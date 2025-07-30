El gas natural retrocede hasta cerca de los 3 dólares❗

Los precios del gas caen cerca del 4% hoy y se aproximan al nivel de 3 USD/MMBTU, a pesar de estar en plena temporada de refrigeración, periodo en el que los precios suelen tender al alza. El gas sigue una trayectoria bajista, principalmente debido a una alta producción, que compensa con creces el considerable aumento de inventarios, incluso con un mayor consumo derivado de las condiciones meteorológicas. Anteriormente se esperaba que las exportaciones de gas natural licuado (GNL) ayudaran a reponer los inventarios, pero las exportaciones no han alcanzado niveles de 20 mil millones de pies cúbicos diarios o más.

Los pronósticos meteorológicos actuales para los próximos días apuntan a temperaturas por debajo de lo normal, aunque se espera una ola de calor en EE. UU. hacia finales de la primera semana de agosto. Cabe destacar que la situación actual es muy similar a la del año pasado: el precio ha venido cayendo desde junio y podría alcanzar un mínimo local a inicios de agosto. Esto podría ocurrir si la demanda y las exportaciones de GNL efectivamente aumentan. Sin embargo, si los inventarios continúan creciendo significativamente por encima del promedio de cinco años, podría producirse una ruptura estructural por debajo del nivel de 3 USD/MMBTU.

Actualmente, los precios son considerablemente más altos que el año pasado. El patrón de caída entre junio y principios de agosto se está repitiendo. No obstante, un repunte desde los niveles actuales dependerá claramente de la evolución de la demanda. Cabe señalar que el año pasado, entre el 5 y el 15 de agosto, el precio subió un 20%, aunque los aumentos más fuertes no se produjeron hasta principios de septiembre, cuando se rompieron las medias móviles de 14, 50 y 100 periodos.

Una ruptura de la SMA14 (media móvil simple de 14 periodos) señalaría el inicio real de una tendencia alcista.

Fuente: xStation5