¿Qué es una cuenta de empresa y cómo abrir una con XTB?

Una cuenta de empresa para invertir es una cuenta con la que las personas jurídicas pueden operar en el mercado financiero. En este artículo, te contamos qué son y cómo abrir una cuenta de empresa para invertir con XTB.

Cuando se habla de invertir, lo habitual es visualizar a un particular comprando acciones de distintas empresas. El mercado bursátil, sin embargo, es mucho más amplio, y al igual que es posible encontrar activos distintos a las acciones, como los ETF, índices o materias primas, también es posible acometer inversiones como una persona jurídica. Este tipo de inversión puede ser una alternativa interesante para los emprendedores y empresarios que quieren incrementar su capital, pero para poder comenzar estas operaciones es imprescindible que dispongan de una cuenta corporativa propia. En XTB, disponemos de cuentas de empresa para invertir con la que nuestros usuarios podrán operar y negociar en los mercados financieros, pero ¿qué ventajas ofrecen estas cuentas? ¿Y qué documentación se necesita para abrir una? ¿Qué es una cuenta de empresa? Como su propio nombre indica, una cuenta de empresa para invertir es una cuenta con la que las personas jurídicas pueden operar en el mercado financiero. A través de estas cuentas, las organizaciones empresariales pueden invertir sus fondos, ya sea a corto, medio o largo plazo, con el propósito de aumentar su capital. En XTB, ofrecemos a nuestros usuarios la posibilidad de crear cuentas corporativas para que puedan acometer sus inversiones y participar en el mercado bursátil, ya sea a través de la inversión en acciones, ETFs u otros instrumentos. No obstante, antes de adentrarse en este sector, es importante tener en cuenta que la inversión a través de cuentas de empresa no está libre de riesgos, por lo que conviene conocer de antemano las características de los productos de inversión en los que se tiene interés. Ventajas de abrir una cuenta de empresa para invertir con XTB Las cuentas de empresa para invertir que ofrece XTB ofrecen varias ventajas que pueden resultar de interés para distintos tipos de empresarios: Gran variedad de productos de inversión : en XTB disponemos de una amplia variedad de productos de inversión en los que los empresarios podrán invertir a través de sus cuentas para empresa, diversificando su cartera y reduciendo, consecuentemente, los riesgos.

: en XTB disponemos de una amplia variedad de productos de inversión en los que los empresarios podrán invertir a través de sus cuentas para empresa, diversificando su cartera y reduciendo, consecuentemente, los riesgos. Sin comisiones : en XTB, nuestros usuarios pueden invertir hasta 100.000 euros al mes en acciones y ETFs sin comisiones. A partir de esta cifra, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación).

: en XTB, nuestros usuarios pueden invertir hasta 100.000 euros al mes en acciones y ETFs sin comisiones. A partir de esta cifra, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación). Intereses : en XTB podrás recibir un 4,2% de interés anual sobre el capital no invertido durante los primeros 90 días desde la apertura de la cuenta. Transcurrido este tiempo, se recibirá un 2% de interés anual.

: en XTB podrás recibir un 4,2% de interés anual sobre el capital no invertido durante los primeros 90 días desde la apertura de la cuenta. Transcurrido este tiempo, se recibirá un 2% de interés anual. Soporte de expertos : en XTB contamos con un equipo de expertos que ayudarán a nuestros usuarios de forma completamente personalizada para resolver sus dudas e inconvenientes.

: en XTB contamos con un equipo de expertos que ayudarán a nuestros usuarios de forma completamente personalizada para resolver sus dudas e inconvenientes. Avances tecnológicos: en XTB nuestros usuarios pueden crear cuentas para invertir de forma completamente online y acometer sus inversiones desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea un teléfono móvil, una tablet o un smartwatch. Además, en nuestra plataforma, xStation 5, nuestros usuarios podrán encontrar noticias sobre los mercados, ideas de inversión, una amplia variedad de indicadores técnicos y herramientas macro que les ayudarán a operar en el mercado bursátil con mayor facilidad. ¿Cómo abrir una cuenta de empresa sin comisiones con XTB? Las cuentas de empresa para invertir tienen sus propias normas y regulaciones, por lo que su proceso de apertura es distinto que el de las cuentas para inversores individuales. Estas cuentas se tramitan y verifican de forma individual siguiendo el siguiente proceso: Solicitud de apertura de cuenta : el primer paso para abrir una cuenta de empresa para invertir en XTB es presentar la solicitud de apertura. Una vez presentada, nuestro equipo se pondrá en contacto con el usuario para solicitarle los documentos sobre la compañía necesarios para crear la cuenta.

: el primer paso para abrir una cuenta de empresa para invertir en XTB es presentar la solicitud de apertura. Una vez presentada, nuestro equipo se pondrá en contacto con el usuario para solicitarle los documentos sobre la compañía necesarios para crear la cuenta. Verificación de documentos : tras el primer contacto, los usuarios deberán presentar una serie de documentos sobre la compañía para poder proceder con la apertura, entre los que se incluye la escritura de constitución, el DNI del administrador o el certificado de titularidad de la cuenta bancaria. Una vez presentados, nuestro equipo los verificará para asegurarse de que toda la información es correcta.

: tras el primer contacto, los usuarios deberán presentar una serie de documentos sobre la compañía para poder proceder con la apertura, entre los que se incluye la escritura de constitución, el DNI del administrador o el certificado de titularidad de la cuenta bancaria. Una vez presentados, nuestro equipo los verificará para asegurarse de que toda la información es correcta. Envío de la documentación contractual : tras verificar que los documentos sobre la empresa son correctos, nuestro equipo volverá a ponerse en contacto con el usuario para remitirle la información contractual necesaria para proceder con la apertura de la cuenta. El usuario deberá completar los documentos contractuales siguiendo las instrucciones pertinentes y reenviarlos a XTB para proceder con la apertura.

: tras verificar que los documentos sobre la empresa son correctos, nuestro equipo volverá a ponerse en contacto con el usuario para remitirle la información contractual necesaria para proceder con la apertura de la cuenta. El usuario deberá completar los documentos contractuales siguiendo las instrucciones pertinentes y reenviarlos a XTB para proceder con la apertura. Apertura de cuenta: tras haber enviado toda la documentación, la cuenta de empresa para invertir quedará abierta. En este punto, nuestro equipo se pondrá en contacto con el usuario para explicarle cómo acceder a su cuenta y empezar a invertir. ¿Qué documentos se necesitan para abrir una cuenta de empresa con XTB? Para poder abrir una cuenta corporativa con XTB es necesario remitir los siguientes documentos sobre la compañía: Escritura de constitución y estatutos de sociedad.

Última liquidación del impuesto de sociedades (modelo 200) o libro de registro de socios actualizado.

DNI del administrador o, en caso de que haya más de uno, de los administradores.

DNI de los partícipes o accionistas que tengan más del 25% del capital social de la empresa, en caso de que los hubiera.

Código LEI. En caso de no contar con este código, puede solicitarlo a través del Ministerio de Industria.

Certificado de titularidad de la cuenta bancaria a nombre de la sociedad, con fecha reciente (menos de tres meses de antigüedad). En este certificado, es necesario que aparezca el nombre de la sociedad, el número de cuenta completo y la palabra ‘titular’. En el proceso de apertura también es necesario remitir la siguiente documentación contractual, una vez se hayan revisado y aprobado los documentos mencionados anteriormente: Formulario EMIR.

Contrato de apertura de cuenta de persona jurídica.

Aceptación de los principales anexos del contrato. ¿Cómo invertir en Bolsa con las cuentas de empresa de XTB? En XTB, los usuarios, independientemente de si disponen de una cuenta de empresa o una cuenta personal, podrán adquirir acciones de las principales compañías del mercado, más de 400 ETFs de compañías globales y, próximamente, bonos. Nuestros usuarios podrán operar hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones de compra y venta (0,2% con un mínimo de 10 euros por operación cuando se supere esté límite).

