Hassett se perfila como próximo presidente de la Reserva Federal

Su postura claramente dovish genera dudas sobre la independencia de la Fed y el control de la inflación , en un momento en que los mercados buscan estabilidad y señales claras.

Kevin Hassett, asesor económico de Trump, se consolida como favorito para presidir la Reserva Federal , lo que anticipa una posible era de recortes agresivos de tasas.

La carrera para presidir la Reserva Federal parece haber llegado a su tramo final. Donald Trump estaría listo para nominar a su actual asesor económico, Kevin Hassett, como sucesor de Jerome Powell, según adelantó The Wall Street Journal. La Casa Blanca habría cancelado las entrevistas previstas con otros finalistas, lo que afianza a Hassett como el candidato prácticamente asegurado. De hecho, las apuestas del mercado le otorgan ya una probabilidad de más del 80%.

Aunque la posible nominación aporta cierta claridad sobre el futuro del banco central, también introduce un elemento de tensión: los mercados deberán decidir si escuchar las señales del presidente saliente de la Fed o las intenciones del probable sucesor. El riesgo, advierten analistas, es que esta doble referencia genere episodios de volatilidad prematura. La primera prueba será en una semana. Veremos si las posturas entre ambos difieren y quién puede tener mayor influencia en la FED.

Hasta ahora, la llamada “operación Hassett” ha tenido un impacto moderado: un dólar ligeramente más débil y un mayor apetito por activos de riesgo, impulsando acciones, criptomonedas e inteligencia artificial. Hassett coincide con la preferencia de Trump por bajar los tipos de interés, y recientemente afirmó que su prioridad sería facilitar “préstamos para automóviles más económicos y un acceso más fácil a las hipotecas”.

Sin embargo, su inclinación hacia una política monetaria más expansiva despierta dudas. La inflación no alcanza el objetivo del 2% desde 2021 y el riesgo de que hogares y empresas empiecen a asumir un objetivo informal del 3% podría reavivar presiones sobre los precios. La pregunta clave es si Hassett será capaz de resistir la presión política para reducir tipos en un contexto aún incierto.

Conocido también por su coautoría del optimista— Dow 36.000 en 1999, que demostró pronósticos muy erróneos, y que fue publicado justo antes del estallido de la burbuja puntocom, Hassett llega a esta nominación con los mercados en máximos. Los inversores esperan que las lecciones del pasado se traduzcan en un liderazgo más prudente y comprometido con la independencia de la Fed.

Las posturas clave de Hassett

Recortes inmediatos: afirmó en Fox News que, si ya presidiera la Fed, “rebajaría los tipos ahora mismo”.



afirmó en Fox News que, si ya presidiera la Fed, “rebajaría los tipos ahora mismo”. Flexibilización agresiva: defiende recortes más rápidos y profundos que los actuales.



defiende recortes más rápidos y profundos que los actuales. Alivio para los consumidores: insiste en abaratar préstamos para automóviles e hipotecas como vía para reforzar la clase media.



insiste en abaratar préstamos para automóviles e hipotecas como vía para reforzar la clase media. Crítica a las políticas restrictivas: sostiene que los tipos actuales frenan la inversión, el empleo y la capacidad de endeudamiento de los hogares.



sostiene que los tipos actuales frenan la inversión, el empleo y la capacidad de endeudamiento de los hogares. Riesgo de enfriamiento económico: advierte que mantener la política restrictiva demasiado tiempo podría dañar el crecimiento.



advierte que mantener la política restrictiva demasiado tiempo podría dañar el crecimiento. Sintonía con Trump: se ha alineado con la idea de que los tipos en EE. UU. son excesivamente altos y que el próximo presidente de la Fed debería facilitar condiciones de endeudamiento más accesibles.



Si la nominación se confirma, los mercados tendrán que prepararse para una transición adelantada donde el futuro liderazgo de la Fed podría pesar tanto —o más— que el actual. El desafío para Hassett será demostrar que puede equilibrar el deseo de tipos más bajos con el compromiso fundamental de mantener a raya la inflación.