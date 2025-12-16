Hoy conoceremos nuevos datos de empleo de EE. UU.

El calendario macroeconómico de hoy es concurrido, con los informes preliminares del PMI de diciembre protagonizando la mañana en Europa. Posteriormente, la atención del mercado se trasladará al otro lado del Atlántico, con las publicaciones de los datos retrasados del informe NFP del mes de noviembre en EE. UU., seguidos de las cifras del PMI de diciembre.
Calendario económico del día
09:15 - Lecturas PMI del mes de diciembre en Francia
09:30 - Lecturas PMI del mes de diciembre en Alemania
10:00 - Lecturas PMI del mes de diciembre en la Eurozona
10:30 - Lecturas PMI del mes de diciembre en Reino Unido
11:00 - Datos de la balanza comercial de octubre en la Eurozona
-
Balanza comercial: anterior 19.400 millones.
14:30 - Datos de empleo de noviembre en EE. UU.
14:30 - Datos de ventas minoristas de octubre en EE. UU.
14:30 - Permisos de construcción para septiembre en EE. UU.
-
Pronóstico 1,340 millones. Anterior 1,33 millones
14:30 - Inicio de construcción de viviendas en EE. UU.
-
Pronóstico 1,320 millones. Anterior 1,307 millones
15:45 - Lecturas PMI del mes de diciembre en EE. UU.
