Hoy llega el evento del trimestre: los resultados de Nvidia. El mercado vuelve a elevar las expectativas sobre la compañía y los inversores estudian como beneficiarse del movimiento de las acciones después de publicar sus cifras. Os contamos una forma diferente de exponerse a los resultados de Nvidia: las opciones.

El mercado se vuelve exigente con Nvidia

El consenso de los analistas de Wall Street ha fijado unos objetivos extremadamente ambiciosos para este trimestre, esperando un crecimiento que para cualquier otra empresa parecería de ciencia ficción. Se espera que los ingresos crezcan en casi un 80% interanual, lo que supone una aceleración frente al crecimiento del 73% interanual de su cuarto trimestre del 2026. De hecho, el crecimiento para su 2027 al completo se espera que sea del 71%, lo que supone una mayor tasa que en el año anterior del 65%.

Además, hay otros puntos clave a los que tendremos que prestar atención:

Las proyecciones futuras: El mercado espera una guía de ingresos de entre 85.000 y 87.000 millones de dólares para su segundo trimestre del 2027 (84% interanual). Quedarse por debajo le daría argumentos a los bajistas para hablar de una desaceleración.

El ritmo de producción de Blackwell: Los inversores buscan confirmación absoluta sobre los plazos de entrega y el volumen de envíos de la nueva arquitectura de Los inversores buscan confirmación absoluta sobre los plazos de entrega y el volumen de envíos de la nueva arquitectura de chips Blackwell , así como detalles de la siguiente generación, bautizada como *Vera Rubin*.

Límites de suministros: Cualquier actualización sobre cuellos de botella en la cadena de producción.

Nvidia suele sorprender al mercado, pero ya no es suficiente

Nvidia es capaz de sorprender al mercado con el crecimiento de sus beneficios por acción. Sin embargo, esto ya no es suficiente y los inversores esperan no solo que bata expectativas, sino que lo haga ampliamente y de unas previsiones optimistas.

En concreto, en los últimos 8 trimestres Nvidia ha conseguido superar las expectativas de sus beneficios por acción de media en un 6,2%, aunque la fuerza con la que bate expectativas se va reduciendo paulatinamente.

Por otro lado, esto ya no convence. Aunque Nvidia bate expectativas, sus acciones han sufrido de media una caída de más de un 1% en la sesión posterior a presentar resultados. En ese sentido, se puede observar una alta volatilidad del valor.

Para los resultados de Nvidia de hoy, el mercado de opciones recogen una volatilidad implícita en las acciones de Nvidia de alrededor del 5%, por lo que mañana podría ser una sesión bastante movida.

¿Cómo exponerse a los resultados de Nvidia?

Para exponernos a los resultados de Nvidia dentro de XTB tenemos varias posibilidades:

Comprar sus acciones: este sería el caso en el que el inversor es alcista. Es decir, piensa que sus acciones van a subir después de presentar resultados. Opciones: las las opciones en XTB dan la posibilidad de multiplicar tu poder de inversión y exponerte tanto al alza como a la baja de una acción con un riesgo limitado.

Dentro de las opciones, el inversor tiene 3 posibilidades dentro de XTB:

Opción de compra (call, alcista): si el inversor piensa que las acciones de Nvidia van a subir después de presentar resultados, puede comprar opciones call, que permite al inversor exponerse a Nvidia con un riesgo limitado a la prima pagada y con un potencial ilimitado. ¿Por qué es ilimitado? Porque las acciones de Nvidia no tienen techo y pueden subir teóricamente hasta el infinito. si el inversor piensa que las acciones devan a subir después de presentar resultados, puede comprar opciones call, que permite al inversor exponerse a Nvidia con una la prima pagada y con un¿Por qué es ilimitado? Porque las acciones de Nvidia no tienen techo y pueden subir teóricamente hasta el infinito.

Opción de venta (put, bajista): por el contrario, si el inversor es negativo y piensa que las acciones de Nvidia van a caer después de la presentación de resultados, puede comprar opciones put. Esto tiene un potencial limitado (las acciones de Nvidia sólo pueden caer hasta 0$), pero también un riesgo limitado a la prima pagada.

Comprar una call y una put: para el inversor que piense que el movimiento de las acciones de Nvidia va a ser muy elevado, es decir, espera una alta volatilidad pero no sabe si al alza o la baja, puede comprar ambas opciones. Cuando compras una call y una put, lo que el inversor hace es ser alcista en volatilidad. Esta estrategia es más sofisticada porque requiere pensar en si comprar ambas opciones con el mismo precio de ejercicio (llamado straddle) o con uno diferente (strangle). Sin embargo, permite exponerse a grandes movimientos sin apostar por una dirección en concreto. En este escenario, si la acción sube el beneficio es ilimitado, pero menor que el de la compra de call individual porque pagas la prima tanto de la call como de la put. Si la acción baja, el beneficio está limitado porque no puede bajar más de a 0$. Y la pérdida es limitada, pero mayor que en la compra de una call o put individual porque pagas la prima de las dos opciones. Lo peor que puede pasarte en esta estrategia es que las acciones no se muevan. para el inversor queCuando compras una call y una put, lo que el inversor hace es ser alcista en volatilidad. Esta estrategia es más sofisticada porque requiere pensar en si comprar ambas opciones con el mismo precio de ejercicio (llamado straddle) o con uno diferente (strangle). Sin embargo,En este escenario,pero menor que el de la compra de call individual porque pagas la prima tanto de la call como de la put.Lo peor que puede pasarte en esta estrategia es que las acciones no se muevan.

Las opciones se pueden activar dentro de la app de XTB.