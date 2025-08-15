Resumen de la semana: El Ibex 35 en máximos desde 2007

El Ibex 35 ha marcado esta semana un hito histórico. El selectivo nacional ha vuelto a tocar los 15.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde 2007, y que le acerca a sus máximos históricos en los 15.945 puntos. El impulso de este año, con una subida acumulada del 30%, ha...

Más