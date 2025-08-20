El oro sube y forma triángulo ascendente

El oro subió casi un 1% hoy, formando un triángulo ascendente, lo que indica una fuerte demanda y un apetito del mercado por la continuación de la tendencia. Trump indicó hoy en Social Truth que la miembro de la Fed, Lisa Cook, "debe renunciar ya", lo que representa una clara señal para los mercados de que la "guerra" entre el presidente de EE. UU. y la Reserva Federal está lejos de terminar, lo que presiona al dólar estadounidense y aumenta el apetito por activos refugio. El dólar estadounidense (USDIDX) se debilitó tras las declaraciones de Donald Trump.

Cotización del Oro

Como podemos ver a continuación, el oro está formando un triángulo ascendente, el patrón técnico que suele indicar un intento de continuidad de la tendencia. La principal zona de oferta se sitúa cerca de los 3430 dólares por onza.





Fuente: xStation5

¿Cómo invertir en oro?

