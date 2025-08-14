Bitcoin supera los 124.000 dólares y marca un nuevo máximo histórico

El precio de Bitcoin ha alcanzado esta madrugada un nuevo máximo histórico al superar los 124.000 dólares, consolidando su posición como activo refugio en un entorno de creciente apetito por el riesgo y expectativas de una política monetaria más flexible en Estados Unidos.

Según datos de Bloomberg, la criptomoneda llegó a cotizarse en 124.515 dólares pulverizando el anterior récord de 123.205 dólares establecido el pasado mes de julio. Aunque posteriormente ha corregido hasta los 121.500 dólares, el hito marca un punto de inflexión en el mercado cripto.





Factores que explican el repunte de Bitcoin

Demanda institucional: Los ETF de Bitcoin al contado han atraído flujos constantes, elevando los activos bajo gestión a más de 54.000 millones de dólares , lo que refleja una madurez creciente en la demanda.

Apoyo regulatorio: Las recientes órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump han facilitado la inversión en Bitcoin a través de planes de jubilación y han protegido a empresas cripto frente a prácticas bancarias discriminatorias.

Correlación con mercados tradicionales: El rally de Bitcoin se ha producido en paralelo a nuevos máximos históricos del S&P 500 y el Nasdaq, evidenciando una creciente interconexión entre activos digitales y bursátiles .

¿Qué implica este nuevo máximo histórico de Bitcoin?

Analistas como Ben Kurland, CEO de DYOR, destacan que “ya no se trata solo de euforia minorista, sino de compras estructurales por parte de gestores de activos, empresas y hasta emisores soberanos”. La consolidación de Bitcoin como activo estratégico podría redefinir su papel en carteras institucionales y acelerar su adopción global.

El nuevo máximo de Bitcoin no solo refleja un momento de euforia en los mercados, sino también una transformación estructural en la percepción del activo. Si las condiciones macroeconómicas continúan favoreciendo activos alternativos, algunos expertos, como los de Standard Chartered, no descartan que Bitcoin alcance los 200.000 dólares antes de que finalice 2025.

¿Cómo invertir en el Bitcoin?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo el precio del Bitcoin como el VBTC.DE o XXBT.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.