W-8BEN - Cum reduci impozitul din investiții?

Timp de citire: 3 minute(s)

Toți investitorii sunt obligați să plătească taxe. Cu toate acestea, taxele datorate ca urmare a profiturilor obținute din investițiile în companii americane pot fi reduse semnificativ. Află ce este formularul W-8BEN.

Ce este formularul W-8BEN? W-8BEN este un formular care poate reduce impozitul pe profitul obținut din investițiile realizate în „instrumentele americane”, de la 30% la 10%. Acest formular este destinat tuturor investitorilor pe persoană fizică care nu au reședință fiscală în SUA sau nu sunt cetățeni ai acestei țări și care obțin așa-numita „sursă de venit din SUA”, ce include dividende plătite de companii americane și echivalentul dividendelor plătite pentru CFD-uri bazate pe acțiuni și ETF-uri din SUA. Cum funcționează formularul W-8BEN? Datorită acordului privind evitarea dublei impozitări, între SUA și țara de reședință a clientului, este posibilă reducerea taxelor folosind formularul W-8BEN. Te rugăm să reții că, dacă țara de reședință fiscală a clientului este diferită de România, taxa redusă poate fi diferită. Cum completez formularul W-8BEN la XTB? Formularul W-8BEN este disponibil în Client Office, în tab-ul Profilul meu, secțiunea Informații fiscale. A fost pregătit în cel mai accesibil mod, unde majoritatea informațiilor sunt completate automat, așa cum au fost furnizate la deschiderea contului. Cu toate acestea, unele date (de exemplu țara de reședință fiscală) trebuie să fie completate din nou, chiar de client. Mai jos vei găsi informații despre cum să completezi formularul W-8BEN la XTB pas cu pas: Pasul 1 Te conectezi în Client Office folosind aceleași date de conectare ca și pentru contul tău din platforma XTB (e-mail și parolă), apoi accesezi tab-ul Profilul meu. Pasul 2 Verifică dacă toate datele din acest tab sunt completate corect. Ar trebui să acorzi o atenție deosebită datelor cu caracter personal, care trebuie declarate în același mod ca pe documentul tău de identitate (litere majuscule, diacritice, liniuțe etc.). În caz contrar, cererea ta va fi respinsă. Dacă trebuie să modifici anumite date cu caracter personal, utilizează opțiunea Modificare disponibilă pentru fiecare secțiune - date personale, act de identitate, adresă etc., apoi urmează instrucțiunile. În cazul modificării câmpurilor referitoare la numele sau prenumele tău, ți se va cere să furnizezi un act de identitate care confirmă datele pe care le-ai introdus. Pasul 3 Accesează secțiunea Informații fiscale și completează formularul W-8BEN. Răspunde la întrebările despre statutul tău fiscal din SUA și asigură-te că datele tale personale completate automat sunt corecte. Apoi, completează câmpurile rămase referitoare la locul tău de reședință ș.a.m.d. După completarea formularului vei primi un cod de autentificare prin SMS. Pasul 4 Verifică-ți adresa de email. După completarea formularului vei primi un e-mail care confirmă aprobarea acestuia sau motivele respingerii. Întrebări frecvente Dacă voi completa cererea astăzi, când vor fi dividendele mele impozitate cu 10%? Cota redusă de impozit pe dividende se va aplica începând cu următoarea lună după ce formularul a fost completat și aprobat de XTB. Care este perioada de valabilitate a formularului W-8BEN? (Cât de des trebuie să îl completez?) Formularul W-8BEN este valabil 3 ani, de la sfârșitul anului în care a fost completat. Asta înseamnă că formularul completat, de exemplu, la 15 iulie 2022, va fi valabil până la 31 decembrie 2025, cu excepția cazului în care există o modificare a detaliilor investitorului mai devreme, ceea ce impune recompletarea formularului (de exemplu, transferul rezidenței fiscale în altă țară). XTB oferă posibilitatea de a completa online formularul W-8BEN? Da, poți completa acest formular complet online în Client Office, în tab-ul Profilul meu. Completarea formularului în acest mod este pe deplin legală și îndeplinește cerințele IRS (Oficiul fiscal al SUA). Dacă din orice motiv dorești să completezi formularul în versiunea tipărită, te rugăm să contactezi Managerul de Cont sau Serviciul Clienți. Ce alți pași trebuie să parcurg după completarea formularului W-8BEN? Cota redusă de impozitare va fi aplicată automat în cazul unui divided plătit de o companie din SUA? Cota redusă de impozit pe dividende se va aplica automat de la începutul lunii următoare după ce formularul W-8BEN a fost completat și aprobat de XTB. Din acel moment va fi aplicată cota redusă de impozitare pentru dividende (sau echivalentul dividendelor).

