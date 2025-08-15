Bayer al alza en medio de caidas generalizadas
Resumen: Las caidas en los mercados se contagian en Europa El DAX (DE30 en xStation5) logra defender el soporte de 11500 puntos por ahora Bayer...
El Ibex 35 ha marcado esta semana un hito histórico. El selectivo nacional ha vuelto a tocar los 15.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde 2007, y que le acerca a sus máximos históricos en los 15.945 puntos. El impulso de este año, con una subida acumulada del 30%, ha...
Más
AMD (Advanced Micro Devices) es un líder mundial en la producción de procesadores avanzados y tarjetas gráficas, que ofrece soluciones innovadoras para ordenadores personales, centros de datos y dispositivos de videojuegos. La empresa ha estado compitiendo durante años con...
Más
En estos momentos todo parece indicar que todavía queda recorrido en la renta variable. Los buenos resultados corporativos apoyados en la IA, los recortes de tipos por parte de los bancos centrales, y los acuerdos comerciales, han sido los principales catalizadores del mercado, y de momento no...
Más
Resumen: Grandes caídas Estados Unidos y Asia. Las cotizadas publican “profit warnings” por el conflicto comercial entre China...
Las bolsas registraron ayer desplomes en casi todas las geografías. En este vídeo analizo hasta que punto se han deteriorado las estructuras alcistas tanto...
TD Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDCAD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Actas del BCE en elpunto de mira tras los comentarios de Draghi La inflación de IPC de EEUU se publicará a primera hora...
Resumen: Los índices de Estados Unidos en rojo antes de la apertura del mercado Las small caps continúan por debajo del rendimiento...
Sumario: Crypto Finance AG, una compañía de inversión en criptomoneda, obtiene licencia para gestionar inversiones en dicho...
Durante los últimos meses hemos visto comportamientos muy dispares entre distintas bolsas mundiales. En concreto el SP500 lo ha hecho mucho mejor que el...
Según las últimas cifras de la ONS, la economía del Reino Unido no creció en agosto, aunque hubo una revisión al alza...
Resumen: La membresía del Reino Unido en el GPA está bajo amenaza ya que otros miembros piensan en bloquear el acceso El DAX...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los datos de Producción Industrial en UK muestren un ligero avance Inflación PPI Americana en la agenda pronto...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
Resumen: Los bancos estadounidenses lanzarán sus resultados el viernes 12 de octubre Se espera que las ganancias para todo el...
Resumen: Miembros del partido de la PM Theresa May se sitúan en contra en el Partido Conservador El DAX (DE30 en xStation5) tiene...
