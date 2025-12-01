¿Está entrando el mercado cripto en una fase bajista?

Los precios de las criptomonedas caen en este inicio de mes, en línea con la debilidad de los futuros de índices estadounidenses. El Bitcoin está probando la zona de los 85.000 USD tras apuntarse una caída del 6% intradía. Por su parte, Ethereum retrocede hasta el soporte de los 2.800 USD, cayendo un 7,3% en la sesión.
Los datos on-chain sugieren que se podría estar repitiendo el escenario observado a finales de 2021 y principios de 2022, cuando el mercado de criptomonedas entró en una fase bajista y tocó mínimos aproximadamente 13 meses después de la caída inicial en noviembre de 2021. Si este patrón se repitiera, implicaría que una recuperación significativa en el mercado de criptomonedas podría no llegar hasta noviembre de 2026. En este escenario, el Bitcoin podría caer muy por debajo de los niveles clave on-chain en la zona de los 81.000 USD, llegando potencialmente a los 55.000 USD. En contraste, si el Bitcoin encuentra la fuerza para rebotar por encima de los 90.000 USD y, críticamente, los 100.000 USD, el escenario dominante sigue siendo una continuación del mercado alcista.
Bitcoin y Ethereum necesitan subir casi un 30% para probar la media móvil exponencial (EMA) de 200 días (línea roja) para ambas criptomonedas. En la práctica, esto significa que la capitalización de mercado combinada de ambos activos tendría que aumentar en aproximadamente 700.000 millones de dólares para que este escenario se materialice. Sin una mejora sostenida de la confianza en Wall Street, el mercado de criptomonedas podría tener dificultades para recuperar impulso, mientras que la toma de beneficios por parte de los grandes tenedores y la persistente demanda de cobertura mediante derivados (opciones y futuros) siguen dificultando la consecución de este escenario.
Cotización del Bitcoin
Fuente : Plataforma de XTB
Cotización de Ethereum
Fuente : Plataforma de XTB
Las entradas netas de capital en ETFs de Bitcoin son positivas, pero su magnitud puede considerarse mínima en comparación con la demanda durante las dos correcciones anteriores, cuando el mercado se mostró mucho más agresivo comprando en las caídas.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
Las entradas de Ethereum han sido más fuertes, pero aún no compensan el impacto en el mercado del desastroso mes de noviembre, cuando se liquidaron títulos por valor de más de 1.000 millones de dólares en los ETFs al contado de Estados Unidos.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
