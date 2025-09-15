Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum ha bajado más del 2.5%, cayendo a 4.500 dólares.

El dólar estadounidense se está debilitando, pero esto no se ha traducido en ganancias para las criptomonedas el lunes.

Es casi seguro que la Fed recortará los tipos de interés en 25 puntos básicos el miércoles.

El sentimiento hacia las criptomonedas sigue siendo muy sensible a las fluctuaciones en los índices bursátiles.

Desde una perspectiva optimista, si el mercado alcista estadounidense continúa y los precios del oro siguen subiendo (junto con la caída de los rendimientos de los bonos y los recortes de tipos de la Fed), existe una gran probabilidad de que Bitcoin alcance nuevos máximos históricos a finales de este año. Sin embargo, la renta variable estadounidense ya presenta una fuerte sobrecompra, y el mercado podría reevaluar su confianza a la espera de señales de la Fed y los próximos datos estadounidenses. Estos aún podrían sugerir que los desafíos del mercado laboral podrían no aliviarse rápidamente con recortes de tipos, lo que aumenta el riesgo de recesión, un escenario que casi con seguridad afectaría negativamente tanto a Bitcoin como a Wall Street.

Aumento de las entradas de ETF de Bitcoin

La semana pasada se observó una clara aceleración de las entradas netas de ETF de Bitcoin, impulsadas por el optimismo de Wall Street, la debilidad del dólar y las crecientes expectativas de recortes de tipos de la Fed. Es casi seguro que la Reserva Federal recortará los tipos el miércoles, pero los patrones históricos no garantizan que dicha decisión se traduzca en ganancias a corto plazo en los índices bursátiles. En teoría, un mercado alcista del oro debería respaldar a Bitcoin en el mediano plazo, ya que el precio de BTC está aproximadamente 3 meses por detrás del oro.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Por otro lado, el viernes vimos salidas netas de ETFs en Ethereum.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.