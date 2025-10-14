MACRO: El crecimiento del sector Servicios de EEUU se desacelera bruscamente en febrero
El crecimiento de Servicios en EE. UU. en el mínimo de 9 meses Las presiones sobre los precios aumentan drásticamente El PMI de...
Noticias de Mercado
El petróleo crudo ha experimentado marcadas caídas desde finales de septiembre, con el Brent cayendo a alrededor de 62 dólares y el WTI alcanzando los 58 dólares por barril. Tras meses de presión, el Brent ha perdido aproximadamente el 15% de su valor en lo que va de...
Petróleo El petróleo crudo se ha visto sometido a una presión considerable debido a la desescalada en Oriente Medio y a la perspectiva de una nueva guerra comercial entre China y Estados Unidos. Donald Trump amenazó con elevar los aranceles a los productos chinos al 100%...
La OPA de BBVA-Sabadell sigue dando titulares pero la incertidumbre sigue latente. Hoy Sabadell ha anunciado que un porcentaje muy reducido de los accionistas minoritarios han aceptado la OPA de BBVA, lo que complica que la operación supere el 50% que la entidad tiene fijado. ¿Qué...
El par NZDUSD se ha estado moviendo en tendencia alcista durante algún tiempo. Sin embargo, el impulso alcista se desvaneció recientemente....
Mirando el gráfico de la plata, podemos observar una situación técnica interesante. Durante la sesión de ayer, los compradores...
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años saltó al 1,47%. Informe de ADP por debajo de las expectativas Lyft (LYFT.US) registró...
Los inventarios de crudo en los EE.UU. aumentaron 21.563 millones de barriles en la semana que terminó el 26 de febrero, luego de un aumento de...
El PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. cayó a 55,3 en febrero desde 58,7 en el mes anterior, por debajo de las expectativas de los analistas...
El canciller del Reino Unido, Rishi Sunak, presentó su presupuesto del Reino Unido para 2021 y promete hacer "lo que sea necesario", incluida...
GOLD Comencemos el análisis de hoy con el mercado del oro. Al observar el intervalo diario, podemos ver que el precio de este producto básico...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EE. UU. en febrero se publicó a la 1:15 pm GMT. Se esperaba que los datos mostraran un aumento...
Nuevo análisis de XTB. Palantir, a pesar de batir las expectativas de ingresos, vió incrementados sus costes operativos en un 100%, concretamente...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 retrocede después de alcanzar un nuevo récord histórico La Comisión...
Nuevo análisis de XTB. Inditex dará a conocer su cierre fisca el próximo 10 de Marzo, hasta entonces la cotizada supera los 28€...
Ha estado tranquilo sobre los precios de los productos lácteos en el mercado durante algún tiempo. El dólar neozelandés ha...
Los comentarios de los miembros del BCE ayer parecen tener un impacto duradero en el mercado. Han dicho que el BCE no tolerará el aumento de los...
Se espera que los mercados europeos abran al alza Se espera que ADP muestre un incremento de empleo de 177k en febrero Rishi Sunak...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europea ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,81%, el Nasdaq un 1,69% y el Dow Jones un...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas AUDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Las acciones de Nio (NIO.US) se desplomaron ayer más del 6,0% después de que el fabricante de vehículos eléctricos con sede...
