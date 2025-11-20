El Ibex 35 acelera tras el impulso tecnológico global

Los mercados financieros comienzan a mostrar un tono más estable tras conocerse los sólidos resultados de Nvidia. Las dudas que habían surgido en torno al avance de la inteligencia artificial se desvanecen rápidamente, y los inversores vuelven a posicionarse para aprovechar un posible rally de Navidad, incluso sin tener claro cuál será la decisión de la Reserva Federal en su reunión de diciembre.

El Ibex 35 refleja este renovado optimismo internacional y consigue superar con holgura los 16.000 puntos. Entre los valores más destacados vuelven a sobresalir las entidades financieras, que en sesiones anteriores se habían visto penalizadas por la incertidumbre general y por las elevadas valoraciones acumuladas a lo largo del año. Sin embargo, recuperan terreno gracias a la expectativa de un repunte de la inversión global y a un entorno más favorable para el apetito por riesgo.

También reciben impulso en el Ibex 35 las compañías vinculadas al crecimiento de la inteligencia artificial. ACS es un ejemplo claro, ya que su filial estadounidense Turner mantiene una posición estratégica en la construcción de nuevos centros de datos, un sector en plena expansión. Solaria, por su parte, avanza ante la previsión de que la demanda energética siga aumentando y no se convierta en un freno para el desarrollo de la IA.

En contraste, entre las mayores caídas del Ibex 35, Amadeus vuelve a situarse entre los peores valores del selectivo. La compañía sigue notando el impacto del recorte de valoración recibido ayer por parte de una casa de análisis, al que hoy se suma la debilidad del dólar y la subida del precio del petróleo.

Nvidia y el empleo impulsan a Wall Street

Los excelentes resultados de Nvidia han cambiado de forma radical el sentimiento del mercado, disipando el temor a una burbuja tecnológica y eclipsando las dudas sobre la capacidad de la Reserva Federal para mantener una política monetaria acomodaticia. Este giro ha impulsado con fuerza al Nasdaq 100, que registra su mayor subida diaria desde mayo, especialmente por el avance de las grandes tecnológicas. En el plano macroeconómico, los datos de empleo de septiembre muestran un aumento de la tasa de paro, lo que eleva la probabilidad de un recorte de tipos por parte de la FED hasta el 35%, frente al 20% estimado antes de la publicación.

Aun así, teniendo en cuenta el enfoque más agresivo de la Reserva Federal y la ausencia de nuevos informes laborales antes de la reunión de diciembre, es poco probable que estos datos sean suficientes para justificar un recorte inmediato.

Otro protagonista destacado de la jornada es Walmart, que ha revisado al alza sus previsiones de ventas y beneficios para el próximo año, reforzando la percepción de fortaleza de la economía estadounidense. El comercio electrónico vuelve a ser uno de los motores principales gracias a la ampliación de zonas de reparto, la reducción de costes logísticos y la expansión de su plataforma para terceros vendedores. Los consumidores mantienen su disposición a pagar más a cambio de entregas más rápidas.

En el ámbito de las criptomonedas, los inversores en Bitcoin observan con preocupación cómo el repunte de las bolsas no se traduce en una subida de la criptodivisa. Si este entorno favorable no logra impulsar al Bitcoin, resulta complicado imaginar qué podría hacerlo en el corto plazo. Aun así, el mercado cripto necesita un catalizador en los próximos días para recuperar el interés y la confianza de los inversores.