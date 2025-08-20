El Nasdaq 100 cae a la espera de las actas de la Fed

Las bolsas estadounidenses abrieron a la baja el miércoles, con los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 entrando en terreno negativo. Los inversores parecen actuar con cautela a la espera de una serie de publicaciones económicas clave que podrían definir la dirección de los mercados a corto plazo. Uno de los primeros puntos destacados será el informe semanal de inventarios de petróleo crudo, que podría ofrecer información sobre la salud del sector energético y las tendencias generales del mercado de materias primas.

Sin embargo, el punto central del día será la publicación de las actas de la reunión del FOMC esta tarde. Este documento podría ofrecer pistas importantes sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal e influir significativamente en la confianza de los inversores, tanto en los mercados de renta variable como de renta fija.

De cara al futuro, los mercados también se preparan para la publicación de los datos del PMI del jueves, que ofrecerán una visión actualizada de la actividad en los sectores manufacturero y de servicios de EE. UU. Estas cifras se consideran ampliamente indicadores del dinamismo económico y podrían desempeñar un papel crucial en la configuración de las expectativas de crecimiento futuro.

Cotización Nasdaq 100

Los futuros del Nasdaq 100 cotizan a la baja antes de la apertura de la sesión estadounidense. Tras una fuerte caída en las últimas sesiones, el índice ha entrado en una fase de consolidación cerca del nivel de 23.400, lo que indica una pausa temporal en la presión vendedora. En el gráfico horario, la acción del precio se mantiene dentro de un rango, con precios fluctuando en torno a las medias móviles exponenciales de corto plazo, una clara señal de que el mercado carece de una dirección decisiva en esta etapa. Los operadores parecen estar a la espera de las próximas publicaciones macroeconómicas, que probablemente serán el siguiente catalizador. La reacción del mercado a estos datos será clave para determinar si esta consolidación evoluciona hacia nuevas caídas o prepara el terreno para un posible repunte.





Fuente: xStation5

Noticias de empresas:

ALa-Z-Boy (LZB.US): Las acciones cayeron un 13% tras el anuncio de ganancias por debajo de lo esperado y la revisión a la baja de las previsiones para el próximo trimestre fiscal. Se reportó una fuerte caída en los márgenes operativos, con un BPA de $0,47, por debajo del consenso de $0,53. La gerencia señaló un contexto macroeconómico complejo y la creciente presión de los costos.

Celldex Therapeutics (CLDX.US): Las acciones cotizan un 5% a la baja tras los resultados dispares de un ensayo de fase II de su fármaco barzolvolimab. Si bien el ensayo cumplió con los criterios de valoración biológicos (reducción de mastocitos), no logró demostrar una mejoría clínica en pacientes con EE. La compañía ha decidido detener el desarrollo del fármaco para esta indicación, pero mantiene su compromiso con otras áreas terapéuticas.

Novavax (NVAX.US): Las acciones cayeron un 7% después de que Bank of America Global Research rebajara la calificación de la acción de "neutral" a "bajo rendimiento". Los analistas señalaron que las presiones competitivas y la incertidumbre en torno a la posición de la empresa en el mercado de vacunas contra la COVID-19 y en general son las principales preocupaciones.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

