Los mercados asiáticos extienden el tono bajista

Las acciones de la región de Asia y Pacífico cotizan mayoritariamente a la baja tras la débil sesión de ayer en los mercados globales, a pesar de la reacción positiva del viernes a los comentarios de Powell.

Los futuros de los índices europeos sugieren una apertura a la baja. El contrato de futuros del Euro Stoxx 50 baja un 0,4%.

El tipo de cambio EUR/USD se mantiene por encima de 1,16; el USD/JPY ronda los 148. El euro es actualmente la divisa con mejor rendimiento, mientras que el dólar neozelandés experimenta caídas cada vez mayores.

Nuevas amenazas de Trump

Trump amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que implementen impuestos o regulaciones digitales consideradas discriminatorias contra las empresas tecnológicas estadounidenses. Si estas medidas no se retiran, EE. UU. impondrá restricciones a la exportación de tecnología y semiconductores, así como aranceles a las exportaciones de estos países a EE. UU.

El presidente Trump anunció públicamente la destitución inmediata de Lisa Cook de su cargo como miembro de la Junta de la Reserva Federal (Fed).

Lisa Cook rechazó las acusaciones, afirmando que no había motivos para su despido y que no tenía intención de dimitir. El presidente no tiene autoridad formal para destituirla. Cook tiene la intención de continuar desempeñando sus funciones en la Reserva Federal.

Bancos centrales

El RBA sigue percibiendo riesgos significativos derivados de la política arancelaria estadounidense en sus actas, aunque hasta el momento se han evitado los peores escenarios.

La Junta del RBA evaluó que podría ser necesario realizar más recortes de tipos de interés durante el próximo año; existen argumentos tanto para una flexibilización gradual como para una más rápida.

La situación en el mercado laboral se mantiene moderadamente tensa, la inflación está ligeramente por encima del objetivo y la demanda interna está creciendo. La política monetaria actual se describe como moderadamente restrictiva; se debate si sería mejor un ciclo de recortes gradual o más rápido; la decisión depende de los datos que se publiquen sobre las economías globales. El RBA se plantea acelerar el ritmo de reducción de su cartera de bonos.

Otros mercados

Al comienzo del día, observamos caídas generalizadas en el mercado de materias primas energéticas (gas natural y petróleo crudo), mientras que los metales preciosos se recuperan levemente.

Entre las lecturas más importantes del día se encuentran los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. (julio), el índice de confianza del consumidor de Conference Board (agosto), el pronóstico del PIB de la Reserva Federal de Atlanta, las actas del Riksbank, la decisión de NBH (Hungría), conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, discursos de miembros de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra y subastas de bonos en Italia y EE. UU.