Leer más
Sobre la oferta promocional "XTB te regala una acción"

Te damos la bienvenida a XTB con una acción gratis

Saber más Descarga la app
Oferta

Invierte con un agente de valores regulado en Chile

Acciones

Más de 3200 activos de Europa y Estados Unidos.

Saber más 
ETFs

Más de 1300 ETFs americanos y europeos.

Saber más 
Derivados

Más de 2400 instrumentos derivados. (Y la mejor oferta en USD/CLP)

Saber más 
Soluciones

Conoce las nuevas posibilidades

Planes de inversión

La manera inteligente de invertir tus ahorros

Aprende más 
Recibe una Acción gratis

¡Consigue una Acción GRATIS y estrénate como inversor!
1. Hazte Cliente
2. Realiza tu 1er depósito
3. ¡Recibe una Acción GRATIS!

Saber más 
Tarifas

Menos costos, más inversiones

Ver nuestra tabla de tarifas completa 
Sin comisiones*

Disfruta de la inversión sin comisiones en acciones y ETFs hasta 100.000 EUR. A partir de 100.000 EUR, comisión del 0,2% (min 10 EUR). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa por cambio de divisa.

Depósitos y retiros gratis

Gestiona tus fondos sin costo utilizando los métodos de pago disponibles.

Apertura de cuenta gratuita y 100% online

Completa el proceso en pocos minutos, sin trámites ni papeleos.

Grupo XTB:

🏆 Broker del año según Invest Cuffs 2024

Comienza a invertir Descargar aplicación
+1,7 millones

de clientes

+5 millones

de descargas de la aplicación

+20 años

en el mercado

CMF

regulado por las autoridades

2FA

acceso seguro con verificación en dos pasos.

App

Todo lo que necesitas - en una sola aplicación

Aprovecha al máximo los mercados globales gracias al acceso a más de 6900 instrumentos.

Comienza a invertir 

Toma decisiones de inversión informadas con las últimas noticias, cursos educativos y herramientas de investigación de mercado.

Cuenta abierta 

Opera de manera más conveniente con la aplicación de inversión fácil de usar.

Descargar aplicación 
Instrumentos

Descubre más de 6900 posibilidades de negociación

Crear cuenta
Descargar aplicación
Lista completa de instrumentos 
Educación

Elige tu forma de entender el mercado

Cursos de Inversiones

Explora la sección educativa con cursos de inversiones en video para todos los niveles, disponibles directamente en la aplicación.

Hazte cliente  Descargar aplicación 
Noticias del mercado

Mantente actualizado con nuestra descripción general diaria de los conocimientos del mercado que te ofrece el equipo de investigación de XTB.

Saber más 
Conoce la plataforma XTB

Accede a todo el contenido desde un solo lugar: formación, noticias, seminarios online ¡y mucho más!

Comienza a invertir 
Atención al cliente

Sí, hablamos español

En caso de dudas o preguntas, puedes ponerte en contacto con nosotros como tú prefieras.

Teléfono

Email

Chat
FAQ

¿Tienes más preguntas?

Reunimos los temas más consultados por nuestros clientes. Si no encuentras la respuesta que necesitas, no dudes en contactar a nuestro equipo de Atención al Cliente.

Accede a Atención al Cliente 
Información

Ver noticias técnicas recientes

Fechas e información sobre: rollovers, festivos, dividendos, suspensiones de cotización y mucho más.

Más avisos 

Mantenimiento técnico 12.09.2025

Saber más 

Rollovers, festivos y dividendos de la próxima semana

Saber más 

Rollover en USDIDX, VIX

Saber más 

Rollover en USDIDX, VIX

Saber más 

Rollover en JP225, VSTOXX

Saber más 

Rollover en JP225, VSTOXX

Saber más 

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.