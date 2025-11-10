Las criptomonedas suben en medio de una mejora del sentimiento en Wall Street 📈

Las criptomonedas intentan recuperarse tras fuertes caídas. El BTC cayó cerca de un 20% desde su máximo histórico, mientras que Ethereum retrocedió hasta los 3.000 dólares, desde los 4.900 dólares alcanzados durante el verano. Hoy, ambas criptomonedas principales suben junto con los índices bursátiles estadounidenses, donde la mejora del sentimiento podría indicar mayores entradas de capital en los fondos cotizados (ETF). Las esperanzas de una reapertura del gobierno estadounidense han aumentado, mientras los republicanos continúan negociando los detalles con los demócratas. Es importante destacar que la reapertura del gobierno también impulsaría la liquidez del mercado, lo que, más allá de la mejora del sentimiento económico, podría ser un factor estructural clave para esta tendencia.

CryptoQuant señaló que los datos del tamaño de las órdenes al contado sugieren el regreso de los inversores institucionales al mercado de Ethereum, que, si se mantiene en la zona de soporte de 3.000-3.400 dólares, podría estar entrando en una fase de acumulación de baja volatilidad. Mientras tanto, las billeteras Bitcoin más antiguas han estado transfiriendo sus reservas de criptomonedas a Binance a la mayor escala desde julio, lo que indica una fuerte presión vendedora entre este grupo de inversores. Las entradas de ETF de Bitcoin han caído en aproximadamente 2.300 millones de dólares desde su máximo, marcando la mayor salida desde mayo de 2025.

Desde octubre, los inversores a largo plazo (LTH) han reanudado las ventas, pero esta vez la demanda se ha debilitado, impidiendo que el mercado absorba su oferta a precios más altos. Por ejemplo, durante enero-marzo y noviembre-diciembre de 2024, el aumento de las ventas por parte de los LTH se vio compensado por el aumento de la demanda. El mercado se encuentra ahora claramente en una fase de corrección, lo que también se evidencia en los flujos en la cadena de bloques. El análisis del indicador de distribución de la base de costos en la cadena de bloques de Glassnode muestra los niveles de precios clave donde se están creando o cerrando posiciones de Bitcoin a gran escala. Dos niveles destacan actualmente:

$110.000: zona con alta concentración de oferta, donde muchos participantes del mercado han estado ansiosos por vender BTC.

$102.000: comienza a observarse acumulación, aunque aún es relativamente débil.

Será crucial observar si la venta en torno a los $110.000 se mantiene fuerte y si la demanda cerca de los $102.000-$105.000 continúa desarrollándose.

Fuente: Glassnode

Los indicadores on-chain de CryptoQuant siguen apuntando a una sólida acumulación entre amplios grupos de inversores, a pesar de las intensas ventas de BTC desde direcciones a largo plazo y la caída de los precios.

Fuente: CryptoQuant

Gráficos de Bitcoin y Ethereum (D1)

Al observar los gráficos de las dos criptomonedas más importantes, vemos que ambas intentan recuperar la EMA de 200 días (línea roja), con Ethereum mostrando un repunte más fuerte. El token cotiza en torno a la media móvil clave cerca de los 3600 dólares. El indicador RSI para ambas criptomonedas asciende gradualmente hacia 50, lo que sugiere una disminución significativa de la presión vendedora.

Bitcoin

Fuente: xStation5

Ethereum

Fuente: xStation5

Los ETF están vendiendo (por ahora).

En los últimos días se han registrado salidas de capital de los ETF de criptomonedas, pero la tendencia a largo plazo parece mantenerse, sobre todo si el gobierno estadounidense reabre sus puertas y las acciones retoman su tendencia alcista. Los ETF siguen siendo un indicador clave del impulso comprador en el mercado de criptomonedas, y son monitoreados de cerca por fondos de cobertura y operadores. Un repunte en la demanda por parte de este grupo podría ser una señal importante de una posible reversión de la tendencia.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research