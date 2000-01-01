Đọc thêm
XTB Online Trading
Hướng dẫn mở tài khoản? Đăng nhập Đăng ký
Quay lại xtb.com
Hướng dẫn mở tài khoản?

Let's grow together

Tham gia chương trình đối tác của XTB để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

Khách hàng tin tưởng

1,7 triệu+

Chi nhánh

10+

Sản phẩm giao dịch

6200+

Bao gồm Ngoại hối, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu, Tiền ảo

Bắt đầu như thế nào

Làm chủ tương lai tài chính chỉ với 3 bước đơn giản

  • 1

    Đăng ký

    Điền mẫu đơn đăng ký đối tác của chúng tôi.

  • 2

    Lập chiến dịch truyền thông

    Sử dụng các công cụ có sẵn của XTB để xây dựng chiến dịch tiếp thị và bắt đầu quảng bá sản phẩm

  • 3

    Nhận hoa hồng

    Biến tầm ảnh hưởng của bạn thành lợi nhuận!

Bạn đang hoạt động trong lãnh vực tài chính và đầu tư? Hãy hợp tác với chúng tôi!

Tận dụng tầm ảnh hưởng trực tuyến của bạn, bất kể thuộc lãnh vực gì.

Trung tâm tài chính

Bạn hiện đang sở hữu một chuyên trang tin tức tài chính và phân tích thị trường? Hãy cùng nhau chuẩn bị một số bài viết, bài đánh giá và cả các cuộc phỏng vấn với chuyên gia! Chúng tôi chắc chắn rằng trong các độc giả của bạn đang hiện hữu các khách hàng XTB tiềm năng.

Đăng ký ngay

Trung tâm đào tạo

Đầu tư vào tri thức luôn mang lại lợi ích cao nhất" XTB tin rằng việc cung cấp kiến thức là thứ thị trường luôn khao khát. Chúng tôi luôn muốn hợp tác cùng các đơn vị đào tạo tốt nhất trên thị trường. Nếu bạn có khả năng biên soạn khóa học, chủ trì các buổi giao dịch hoặc viết e-book cho các chủ đề đầu tư, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác.

Đăng ký ngay

Influencer

Bạn có các mối quan hệ rộng khắp, giàu kiến thức và kinh nghiệm trong thị trường tài chính? Hãy bắt tay cùng chúng tôi để sử dụng được hết tiềm năng của mình với các chiến lược tiếp thị được thiết kế cho riêng bạn. XTB có nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực này và luôn tập trung vào các nội dung chất lượng cao.

Đăng ký ngay

Quản lý trang mạng xã hội

Bạn đang điều hành các trang mạng xã hội tiếng tăm trên Facebook, Instagram, Twitter, Youtube? XTB thấu hiểu giá trị của các kênh truyền thông xã hội trong bối cảnh ngày nay. Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy sẽ cung cấp thường xuyên cho bạn các chương trình marketing với nội dung phù hợp cho hoạt động cũng như đối tượng khách hàng của bạn.

Đăng ký ngay

Các ngành khác

Bạn đang điều hành các hoạt động liên quan đến thị trường tài chính mà không được liệt kê ở trên? Đừng ngại, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận các ý tưởng mới. Hãy hợp tác và cùng nhau phát triền.

Đăng ký ngay

Bạn đang hoạt động trong lãnh vực tài chính và đầu tư? Hãy hợp tác với chúng tôi!

Tận dụng tầm ảnh hưởng trực tuyến của bạn, bất kể thuộc lãnh vực gì.

Bạn hiện đang sở hữu một chuyên trang tin tức tài chính và phân tích thị trường? Hãy cùng nhau chuẩn bị một số bài viết, bài đánh giá và cả các cuộc phỏng vấn với chuyên gia! Chúng tôi chắc chắn rằng trong các độc giả của bạn đang hiện hữu các khách hàng XTB tiềm năng.

Đăng ký ngay

Đầu tư vào tri thức luôn mang lại lợi ích cao nhất" XTB tin rằng việc cung cấp kiến thức là thứ thị trường luôn khao khát. Chúng tôi luôn muốn hợp tác cùng các đơn vị đào tạo tốt nhất trên thị trường. Nếu bạn có khả năng biên soạn khóa học, chủ trì các buổi giao dịch hoặc viết e-book cho các chủ đề đầu tư, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác.

Đăng ký ngay

Bạn có các mối quan hệ rộng khắp, giàu kiến thức và kinh nghiệm trong thị trường tài chính? Hãy bắt tay cùng chúng tôi để sử dụng được hết tiềm năng của mình với các chiến lược tiếp thị được thiết kế cho riêng bạn. XTB có nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực này và luôn tập trung vào các nội dung chất lượng cao.

Đăng ký ngay

Bạn đang điều hành các trang mạng xã hội tiếng tăm trên Facebook, Instagram, Twitter, Youtube? XTB thấu hiểu giá trị của các kênh truyền thông xã hội trong bối cảnh ngày nay. Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy sẽ cung cấp thường xuyên cho bạn các chương trình marketing với nội dung phù hợp cho hoạt động cũng như đối tượng khách hàng của bạn.

Đăng ký ngay

Bạn đang điều hành các hoạt động liên quan đến thị trường tài chính mà không được liệt kê ở trên? Đừng ngại, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận các ý tưởng mới. Hãy hợp tác và cùng nhau phát triền.

Đăng ký ngay

Vì sao nên chọn XTB

Hãy đưa công nghệ giao dịch tân tiến nhất đến với khách hàng của bạn

Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả với người quản lý đối tác tận tâm của riêng bạn.

Chốt sales hiệu quả với sự giúp sức từ đội ngũ hộ trợ bằng tiếng Việt của XTB

SẮP RA MẮT

Thu hút sự quan tâm bằng các chương trình giàu thông tin và diễn ra đều đặn.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xây dựng thương hiệu của bạn với chương trình hợp tác đào tạo

Hình thức chi trả

Chương trình CPA sẽ thanh toán hoa hồng cho bạn dựa trên ba tiêu chí.

  • Ký quỹ tối thiểu 400 USD
  • Quốc gia bạn hoạt động sẽ ảnh hưởng đến mức hoa hồng của bạn. Chúng tôi chia ra làm 3 nhóm quốc gia chính, để biết bạn thuộc nhóm nào, hãy xem bảng đính kèm.
  • Mức hoa hồng CPA sẽ tùy thuộc vào lệnh giao dịch đầu tiên của khách hàng của bạn là FX/CMD/IND, Tiền điện tử hay là Cổ phiếu và ETFs. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo bảng đính kèm
  • Khách hàng Việt Nam, Thái Lan, Ba Lan, Romania và Bồ Đào Nha sẽ không thể tham gia chương trình CPA.

Mức CPA

Group 1 Group 2 Group 3
FX/CMD/IND 600 USD 300 USD 200 USD
Tiền điện tử 400 USD 200 USD 130 USD
Cổ phiếu & ETFs 50 USD 30 USD 20 USD
FX/CMD/IND
Group 1
600 USD
 Group 2
300 USD
 Group 3
200 USD
Tiền điện tử
Group 1
400 USD
 Group 2
200 USD
 Group 3
130 USD
Cổ phiếu & ETFs
Group 1
50 USD
 Group 2
30 USD
 Group 3
20 USD

Phí giao dịch và spread được tính trên mỗi giao dịch CFD mà khách hàng của bạn thực hiện. Với hình thức chia hoa hồng SpreadShare, chúng tôi sẽ chia lại một phần của phí giao dịch và spread này cho bạn.

  • LƯU Ý: Hoa hồng chỉ áp dụng cho các đối tác và khách hàng không mang quốc tịch các nước châu Âu và đang sinh sống ở ngoài khu vực châu Âu!

Hoa hồng cơ bản

Tất cả quốc gia: 20%

Trở thành đối tác của chúng tôi và nhận đến 600 USD CPA.

Liên hệ XTB

XTB Services Ltd

Gladstonos 74, Pentadromos Court,
2nd Floor, 3040, Limassol, Cyprus
Văn phòng
partnerships@xtb.com

XTB International Limited

35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
Văn phòng
partnerships@xtb.com
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn