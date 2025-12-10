El par euro-dólar a la espera de la Fed

El euro-dólar fluctúa hoy dentro de un rango muy estrecho, lo que refleja que los mercados se mantienen firmes en sus posiciones a la espera de la reunión de la Fed. La ligera presión sobre el dólar, impulsada por las expectativas de posibles recortes de tipos en EE. UU., junto con la estabilidad de los datos macroeconómicos de la Eurozona, proporciona un apoyo moderado al euro.

Cotización del euro-dólar

Fuente : Plataforma de XTB

¿Qué influye en la cotización del euro-dólar?



El mercado prácticamente ha descontado un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed, por lo que la decisión en sí podría tener un impacto limitado en el par de divisas. El aspecto más importante será el tono del comunicado y las proyecciones de tipos para el próximo año.

Un mensaje moderado podría fortalecer el euro frente al dólar, impulsando el euro-dólar hacia 1,1680-1,1730. Por el contrario, un tono más agresivo, que enfatice los riesgos de inflación y la estabilidad del mercado laboral, podría respaldar al dólar, provocando una caída del par hacia 1,1615-1,1590 o menos. Por ello, los mercados seguirán de cerca los matices en las declaraciones de Powell.

Política del BCE



El Banco Central Europeo mantiene una política de comunicación cautelosa y estable. Representantes del BCE entre los que se incluye Simkus señalan que no es necesario realizar cambios rápidos en los tipos de interés mientras la inflación se mantenga cerca del objetivo.

La ausencia de nuevos estímulos desde Fráncfort significa que el euro no está recibiendo un impulso claro de su propia política monetaria. Por otro lado, la ausencia de sorpresas significativas ofrece un apoyo moderado al euro, lo que refuerza la narrativa de estabilización económica. Sin embargo, estos datos no generan un fuerte impulso para la tendencia del EUR/USD, y la dirección principal seguirá dependiendo de la decisión y el comunicado de la Reserva Federal.