Aviso legal e información sobre XTB S.A. y XTB S.A., Sucursal en España

XTB Spółka Akcyjna está inscrita en el Registro Mercantil de Varsovia en la división comercial 13 con el número 0000217580 en el KRS. XTB ofrece acceso al mercado OTC y tiene sucursales en varios países en Europa, como por ejemplo en España, Portugal, Francia y Alemania, entre otros.

XTB S.A. está sujeta a la supervisión de la Autoridad de Supervisión polaca de acuerdo con la autorización dada el 8 de noviembre de 2005 (nº DDM-M-4021-57-1/2005). El domicilio social está en la calle Prosta 67, 00-838 Varsovia. El capital social son 5.869.181,75 PLN. Su objeto social son las actividades de inversión sobre instrumentos financieros y materias primas. Su NIP es 527-24-43-955 y su REGON es 015803782.

XTB SA, Sucursal en españa opera en España bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 40. La sede de XTB SA, Sucursal en España se encuentra en C/Pedro Teixeira 8, 6º planta, 28020, Madrid.

Información sobre la política de remuneración y competencias de los miembros del Consejo de Administración

A continuación, ponemos a su disposición la política de remuneración, información sobre el nombramiento del comité de remuneración establecido en el artículo 110v, párrafo 8, de la Ley de Mercados Financieros polaca, así como la información relativa al cumplimiento de los requisitos incluidos en el artículo 103 sec 1-1h de la Ley de Mercados Financieros polaca por parte de los miembros de las empresas de inversión

Poítica de información sobre adecuación del capital de XTB

Información adicional

Documento de datos fundamentales

Obligaciones de reglamento EMIR

Desde el 12 de febrero de 2014, los participantes del mercado sujetos al Reglamento EMIR (Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y registros de operaciones) están obligados a enviar informes diarios de las transacciones ejecutadas a los denominados registros de operaciones. Según el Reglamento, las personas físicas que ejecuten transacciones que no estén relacionadas con su actividad empresarial están exentas de la obligación de informar. Sin embargo, el resto de entidades que lleven a cabo una actividad empresarial pueden estar sujetas a las provisiones del Reglamento EMIR con independencia del tipo de empresa de inversión a través de la que mantengan su cuenta de inversión.

Por ello, le informamos de que, dado que el Reglamento EMIR permite delegar la obligación de informar de las transacciones a la contrapartida, que es XTB, le ofrecemos dicho servicio a nuestros clientes. Este servicio es gratuito.

Para poder transmitir sus transacciones en su nombre, es necesario que obtenga y proporcione a XTB un código LEI (Legal Entity Identifier) y complete la declaración EMIR disponible abajo, y nos lo envíe en PDF. Los códigos LEI pueden ser proporcionados por varias instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Industria. Para delegar las obligaciones de informar de las transacciones a XTB, la información requerida, así como el código LEI, debe ser enviada a XTB sin dilación. Por favor, tenga en cuenta que, si no ha solicitado su código LEI todavía, es posible que tarde 14 días en conseguirlo, dependiendo de la institución a la que se lo solicite.

Aquí podrá encontrar la documentación relativa al servicio:

Asimismo, el Reglamento EMIR obliga a las personas jurídicas que determinen si cada contraparte en las transacciones de derivados es:

1. Contraparte financiera

2. Contraparte no financiera que supera el límite establecido (contraparte no financiera plus)

3. Contraparte no financiera que no supera el límite establecido (contraparte no financiera minus).

Por ello, hemos preparado un formulario especial que incluye las explicaciones de lo establecido aquí y que le solicitamos que utilice para enviar la declaración a XTB:

Además, le recordamos que es obligación de cada contraparte actualizar los datos de forma continua y revisar el código LEI regularmente (relativo al pago de una comisión anual).

Gobierno Corporativo

Principios de Gobierno Corporativo para Instituciones sujetas a Supervisión y Declaración de su adopción

XTB, en línea con los más altos estándares del mercado, cumple con los "Principios de Gobierno Corporativo para Instituciones sujetas a supervisión" adoptados por la Autoridad de Supervisión polaca el 22 de julio de 2014. Aquí podrá consultar el texto actual, así como la declaración de su adopción por parte de XTB: