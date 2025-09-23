Discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, comentó hoy sobre la situación de la economía estadounidense. El presidente de la Fed señaló que no existe una senda de política económica libre de riesgos y que, aunque el mercado laboral se ha debilitado, los precios siguen aumentando y el costo de vida en EE. UU. continúa siendo elevado. La confianza pública en las instituciones económicas y políticas se ha visto socavada; los funcionarios deben concentrarse firmemente en sus misiones centrales.

Garantizaremos que un aumento puntual de precios no se convierta en un problema inflacionario persistente.

Los incrementos arancelarios probablemente resulten en una inflación algo más alta durante los próximos trimestres.

El escenario base razonable es que los efectos inflacionarios derivados de los aranceles sean relativamente transitorios.

La desinflación en los servicios continúa; la mayoría de las expectativas de inflación a largo plazo son coherentes con el objetivo del 2%.

Los aumentos en los precios de bienes reflejan en gran medida el impacto de los aranceles, y no presiones inflacionarias más amplias.

La inflación PCE a 12 meses probablemente se situó en 2,7% en agosto, con una inflación PCE subyacente en 2,3%; ambas cifras son superiores a las de hace un año y están impulsadas por los precios de bienes.

El consumo de los hogares se ha ralentizado, y las empresas señalan que la incertidumbre pesa sobre las perspectivas.

Se ha producido un inusual y complejo descenso tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores.

El mercado laboral es menos dinámico y algo más débil.

La inflación ha repuntado y se mantiene elevada.

El crecimiento económico se ha moderado y los riesgos para el empleo han aumentado.

Las expectativas de inflación a largo plazo siguen siendo consistentes con el objetivo del 2%.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.