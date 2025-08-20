El dólar se mantiene estable a la espera de las actas de la FED

El índice del dólar continúa consolidándose en torno al nivel de 98, cerca del retroceso de Fibonacci del 61,8%, a pocas horas de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Los mercados parecen estar recuperando el aliento ante el discurso del viernes del presidente de la Fed, Jerome Powell, que podría marcar un claro punto de inflexión para la política monetaria estadounidense y, por extensión, para el dólar.

Indice dólar. Gráfico diario Fuente: Plataforma de XTB

Conclusiones clave de la última reunión de la FED

La reunión de julio marcó la primera discrepancia de dos miemrbos de la FED en años, ya que los gobernadores Waller y Bowman votaron a favor de un recorte de tipos de 25 puntos básicos, a diferencia del resto del Comité.

La conferencia de prensa de Powell adoptó un tono marcadamente agresivo. Cabe destacar que afirmó que la Fed está, en efecto, "mirando más allá" de la inflación , absteniéndose de subir los tipos a pesar de la continua repercusión de los costes arancelarios a los consumidores.

El mercado laboral sigue siendo el factor clave para las decisiones políticas, y el desempleo se considera actualmente el indicador más importante que determina las perspectivas de los tipos.

Las actas podrían revelar cómo los miembros de la FED ven las variables económicas clave (inflación, desempleo, NFP) y arrojar luz sobre las divisiones sobre el nivel adecuado de las tasas de interés.

A pesar de las duras declaraciones de Powell, el FOMC está claramente dividido respecto a una mayor flexibilización. La reunión de julio finalizó con una inusual votación de 9 a 2, con Bowman y Waller presionando a favor de recortes. Desde entonces, ambos han reiterado sus puntos de vista: Waller advirtió que la Fed corre el riesgo de ser demasiado reactiva y quedarse atrás, mientras que Bowman argumentó que la inflación impulsada por los aranceles es temporal y no debería justificar mantener los tipos elevados. Powell reconoció la validez de su razonamiento durante su conferencia de prensa.

Si bien la inflación se minimizó en julio, los datos posteriores —en particular el aumento de la inflación subyacente y el inesperado incremento de los precios al productor— podrían agudizar las divisiones dentro de la Fed. El próximo discurso de Powell en Jackson Hole podría suponer un giro inesperado, lo que indica una renovada preocupación por el doble riesgo de una inflación rígida y un debilitamiento del mercado laboral.

Los mercados actualmente estiman una probabilidad del 83,6% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 16 y 17 de septiembre. Mientras tanto, Trump sigue presionando para una mayor flexibilización monetaria. Waller y Bowman también se consideran posibles sucesores de Powell una vez que su mandato expire en mayo de 2026.

Por ahora, el dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se mantienen estables, aunque la volatilidad podría regresar a finales de esta semana con el discurso de Powell en Jackson Hole.