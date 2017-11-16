Nu te opri doar la a câștiga bani
Pune-i să lucreze pentru tine. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.
Un indice măsoară performanța colectivă a prețurilor unui grup de acțiuni, de obicei dintr-o anumită țară. De exemplu, UK100 (activ de bază FTSE) este indicele acțiunilor a 100 de companii listate la Bursa din Londra cu cea mai mare capitalizare de piață. Indicii piețelor de acțiuni sunt menite să reflecte o întreagă piață de acțiuni și mișcările acesteia de-a lungul timpului.
Să vedem un exemplu. Unul dintre cei mai cunoscuți indici din lume și folosit la scară largă este Dow Jones Industrial Average Index (US30 în xStation), calculat prin combinarea a 30 de acțiuni cu cea mai mare capitalizare din SUA într-un singur indice. Dacă indicele scade, asta înseamnă că acele acțiuni au pierdut din valoare. Pe de altă parte, o creștere a indicelui înseamnă că acțiunile au devenit mai scumpe. Traderii pot urmări modificările valorii indicelui de-a lungul timpului pentru a-l folosi ca benchmark pentru a comparara veniturile din portofoliile lor cu acesta.
Însă de ce cumpără sau vând traderii aceste CFD-uri pe indici? Care sunt cele mai mari avantaje ale tranzacționării indicilor CFD? Răspunsul este simplu. Este mult mai ușor să cumperi un CFD cu suport pe un anumit indice decât să cumperi sau să vinzi acțiuni care sunt incluse în el. Dacă un trader crede că piața ca întreg poate crește, cumpără un CFD cu suport pe un indice. Dacă consideră că piața va scădea, vinde CFD-ul cu suport pe indice. Este un mod simplu și ieftin de a specula viitorul unei anumite piețe de acțiuni. Citește mai mult despre ce poate influența valoarea acțiunilor.
Ce este un CFD când vine vorba despre tranzacționarea de indici?
Termenul CFD vine de la contracte pentru diferență. Un contract pentru diferență creează, după cum sugerează numele, un contract între două părți în ce privește mișcarea prețului unui activ. În cazul CFD-urilor cu suport pe mărfuri, părțile speculează direcția viitoare a prețului unui anumit indice. De exemplu, un cumpărător al DE30 (CFD cu suport pe indicele DAX) presupune că DAX va putea crește în viitor.
Există mai multe caracteristici-cheie ale CFD-urilor ce fac din acestea un produs interesant:
- CFD-urile sunt produse financiare derivate
- CFD-urile se tranzacționează cu levier
- Poți profita atât de mișcările de creștere cât și de cele de scădere ale prețurilor
- Oferim contracte pentru diferență pe mai mult de 3000 de piețe globale, inclusiv indici, acțiuni, perechi valutare, mărfuri și ETF-uri
Posibilitatea de a deschide tranzacții long sau short alături de faptul că CFD-urile sunt produse tranzacționate cu levier face din acestea una dintre cele mai populare metode de tranzacționare a mișcărilor pe termen scurt din piețele financiare din zilele noastre. Poți citi mai mult despre acest subiect.
Care sunt cei mai cunoscuți indici?
Există mulți indici în toată lumea și multe CFD-uri pe indici în oferta noastră. Totuși, unii dintre ei sunt mai cunoscuți și mai lichizi decât alții. Este evident că Dow Jones va fi urmărit îndeaproape de către investitorii din toată lumea, în timp ce Indicele Pieței de Acțiuni din Botswana atrage mai puțină atenție în rândul traderilor. În situația aceasta, care sunt indicii ce merită urmăriți? Iată-i:
Statele Unite ale Americii:
- Dow Jones (US30 în xStation5)
- SP500 (US500 în xStation5)
- Nasdaq (US100 în xStation5)
Germania:
- DAX (DE30 on xStation5)
Regatul Unit:
- FTSE100 (UK100 în xStation5)
Franța:
- CAC40 (FRA40 în xStation5)
Japonia:
- Nikkei225 (JAP225 în xStation5)
Aici poți găsi lista cu toți indicii CFD disponibili în oferta noastră.
Cum deschizi un cont de tranzacționare CFD-uri cu suport pe indici
Procesul de deschidere a unui cont la XTB este simplu și rapid. Ceea ce merită subliniat este că durează mai puțin de 15 minute. Pregătește documentul tău de identitate (CI sau pașaport), click pe butonul “deschide cont real” din colțul din dreapta sus a site-ului nostru și completează formularul. Poți începe să tranzacționezi imediat după ce acest proces este finalizat și documentele tale sunt verificate!
Dacă ai deja un cont de tranzacționare și ai acces la una dintre platformele XTB, accesează secțiunea noastră educațională pentru a urmări un tutorial despre cum deschizi o tranzacție. Poți, de asemenea, învăța și alte caracteristici ale platformei noastre și pe alte piețe, cât și elemente de analiză fundamentală și tehnică.
De ce să tranzacţionezi Indici bursieri (CFD) cu XTB?
Indicii bursieri reprezintă un coş ponderat al acţiunilor cotate pe o anumită bursă, precum US30 (Dow Jones 30) de pe piaţa americană. Cu un cont la XTB poţi tranzacţiona online o gamă diversificată de CFD-uri pe indici bursieri globali, fără costuri de finanţare overnight şi cu cerinţe scăzute de marjă. Beneficiază de spreaduri reduse pe UK 100, US 30, US 500, DE 30 şi alţi indici.
- Tranzacţionează online peste 20 de indici bursieri majori (CFD)
- Levier de până la 1:30 (aplicabil în prezent clienților Professional)
- Indicatori tehnici avansaţi
Tranzacţionează online peste 20 de CFD-uri pe indici bursieri
Îţi oferim CFD-uri pe indicii bursieri din cele mai importante pieţe globale. Sunt o alternativă investiţională atractivă pentru diversificarea portofoliului. Poţi profita atât de creşterile cât şi de scăderile de preţ, ceea ce înseamnă că există mereu oportunităţi. Trebuie doar să intuieşti corect mişcările pieței.
Levier de până la 1:30
Levierul pe care îl oferim la CFD-urile pe indici este competitiv comparativ cu ceea ce oferă diferitele burse pentru contractele futures. Ceea ce înseamnă că poţi iniţia expuneri mai mari imobilizând în cont sume mai mici de bani.
Lichiditate ridicată
Colaborăm cu unii dintre cei mai cunoscuţi furnizori de lichiditate. Motiv pentru care preţurile şi execuţia pe care ţi le oferim sunt unele dintre cele mai bune.
Fără recotări
Datorită execuţiei noastre rapide şi a feedului de preţuri, nu există recotari atunci când tranzacţionezi cu noi.
Spreaduri scăzute
Tranzacţionează long sau short pe UK 100, DE 30, US 30 şi mulţi alţi indici cu unele dintre cele mai scăzute spreaduri şi fără comision adiţional pentru contul standard.
Alege Planurile de Investiții pentru obiectivele tale
Descoperă o modalitate mai inteligentă de a-ți investi economiile. Investițiile sunt riscante.
Tranzacționare NASDAQ - Cum să investești în indicele NASDAQ (US100)?
Indicele Russell 2000: companii mici, potențial mare
Death Cross: analiza tehnică a piețelor bursiere și a indicatorilor
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."