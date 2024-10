XTB aplica un tipo de interés sobre el capital no invertido (Capital Disponible) que los Clientes tienen en sus cuentas de inversión. El tipo de interés se calcula diariamente y se paga mensualmente en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente. No hace falta hacer nada, ya que este tipo de interés se aplica automáticamente para todos los Clientes que tengan capital no invertido (Capital Disponible) en su cuenta de inversión. No hay una cantidad mínima ni máxima de capital para beneficiarse de percibir interés en tu cuenta.