia blockchain este mai ieftină. Cu toate acestea, costul total este o combinație între taxele de transfer și valoarea recompensei pentru ”mineri”. Această recompensă este în prezent de 12,5 BTC pe block și scade în timp. Când toți cei 21 de milioane de Bitcoin vor fi "rezolvați", ”minerii” vor fi recompensați doar prin taxe, și doar atunci va avea sens o analiză a costului de confirmare a unei tranzacții. La actualul preț Bitcoin, 4300 de dolari, o recompensă valorează aproape 54 de mii de dolari. Deoarece există aproximativ 1800 de tranzacții confirmate în fiecare block, acest ”cost” poate fi împărțit între ele și apoi, adăugat la taxe, apare adevăratul cost de confirmare a unei tranzacții în blockchain-ul Bitcoin la 31,86 de dolari - semnificativ mai mare decât în cazul sistemului bancar.

Cu toate acestea, are sens să continuăm analiza (ca în cazul acțiunilor din sectorul tehnologiei, care deși ar putea suferi pierderi acum, oferă recompense uriașe pe parcurs), așa că am simulat un cost al tranzacției pe o perioadă de 5, respectiv 15 ani. Știm, mai mult sau mai puțin, cum va evolua valoarea recompensei pentru ”soluționarea” unui block, iar pentru simplitate am presupus că taxele plătite de un utilizator vor rămâne constant la 2 USD pe tranzacție. De asemenea, am presupus că prețul Bitcoin crește cu 10% anual - într-un ritm mult mai lent decât până acum. Nu știm câte tranzacții vor fi procesate într-un block în viitor, însă ca urmare a implementării SegWit2x (care are deja loc) am presupus că această capacitate se va dubla. Astfel, am ajuns la un cost al tranzacției de 14,02 dolari în 2022 și 5,90 dolari în 2032.

Vă rugăm să aveți în vedere că datele prezentate se referă la performanțele din trecut și nu reprezintă un indicator fiabil al performanțelor viitoare.

În această simulare costul unei tranzacții care utilizează Bitcoin va atinge costul actual din sistemul bancar abia în 2032, dar ar putea fi prudent să presupunem că sistemul bancar va ajusta în timp costurile și ar putea oferi comisioane mult mai competitive decât în prezent. Asta ar însemna că prețul actual al Bitcoin este prea mare și / sau presupunerea că o creștere anuală a prețului de 10% este prea optimistă? Te vom lăsa pe tine să răspunzi la această întrebare. Trebuie să ținem cont de faptul că atunci când schimbăm presupunerile privind numărul tranzacțiilor în block, putem obține rezultate diferite. Bitcoin are și alte caracteristici, în afară de cost. Este vorba despre timpul de confirmare, în prezent mult mai scurt decât în sistemul bancar, pe lângă confidențialitate, care este valoroasă pentru mulți (inclusiv economia subterană). Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul și tehnologiilor rivale (inclusiv cele de tip blockchain) care fură din cota de piață Bitcoin prin faptul că oferă servicii mai ieftine și mai eficiente. Această simulare este doar pentru scop demonstrativ.

Viitorul Bitcoin (BTC)

Cum va evolua Bitcoin în viitor este dificil de estimat, însă există câteva caracteristici fundamentale care îl diferențiază de alte active financiare. Una dintre cele mai importante este oferta limitată. Protocolul Bitcoin prevede că numărul total de monede care vor exista vreodată este de aproximativ 21 de milioane, ceea ce face ca acest activ să fie considerat de mulți investitori un activ deflaționist.

Procesul prin care sunt create noi monede Bitcoin se numește mining, iar recompensa pentru validarea blocurilor de tranzacții se reduce periodic printr-un mecanism cunoscut sub numele de halving. Aproximativ la fiecare 210.000 de blocuri (aproximativ la fiecare patru ani), recompensa oferită minerilor este înjumătățită. La început, recompensa era de 50 BTC pe bloc, apoi a scăzut la 25 BTC, ulterior la 12,5 BTC, iar în prezent recompensa este de 3,125 BTC, după evenimentele succesive de halving.

Pe măsură ce numărul de monede aflate în circulație crește, ritmul de apariție a noilor Bitcoin scade. În prezent, majoritatea monedelor Bitcoin au fost deja minate, iar restul vor fi introduse gradual în circulație până în jurul anului 2140. Această limitare a ofertei este adesea considerată un factor important care poate influența percepția de valoare a Bitcoin pe termen lung.

De-a lungul timpului, Bitcoin a devenit și un punct de referință pentru întreaga industrie a criptomonedelor. În multe cazuri, acesta funcționează ca un activ dominant al pieței crypto, fiind utilizat frecvent ca monedă de referință pentru tranzacționarea altor active digitale, într-un mod similar rolului pe care îl joacă dolarul american în piețele valutare tradiționale.

Cu toate acestea, este important de reținut că piața criptomonedelor este extrem de volatilă, iar evoluția prețurilor poate fi influențată de numeroși factori, inclusiv reglementări, adoptarea tehnologiei, condițiile macroeconomice sau sentimentul investitorilor.

În plus, tranzacționarea CFD-urilor pe criptomonede implică un nivel ridicat de risc, deoarece aceste instrumente pot utiliza efectul de levier, iar mișcările rapide ale pieței pot amplifica atât câștigurile potențiale, cât și pierderile.

Avantajele și dezavantajele tranzacționării Bitcoin CFD

Tranzacționarea Bitcoin CFD poate oferi acces rapid la piața crypto fără a fi nevoie de cumpărarea și stocarea monedelor digitale. Printre avantajele principale se numără posibilitatea de a tranzacționa atât pe creștere, cât și pe scădere, accesul facil prin platforme de trading și evitarea gestionării unui portofel digital. În același timp, volatilitatea ridicată a Bitcoin și efectul de levier pot amplifica riscul, motiv pentru care acest tip de instrument este mai potrivit pentru investitorii care înțeleg bine funcționarea produselor derivate și regulile de gestionare a riscului.