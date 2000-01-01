Đọc thêm
XTB Online Trading
Hướng dẫn mở tài khoản? Đăng nhập Đăng ký
Quay lại trang chủ
Hướng dẫn mở tài khoản?
Trở thành đối tác của chúng tôi và nhận đến 600 USD CPA.

Liên hệ XTB

XTB Services Ltd

Gladstonos 74, Pentadromos Court,
2nd Floor, 3040, Limassol, Cyprus
Văn phòng
partnerships@xtb.com

XTB International Limited

35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
Văn phòng
partnerships@xtb.com
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn