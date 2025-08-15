Heidelberg Cement se hunde después de recortar el pronóstico de ganancias
El Ibex 35 ha marcado esta semana un hito histórico. El selectivo nacional ha vuelto a tocar los 15.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde 2007, y que le acerca a sus máximos históricos en los 15.945 puntos. El impulso de este año, con una subida acumulada del 30%, ha...
AMD (Advanced Micro Devices) es un líder mundial en la producción de procesadores avanzados y tarjetas gráficas, que ofrece soluciones innovadoras para ordenadores personales, centros de datos y dispositivos de videojuegos. La empresa ha estado compitiendo durante años con...
En estos momentos todo parece indicar que todavía queda recorrido en la renta variable. Los buenos resultados corporativos apoyados en la IA, los recortes de tipos por parte de los bancos centrales, y los acuerdos comerciales, han sido los principales catalizadores del mercado, y de momento no...
Resumen: La inflación del IPC en Inglaterra experimentó una deceleración mayor de la esperada Las minutas del Banco...
El Brent y el West Texas siguen manteniendo intactas sus tendencias alcistas desde los mínimos de 2015. Sin embargo, cuando se analizan las estructuras...
Resumen: Estados Unidos busca iniciar negociaciones comerciales con la UE, Reino Unido y Japón El DAX (DE30 en xStation5) con problemas...
Resumen: Atención al GBP ya que llega el informe de inflación La inesperada caída indicada por API da esperanza...
Las bolsas recuperan con fuerza tras el desplome vivido la semana pasada. En Estados Unidos, el SP500, DJIA, Nasdaq y Russell2000 han respetado las tendencias...
Uno de los índices de bolsa que peor lo ha hecho recientemente en Estados Unidos es el Russell2000. Se trata del índice que aglutina a las empresas de...
Resumen: Semana intensa para la política europea. El DAX (DE30 en xStation5) se suma a las ganancias y se aleja del soporte de...
Resumen: Se espera que los indicadores de olas de crecimiento de UK permanezcan sin cambios Se prevee otro deterioro en el índice...
Resumen: El índice alemán cotiza en mínimos anuales Corrección ABC en juego DAX (DE30 en xStation5) prueba...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: El FMI indica que el crecimiento del sector de la criptomoneda podría desestabilizar al sector financiero en caso de que sigan...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Europa sigue poniendo en jaque a las bolsas europeas. En Italia la votación a favor...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Europa sigue poniendo en jaque a las bolsas europeas. En Italia la votación a favor...
Resumen: El miembro de la coalición de Merkel pierde la mayoría absoluta en el estado bávaro El DAX (DE30 en xStation5)...
Thomson Reuters IFr ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Se espera que las ventas minoristas de EEUU suban otro mes consecutivo Varios miembros del BCE hablarán a lo largo de...
Resumen: US IPC Y / Y: 2.3% vs 2.4% exp USD cotizando a la baja ; EURUSD cerca de 1.16 Ayer, el dólar estadounidense regresó...
