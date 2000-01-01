Nhóm này chứa các cookie cần thiết để các trang web của chúng tôi hoạt động. Chúng tham gia vào các chức năng như tùy chọn ngôn ngữ, phân phối lưu lượng truy cập hoặc giữ phiên người dùng. Chúng không thể bị vô hiệu hóa.
|
Tên cookie
|
Mô tả
|SERVERID
|userBranchSymbol
|Ngày hết hạn 1 ngày
|adobe_unique_id
|Ngày hết hạn 364 ngày
|SESSID
|Ngày hết hạn 1 ngày
|__hssc
|Ngày hết hạn 1 giờ
|__cf_bm
|Ngày hết hạn 1 giờ
|intercom-id-iojaybix
|Ngày hết hạn 270 ngày
|intercom-session-iojaybix
|Ngày hết hạn 6 ngày
|xtbCookiesSettings
|Ngày hết hạn 364 ngày
|xtbLanguageSettings
|Ngày hết hạn 364 ngày
|userPreviousBranchSymbol
|Ngày hết hạn 364 ngày
|countryIsoCode
|TS5b68a4e1027
|_ga_TC79BEJ20L
|Ngày hết hạn 729 ngày
|test_cookie
|Ngày hết hạn 1 giờ
|intercom-device-id-iojaybix
|Ngày hết hạn 270 ngày
|_cfuvid
Quản lý trang mạng xã hội
Bạn đang điều hành các trang mạng xã hội tiếng tăm trên Facebook, Instagram, Twitter, Youtube? XTB thấu hiểu giá trị của các kênh truyền thông xã hội trong bối cảnh ngày nay. Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy sẽ cung cấp thường xuyên cho bạn các chương trình marketing với nội dung phù hợp cho hoạt động cũng như đối tượng khách hàng của bạn.Đăng ký ngay