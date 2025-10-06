Bitcoin cerca de su zona de máximos históricos 📈 Ethereum registra un alza del 3%

-
Bitcoin registra un alza superior al 1%, acercándose a la marca de los 125.000 USD.
-
Ethereum avanza cerca de un 3,5%, situándose en torno a los 4.700 USD — su nivel más alto desde el 18 de septiembre.
-
El fortalecimiento del dólar estadounidense no logra frenar el impulso alcista.
-
-
-
Las criptomonedas registran alzas en la jornada de hoy, y el último análisis de CryptoQuant señala un aumento en la demanda de Bitcoin, junto con una disminución de la proporción de beneficios no realizados entre los inversores, lo que contribuye a reducir la presión vendedora.
Uno de los principales factores detrás de esta tendencia es la demanda en el mercado al contado, que ha venido creciendo desde julio y actualmente supera los 62.000 BTC por mes. Esta expansión se considera un requisito clave para repuntes más amplios del mercado, un patrón observado anteriormente a finales de 2020, 2021 y 2024.
Las grandes carteras (conocidas como “ballenas”) también están impulsando este movimiento alcista. Sus tenencias combinadas aumentan actualmente a una tasa anual de 331.000 BTC, frente a los 255.000 BTC del cuarto trimestre de 2024 y los 238.000 BTC a comienzos del cuarto trimestre de 2020. Los datos sugieren que la acumulación se mantiene por encima de la tendencia de largo plazo y está lejos de niveles de agotamiento. Esta situación contrasta marcadamente con 2021, cuando los saldos de las ballenas cayeron en torno a 197.000 BTC. Los datos on-chain de CryptoQuant indican que la presión vendedora de las grandes direcciones se ha debilitado.
Los flujos netos hacia las criptomonedas también están aumentando, mientras que la demanda institucional a través de ETF con sede en EE. UU. podría seguir impulsando el mercado en los próximos meses. Durante el mismo trimestre del año pasado, los ETF ampliaron sus tenencias en 213.000 BTC, lo que representa un incremento interanual superior al 70 %.
Ethereum
El precio de ETH muestra un alza hoy, alcanzando niveles no vistos desde la segunda mitad de septiembre. Si el movimiento alcista continúa, el siguiente objetivo clave podría situarse en torno a los 4.800 USD, igualando los máximos de este año.
💰 El oro vuelve a brillar ante la volatilidad política y monetaria.
