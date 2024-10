Tranzacționare ETF-urilor - Ce este și cum să investești într-un Fond Tranzacționat pe Bursă?

Timp de citire: 16 minute(s)

Investiția într-un ETF îți oferă posibilitatea de a participa la un fond mutual gestionat în mod profesionist și îți permite să te concentrezi asupra unui sector de piață selectat.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Popularitatea investițiilor în ETF-uri este în prezent în plină expansiune și atinge cote maxime în rândul investitorilor datorită dorinței de a diversifica investițiile, de a reduce riscul și interesului față de anumite industrii sau sectoare de piață. Vârful în formarea mai multor ETF-uri a avut loc după pandemie, în 2020. Între timp, ritmul creării de noi fonduri a accelerat în 2021 și tendința nu pare să încetinească, piața ETF-urilor valorând acum peste 7.000 de miliarde USD. Investiția în ETF-uri este atractivă datorită posibilității de investire pasivă, a cărei idee este de a cumpăra și păstra poziția, reducând în același timp riscul. În acest articol vom prezenta: ce sunt ETF-urile; vom aborda cele mai importante aspecte legate de investiția în acestea și cum să le cumperi la XTB; îți explicăm cum să obții expunere pe anumite piețe prin intermediul ETF-urilor. Ce este un ETF? Un Exchange Traded Fund (ETF) este un tip de valoare mobiliară care urmărește un sector, un indice, o marfă sau un alt activ. ETF-urile pot fi cumpărate sau vândute la o bursă în același mod ca și acțiunile. Designul unui ETF rămâne arbitrar și depinde de strategia creatorilor săi. Și, în acest fel, un ETF poate urmări orice activ financiar, de la prețul unei singure materii prime sau al câtorva acțiuni până la o colecție mare și diversă de valori mobiliare. ETF-urile pot fi, de asemenea, structurate pentru a oferi expunere la metale prețioase, cum ar fi aurul, și la sectorul materiilor prime. Un ETF este un titlu de capital, deci are un preț atribuit. ETF-urile se mai numesc și fonduri tranzacționate la bursă, deoarece sunt tranzacționate în mod continuu la bursele de valori, la fel ca acțiunile corporative. ETF-urile sunt uneori confundate cu fondurile mutuale, dar există diferențe între cele două. Fondurile mutuale sunt tranzacționate pe piața OTC (over-the-counter), iar prețul lor este actualizat o singură dată pe zi, în timp ce ETF-urile sunt tranzacționate atât timp cât bursa este deschisă, la fel ca acțiunile, iar prețul lor fluctuează constant. ETF-urile sunt tranzacționate la bursă și sunt supuse unor controale și reglementări stricte. În Europa, acestea sunt reglementate de Directiva OPCVM, care unifică reglementarea ETF-urilor europene și introduce standarde obligatorii de protecție a participanților la fonduri. Acesta este cel mai înalt standard posibil de protecție a consumatorilor în sectorul serviciilor financiare în cadrul investițiilor colective din Europa. Investiții pasive sau active? Investițiile active presupun cumpărarea și vânzarea frecventă de active. Investițiile pasive se limitează la cumpărarea și vânzarea cu o frecvență redusă a pozițiilor din portofoliul tău. Diferența la investițiile active constă în primul rând în orizontul de timp, respectiv pe termen scurt sau lung. Fiecare investitor poate alege abordarea pe care o consideră potrivită, în funcție de riscurile pe care dorește să și le asume. Dacă un investitor caută un avantaj temporar pe piață și se așteaptă la cele mai rapide randamente posibile, atunci investiția activă este o opțiune potrivită. Investițiile pasive pot fi realizate de investitorii care au o atitudine relaxată față de investiții și gestionarea portofoliului. Astfel de investitori nu sunt interesați să urmărească zilnic fiecare mișcare de preț din piață, a ETF-ului sau a companiei la care sunt acționari. De asemenea, investițiile pasive sunt potrivite pentru persoanele care investesc în ceea ce consideră a fi tendințe moderne ale pieței, care ar putea atinge vârfuri de piață în câțiva ani. Investitori diferiți Investițiile active sunt o opțiune agreată de investitorii care își asumă riscuri. Investitorii care doresc să reducă riscul cât mai mult posibil se concentrează pe investițiile pasive. Costurile de tranzacționare Investițiile active implică costuri de tranzacționare mai mari din cauza frecvenței tranzacțiilor și a numărului de poziții deschise. Investițiile pasive au ca rezultat costuri de tranzacționare mai scăzute datorită frecvenței reduse a tranzacțiilor. Mișcările prețurilor Scopul investițiilor active este de a face bani pe baza mișcărilor de preț pe termen scurt. Mișcările de preț, respectiv ale pieței, pe termen lung joacă un rol important în investiții. Avantajele și dezavantajele investițiilor în ETF-uri Investiția în ETF-uri este percepută ca fiind mai sigură datorită fundamentelor și a modului cum sunt construite acestea, dar, ca orice investiție pe piața financiară, este supusă riscului și are potențiale avantaje și dezavantaje. Avantaje ETF-urile oferă costuri mai mici, deoarece deschiderea unei poziții pe fiecare acțiune pe care un ETF o deține în portofoliu ar putea duce la comisioane mai mari. Prin reducerea la minimum a numărului de tranzacții, costurile de poziție pot fi mai mici.

Investițiile în ETF-uri oferă acces la o gamă largă de acțiuni din orice sector de activitate la alegere, limitând astfel riscul de investiții, menținând în același timp concentrarea pe sectorul de piață ales.

Managementul riscului este cunoscut ca fiind unul dintre factorii-cheie pentru profitabilitatea pe piața bursieră. Prin diversificarea sau împărțirea matematică a portofoliului, probabilitatea de eșec a investiției scade (dar este întotdeauna posibilă), iar volatilitatea prețurilor ETF-urilor este de obicei echilibrată.

Unele ETF-uri sunt susținute de livrări fizice ale unei anumite mărfuri sau ale unui metal prețios, pe care le achiziționează pe piață în numele clienților. De exemplu, acest lucru îți permite să obții expunere la piața aurului fără a cumpăra aur fizic. Dezavantaje Deoarece ETF-urile dețin un mix divers de acțiuni, acestea nu au un potențial de randament la fel de mare ca și cumpărarea de acțiuni individuale, deoarece un câștig pe acțiunile unei companii poate fi compensat de o pierdere pe acțiunile altei companii. Acesta este costul unui risc de investiție mai mic, adesea denumit raport risc/recompensă.

Portofoliul fiecărui ETF poate fi de fapt slab, cuprinzând companii aflate într-o situație defavorabilă sau afaceri supraevaluate. În fața acestei situații, riscul investiției tale este uriaș, iar diversificarea este doar o iluzie. Este întotdeauna foarte important să verifici ce acțiuni sau mărfuri se află în portofoliul fiecărui ETF.

ETF-uri care nu sunt gestionateeficient sau pasiv pot pierde din valoare din cauza selectării unor companii greșite. Astfel, un ETF axat pe o anumită industrie ar putea pierde valoare sau încetini simțitor în ciuda creșterii sectorulului pe care se concentrează. Încercarea de a evita riscul poate fi și mai riscantă dacă investitorul nu va face diligențele necesare înainte de a investi.

Investițiile pasive pot fi, de asemenea, riscante, deoarece piața este în continuă mișcare și, fără ajustarea portofoliului ETF-urilor, pierderile pe termen scurt se pot extinde la probleme pe termen lung, care pot fi greu de inversat timp de mai multe luni sau chiar ani. Istoria arată, de asemenea, că numărul companiilor care dau faliment sau se prăbușesc este foarte mare, iar S&P 500 din anii '90 era format din acțiuni diferite față de cele de acum. Acest lucru arată că unele ETF-uri pot fi de fapt capcane, dar deocamdată nimeni nu știe care dintre ele sunt. Exemplul perfect de volatilitate a ETF-urilor sunt ETF-urile Ark Invest, gestionate de Cathie Wood, care au fost în "topul Wall Street" în perioada pandemiei de covid și a politicii de relaxare a Fed. Dar în 2022 s-au prăbușit și au pierdut chiar 80% din valoare, într-o perioadă mai grea pentru activele mai riscante. ETF-uri sau Acțiuni? Control Principala diferență între aceste instrumente este controlul asupra portofoliului tău de investiții. Atunci când cumperi acțiuni, tu alegi companiile și formezi compoziția portofoliului tău de investiții. Atunci când cumperi ETF-uri, ai un instrument gândit de creatorii săi, specialiști care l-au construit pe baza studiilor de piață, a potențialului anumitor acțiuni și au potrivit acțiunile cu strategia fondului. Nu poți influența compoziția portofoliului unui anumit ETF, compoziția acestuia rămâne neschimbată sau se poate schimba atunci când administratorii săi decid acest lucru. Orizont pe termen lung ETF-urile se concentrează pe tendințele pe termen lung, mai degrabă decât pe tendințele ascendente speculative, care au loc adesea în una sau mai multe ședințe, în cazul unei acțiuni, și se încheie cu o vânzare din cauza publicării unor știri importante, de exemplu. În plus, investiția într-un sector înseamnă că nu ești susceptibil la riscurile unei singure companii care decurg, de exemplu, dintr-un scandal, o performanță financiară mai slabă sau un accident neprevăzut. Se poate întâmpla ca o anumită companie să înregistreze pierderi, în timp ce evaluarea sectorului va crește. Acces la CFD-uri pe ETF-uri CFD-urile pe ETF-uri, la fel ca și CFD-urile pe acțiuni, pot fi achiziționate ca instrumente derivate cu efect de levier, ceea ce sporește riscul de investiție și randamentul potențial. Tranzacționarea CFD-urilor pe ETF-uri este speculativă, iar acțiunea prețului este cea mai importantă în acest tip de investiție. CFD-ul pe ETF-uri este un contract financiar pe care îl tranzacționezi pentru a câștiga diferența de preț între prețul de deschidere și cel de închidere al tranzacției. Este, de asemenea, o opțiune bună pentru investitorii cărora le plac aventurile cu risc ridicat și tranzacționarea dinamică. De exemplu, poți tranzacționa CFD-uri pe ETF-uri de uraniu și poți utiliza efectul de levier financiar. Datorită acestuia, tranzacționarea unui ETF necesită doar un anumit procent din întreaga poziție. De exemplu, utilizarea efectului de levier de 1:5 îți oferă posibilitatea de a deschide un contract de 5.000 USD folosind o marjă de doar 1.000 USD. Datorită CFD-urilor, cei care tranzacționează în decursul unei zile pot câștiga bani chiar și atunci când prețul ETF-urilor scade - prin deschiderea unor poziții “short” (vânzare în lipsă). Acest tip de speculație riscantă poate fi deosebit de periculoasă și volatilă din cauza acțiunii prețului de piață al ETF-urilor. Tranzacționarea CFD-urilor pe ETF-uri oferă traderilor posibilitatea de a-și maximiza profitul mai rapid chiar și atunci când acțiunea prețului nu este foarte volatilă. De asemenea, și pierderile pot fi mult mai mari din cauza utilizării efectului de levier. Raportul risc - recompensă Investiția în acțiuni individuale prezintă un risc de investiție mai mare, dar și o rată de rentabilitate mai mare în cazul în care compania are succes. Investind în ETF-uri dintr-un anumit sector, înseamnă că nu ești susceptibil la riscurile unei singure companii, care decurg, de exemplu, dintr-un scandal, o performanță financiară mai slabă sau un accident neprevăzut. Se poate întâmpla ca o anumită companie să piardă în timp ce evaluarea sectorului crește. Volatilitatea Volatilitatea prețului acțiunilor individuale este mai mare decât cea a ETF-urilor. Câștigători statistici Din punct de vedere statistic, ETF-urile oferă randamente medii mai bune decât acțiunile individuale. Atât ETF-urile, cât și acțiunile pot plăti dividende. Investitori diferiți Investițiile active sunt o opțiune agreată de investitorii care își asumă riscuri. Investitorii care doresc să reducă riscul cât mai mult posibil se concentrează pe investițiile pasive. Costurile de tranzacționare Investițiile active implică costuri de tranzacționare mai mari din cauza frecvenței tranzacțiilor și a numărului de poziții deschise. Investițiile pasive au ca rezultat costuri de tranzacționare scăzute datorită frecvenței reduse a tranzacțiilor. Mișcările prețurilor Scopul investițiilor active este de a face bani pe baza mișcărilor de preț pe termen scurt. Mișcările de preț, respectiv ale pieței, pe termen lung joacă un rol important în investiții. ETF fizic sau sintetic? ETF-urile sunt fonduri gestionate pasiv care sunt concepute pentru a reproduce un grup selectat de instrumente. Fondurile pot realiza acest lucru în două moduri - prin replicarea sintetică sau fizică a activelor selectate. Mai jos vom dezvolta pe scurt acest subiect și vom descrie aceste două modele. ETF-uri cu replicare fizică După cum sugerează și numele, această metodă presupune cumpărarea activelor fizice care intră în componența unui anumit ETF. Ar putea fi vorba de aur, argint sau cumpărarea de acțiuni S&P 500 dacă scopul ETF-ului este de a imita un indice selectat. În acest caz, numărul de acțiuni cumpărate de fond corespunde structurii de acțiuni 1:1 a indicelui S&P 500 "urmărit". În cazul acțiunilor americane lichide cu capitalizare mare de piață, utilizarea replicării fizice nu reprezintă o problemă. Indiferent de mărimea cererii fondului, piețele vor furniza lichiditatea necesară pentru ca fondul să poată replica performanța indicelui. Limitări ale replicării fizice Apare o problemă dacă cererea unui fond este mai mare decât lichiditatea disponibilă în instrumentele replicate. O astfel de situație poate apărea în cazul fondurilor cu expunere la acțiuni de pe piețele emergente sau la sectoare de piață noi și inovatoare. În acest caz, este posibil ca bursa de valori să nu asigure cererea pentru fondul ETF. O altă situație problematică este atunci când un fond intenționează să achiziționeze un procent ridicat din toate societățile. În funcție de piață, acest lucru poate crea obligații și comisioane suplimentare pentru marele acționar, caz în care portofoliul ETF-ului în cauză este redus cu sumele corespunzătoare, încetinind creșterea acestuia. Din acest motiv, astfel de ETF-uri evită să achiziționeze procente mari din acțiunile unei companii. Soluția problemei În această situație, un ETF poate înlocui activele pe care nu le poate achiziționa direct, cu altele foarte asemănătoare. De exemplu, un fond care investește în companii de mărfuri ar putea începe să cumpere acțiuni ale companiilor responsabile de infrastructura minelor. Cu toate acestea, o astfel de situație contrazice oarecum ideea ETF-urilor, care ar trebui să reprezinte fidel active specifice și nu să cumpere instrumente corelate în funcție de decizia analiștilor. În cazul falimentului unui ETF cu suport fizic (de exemplu, un ETF cu suport de aur sau argint, precum iShares IGLN.UK sau ISLN.UK) în modelul de replicare fizică, activele deținute ar trebui să acopere 100% din obligațiile fondului față de investitori. ETF-uri cu replicare sintetică În cazul în care metodele de mai sus se dovedesc insuficiente, ETF-urile utilizează replicarea sintetică. Aceasta presupune încheierea unui contract de schimb al ratei de rentabilitate a activelor deținute de fond. În acest fel, un ETF poate oferi o rată de rentabilitate a activelor pe care nu le deține fizic. Cu toate acestea, un astfel de fond are acces la rata de rentabilitate generată de active prin intermediul unui contract de swap individual, cum ar fi cel încheiat cu o bancă mare de investiții. Modelul de risc Replicarea sintetică este considerată mai puțin sigură. Un factor de risc suplimentar este implicarea unei terțe părți în acest model, de exemplu, o bancă de investiții care este garant. În cazul replicării sintetice, dacă banca sau altă instituție care garantează randamentele activelor din fondul sintetic dă faliment, investitorii ar putea avea probleme în a-și recupera fondurile de investiții din ETF. Susținătorii ETF-urilor sintetice evidențiază costurile de operare mai mici. Susținătorii fondurilor sintetice subliniază, de asemenea, că în cazul fondurilor replicate fizic, există o terță parte care deține și protejează activele colectate și poate fi, de asemenea, un factor de risc suplimentar. Ce alegem, ETF-urile cu model de distribuire sau de acumulare? Clase de bază ale ETF-urilor sunt cele cu "distribuire" și cele cu "acumulare". Fondurile cu distribuire oferă investitorului venitul obținut din activele pe care le dețin prin plata de dividende. Fondurile care folosesc modelul de acumulare reinvestesc aceste venituri pentru a crește evaluarea și capitalul fondului. Fonduri ETF cu distribuire Majoritatea instrumentelor financiare puse în comun într-un portofoliu de ETF-uri pot produce venituri. În cazul ETF-urilor de obligațiuni, venitul poate fi o rată fixă a dobânzii. În cazul acțiunilor cumpărate de un ETF, venitul poate proveni din dividende. Ține cont de faptul că se aplică reguli și impozite diferite și în cazul dividendelor provenite de la companii din diferite țări, astfel încât valoarea dividendelor pe care le încasează un ETF poate varia. Un ETF care deține obligațiuni/acțiuni distribuie în mod continuu venituri investitorilor săi, pe care aceștia le pot folosi în orice scop. Unele ETF-uri au un model de portofoliu orientat către companii care oferă dividende, astfel încât se poate prezice că dividendele plătite de astfel de fonduri sunt ciclice. Atunci când fondurile cu distribuire dețin acțiuni plătitoare de dividende, venitul este utilizat pentru a face distribuții către deținătorii de fonduri la intervale specifice - adesea lunar, trimestrial, semestrial sau anual. În practică, acest lucru înseamnă că ETF-urile cu distribuție au un model mai complicat din cauza diferenței de timp dintre momentul în care fondul primește dividendele sau dobânzile și momentul în care dividendele sunt plătite deținătorilor de fonduri. Totuși,această diferență poate varia, ceea ce poate expune uneori fondul la mișcările pieței. Fondul ETF cu distribuție va reinvesti inițial dividendele și dobânzile, dar apoi va vinde activele atunci când vine momentul plății dividendelor. Această situație nu influențează în mod direct complicațiile din partea deținătorilor de acțiuni. ETF-uri cu acumulare În cazul ETF-urilor cu acumulare, veniturile sunt reinvestite de fond în mai multe acțiuni și obligațiuni, contribuind astfel la creșterea capitalului deținătorilor de fonduri. Atunci când fondurile cu acumulare dețin acțiuni plătitoare de dividende, acestea sunt utilizate pentru a finanța distribuțiile către deținătorii de fonduri la anumite intervale de timp - de obicei, lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Fondurile ETF de acumulare sunt mai eficiente din punct de vedere fiscal pentru investitorii care dețin poziții pentru perioade lungi de timp, deoarece nu este nevoie de returnarea impozitului pe dividendele primite. Rezumat Alegerea între aceste două modele de ETF-uri depinde de opțiunea investitorul, dacă acesta dorește să primească un venit regulat din investiții sau dorește să acumuleze capital în poziții și să nu contabilizeze fiscal dividendele primite. Platforma noastră xStation dispune de un scaner ETF încorporat care permite filtrarea modelului de ETF, astfel încât clienții pot găsi cu ușurință ETF-uri interesante ce oferă dividende și de acumulare (acronimele "Acc" și "Dist") și pot utiliza instrumente avansate de selecție. Scanerul de ETF-uri din xStation La XTB înțelegem cât de important este pentru clienții noștri să filtreze piața, să găsească și să analizeze exact acele instrumente care corespund cerințelor personale. Prin urmare, am creat și am pus la dispoziție în platforma xStation5 Scanerul de ETF-uri, care servește ca instrument de selecție și căutare a ETF-urilor din anumite sectoare. Filtre primare Scanerul de ETF-uri este un instrument disponibil în platforma de tranzacționare xStation, în pagina "Analiza pieței", și îți permite să cauți eficient ETF-uri folosind filtre avansate. Scanerul de ETF-uri îți permite să filtrezi ETF-urile în funcție de: - Regiunea în care este listat ETF-ul. - Clasa ETF-ului, adică portofoliul din care este construit (mărfuri, acțiuni, model mixt). - Tipul de piață pe care este listat. Există piețe dezvoltate, piețe mixte și piețe emergente, care prezintă un interes din ce în ce mai mare pentru investitori. Filtre suplimentare Ratingul de risc Știm că investitorii care caută ETF-uri calculează și riscul, acesta fiind una dintre principalele caracteristici ale unei investiții în ETF-uri. De aceea, am furnizat și ratinguri de risc realizate de firme de cercetare, precum Morningstar, pentru anumite ETF-uri. Aceste scoruri se bazează pe performanța istorică a unui anumit fond, comparând-o cu performanța altor fonduri similare. Cu cât ratingul unui anumit ETF este mai mare, cu atât indică mai bine performanțele sale anterioare. Date privind ratele de rentabilitate Scanerul de ETF-uri din xStation are, de asemenea, date avansate disponibile pentru un anumit ETF, cum ar fi informații despre ratele sale de rentabilitate din trecut pentru 1 an, 3 ani și chiar 5 ani. De asemenea, adăugăm ratele Alpha și Beta pentru ETF-uri, care sunt folosite de mulți investitori pentru a calcula rentabilitatea investițiilor lor. Costurile de operare ale ETF-urilor În Scanerul de ETF-uri din xStation am adăugat și informații despre TER (Total Expense Ratio), care ia în considerare costurile totale asociate cu gestionarea și operarea unui anumit ETF. Aceste costuri includ, în principal, comisioanele de administrare și alte costuri suplimentare (de exemplu, taxe juridice sau costuri de operare), prin care se reduce valoarea ETF-ului. Din punctul de vedere al investitorului, cu cât indicatorul TER este mai mic, cu atât costurile de operare ale ETF-ului sunt mai mici. Activele nete și abaterea standard Scanerul de ETF-uri inclus în xStation oferă, de asemenea, valoarea netă a activelor ETF-ului, adică valoarea financiară a fondului minus toate pasivele financiare ale acestuia, precum și informații despre deviația standard (StD), care poate fi utilizată ca o măsură a volatilității prețului instrumentului. Modelul dividendelor Tipul de distribuție al ETF-ului - Există două tipuri principale de distribuție. Un ETF de distribuție (adesea etichetat "Dist") plătește toate dividendele sau dobânzile obținute, astfel încât investitorii primesc plăți anuale. Pe de altă parte, ETF-urile de acumulare (adesea etichetate "Acc") reinvestesc dividendele sau dobânzile încasate, astfel încât investitorii profită pe baza unei dobânzi compuse. Când să alegi investiția în ETF-uri? ETF-urile reprezintă o propunere de investiții atractivă pentru cei care doresc să investească într-un sector larg sau care sunt mai puțin interesați de cercetare și de situația companiilor individuale. Determinarea unor astfel de detalii poate necesita mult timp și cunoștințe. ETF-urile îți permit să investești în companii care tind să aibă performanțe bune. Uneori, sectoare precum cel bancar se descurcă bine și toate acțiunile bancare câștigă, dar alte sectoare, precum cel al noilor tehnologii, se confruntă cu riscuri diferite. Astfel de sectoare pot fi investiții mai atractive, cu potențiale randamente mai mari, dar alegerea unei anumite companii poate necesita expertiză profesională, în timp ce ETF-urile îți permit să profiți de pe urma mai multor companii. ETF-urile fac ca investițiile să fie mai accesibile șisunt ușor de vândut datorită lichidității ridicate și a tranzacționării zilnice pe majoritatea platformelor. Unii investitori aleg să construiască un portofoliu mixt, folosind acțiuni și ETF-uri. În alegerea unei strategii individuale, este important să înțelegi caracteristicile ETF-urilor și să urmărești industriile pe care le alegi. Orarele de tranzacționare ale ETF-urilor Care sunt intervale de tranzacționare disponibile pentru ETF-uri? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru cei care tranzacționează pe parcursul zilei. Tranzacționarea ETF-urilor și a CFD-urilor pe ETF-uri este disponibilă de luni până vineri, când bursele unde sunt listate sunt deschise. Orarele de tranzacționare depind de bursă. În timpul weekend-urilor bursele sunt închise, iar prețurile ETF-urilor nu se modifică. În toate celelalte momente, prețurile ETF-urilor fluctuează constant. Desigur, cel mai bun moment pentru tranzacționarea ETF-urilor este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este mai mare. Atunci când există volume mari de tranzacționare pe piață, volatilitatea ETF-urilor crește. Aceasta ar putea fi influențată de publicarea unor știri politice sau provenind de la companii importante, dar și din cauza sentimentului pozitiv sau negativ din sectorul de piață definit. Dar dacă tratezi investiția în ETF-uri ca fiind una pe un termen lung, atunci nu trebuie să urmărești volatilitatea temporară a pieței.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."