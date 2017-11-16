Indicii bursieri reprezintă instrumente financiare care reflectă evoluția unui grup de acțiuni listate pe o anumită piață. Aceștia sunt utilizați de investitori și traderi pentru a evalua performanța generală a unei economii sau a unui sector și pentru a compara rezultatele portofoliilor cu evoluția pieței. Prin intermediul CFD-urilor pe indici, traderii pot specula mișcările de preț ale piețelor globale fără a cumpăra direct acțiunile individuale din componența indicelui.

Un indice măsoară performanța colectivă a prețurilor unui grup de acțiuni, de obicei dintr-o anumită țară. De exemplu, UK100 (activ de bază FTSE) este indicele acțiunilor a 100 de companii listate la Bursa din Londra cu cea mai mare capitalizare de piață. Indicii piețelor de acțiuni sunt menite să reflecte o întreagă piață de acțiuni și mișcările acesteia de-a lungul timpului.

Să vedem un exemplu. Unul dintre cei mai cunoscuți indici din lume și folosit la scară largă este Dow Jones Industrial Average Index (US30 în xStation), calculat prin combinarea a 30 de acțiuni cu cea mai mare capitalizare din SUA într-un singur indice. Dacă indicele scade, asta înseamnă că acele acțiuni au pierdut din valoare. Pe de altă parte, o creștere a indicelui înseamnă că acțiunile au devenit mai scumpe. Traderii pot urmări modificările valorii indicelui de-a lungul timpului pentru a-l folosi ca benchmark pentru a comparara veniturile din portofoliile lor cu acesta.

Însă de ce cumpără sau vând traderii aceste CFD-uri pe indici? Care sunt cele mai mari avantaje ale tranzacționării indicilor CFD? Răspunsul este simplu. Este mult mai ușor să cumperi un CFD cu suport pe un anumit indice decât să cumperi sau să vinzi acțiuni care sunt incluse în el. Dacă un trader crede că piața ca întreg poate crește, cumpără un CFD cu suport pe un indice. Dacă consideră că piața va scădea, vinde CFD-ul cu suport pe indice. Este un mod simplu și ieftin de a specula viitorul unei anumite piețe de acțiuni. Citește mai mult despre ce poate influența valoarea acțiunilor.

Ce este un CFD când vine vorba despre tranzacționarea de indici?

Termenul CFD vine de la contracte pentru diferență. Un contract pentru diferență creează, după cum sugerează numele, un contract între două părți în ce privește mișcarea prețului unui activ. În cazul CFD-urilor cu suport pe mărfuri, părțile speculează direcția viitoare a prețului unui anumit indice. De exemplu, un cumpărător al DE30 (CFD cu suport pe indicele DAX) presupune că DAX va putea crește în viitor.

Există mai multe caracteristici-cheie ale CFD-urilor ce fac din acestea un produs interesant:

CFD-urile sunt produse financiare derivate

CFD-urile se tranzacționează cu levier

Poți profita atât de mișcările de creștere cât și de cele de scădere ale prețurilor

cât și de cele de ale prețurilor Oferim contracte pentru diferență pe mai mult de 3000 de piețe globale, inclusiv indici, acțiuni, perechi valutare, mărfuri și ETF-uri

Posibilitatea de a deschide tranzacții long sau short alături de faptul că CFD-urile sunt produse tranzacționate cu levier face din acestea una dintre cele mai populare metode de tranzacționare a mișcărilor pe termen scurt din piețele financiare din zilele noastre. Poți citi mai mult despre acest subiect.

Care sunt cei mai cunoscuți indici?

Există mulți indici în toată lumea și multe CFD-uri pe indici în oferta noastră. Totuși, unii dintre ei sunt mai cunoscuți și mai lichizi decât alții. Este evident că Dow Jones va fi urmărit îndeaproape de către investitorii din toată lumea, în timp ce Indicele Pieței de Acțiuni din Botswana atrage mai puțină atenție în rândul traderilor. În situația aceasta, care sunt indicii ce merită urmăriți? Iată-i:

Statele Unite ale Americii:

Dow Jones (US30 în xStation5)

SP500 (US500 în xStation5)

Nasdaq (US100 în xStation5)

Germania:

DAX (DE30 on xStation5)

Regatul Unit:

FTSE100 (UK100 în xStation5)

Franța:

CAC40 (FRA40 în xStation5)

Japonia:

Nikkei225 (JAP225 în xStation5)

Aici poți găsi lista cu toți indicii CFD disponibili în oferta noastră.

Cum deschizi un cont de tranzacționare CFD-uri cu suport pe indici

Procesul de deschidere a unui cont la XTB este simplu și rapid. Ceea ce merită subliniat este că durează mai puțin de 15 minute. Pregătește documentul tău de identitate (CI sau pașaport), click pe butonul “deschide cont real” din colțul din dreapta sus a site-ului nostru și completează formularul. Poți începe să tranzacționezi imediat după ce acest proces este finalizat și documentele tale sunt verificate!

Dacă ai deja un cont de tranzacționare și ai acces la una dintre platformele XTB, accesează secțiunea noastră educațională pentru a urmări un tutorial despre cum deschizi o tranzacție. Poți, de asemenea, învăța și alte caracteristici ale platformei noastre și pe alte piețe, cât și elemente de analiză fundamentală și tehnică.

De ce să tranzacţionezi Indici bursieri (CFD) cu XTB?

Indicii bursieri reprezintă un coş ponderat al acţiunilor cotate pe o anumită bursă, precum US30 (Dow Jones 30) de pe piaţa americană. Cu un cont la XTB poţi tranzacţiona online o gamă diversificată de CFD-uri pe indici bursieri globali, fără costuri de finanţare overnight şi cu cerinţe scăzute de marjă. Beneficiază de spreaduri reduse pe UK 100, US 30, US 500, DE 30 şi alţi indici.

Tranzacţionează online peste 20 de indici bursieri majori (CFD)

Levier de până la 1:30 (aplicabil în prezent clienților Professional)

Indicatori tehnici avansaţi

Tranzacţionează online peste 20 de CFD-uri pe indici bursieri

Îţi oferim CFD-uri pe indicii bursieri din cele mai importante pieţe globale. Sunt o alternativă investiţională atractivă pentru diversificarea portofoliului. Poţi profita atât de creşterile cât şi de scăderile de preţ, ceea ce înseamnă că există mereu oportunităţi. Trebuie doar să intuieşti corect mişcările pieței.

Levier de până la 1:30

Levierul pe care îl oferim la CFD-urile pe indici este competitiv comparativ cu ceea ce oferă diferitele burse pentru contractele futures. Ceea ce înseamnă că poţi iniţia expuneri mai mari imobilizând în cont sume mai mici de bani.

Lichiditate ridicată

Colaborăm cu unii dintre cei mai cunoscuţi furnizori de lichiditate. Motiv pentru care preţurile şi execuţia pe care ţi le oferim sunt unele dintre cele mai bune.

Fără recotări

Datorită execuţiei noastre rapide şi a feedului de preţuri, nu există recotari atunci când tranzacţionezi cu noi.

Spreaduri scăzute

Tranzacţionează long sau short pe UK 100, DE 30, US 30 şi mulţi alţi indici cu unele dintre cele mai scăzute spreaduri şi fără comision adiţional pentru contul standard.