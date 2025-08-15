lee mas
Invertir implica riesgos.
Resumen de la semana: El Ibex 35 en máximos desde 2007

15 de agosto de 2025

El Ibex 35 ha marcado esta semana un hito histórico. El selectivo nacional ha vuelto a tocar los 15.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde 2007, y que le acerca a sus máximos históricos en los 15.945 puntos. El impulso de este año, con una subida acumulada del 30%, ha...

Compañía de la Semana – Advanced Micro Devices (14.08.2025)

14 de agosto de 2025

AMD (Advanced Micro Devices) es un líder mundial en la producción de procesadores avanzados y tarjetas gráficas, que ofrece soluciones innovadoras para ordenadores personales, centros de datos y dispositivos de videojuegos. La empresa ha estado compitiendo durante años con...

Mercados en máximos ¿Cuáles son los principales riesgos de cara a final de año?

14 de agosto de 2025

En estos momentos todo parece indicar que todavía queda recorrido en la renta variable. Los buenos resultados corporativos apoyados en la IA, los recortes de tipos por parte de los bancos centrales, y los acuerdos comerciales, han sido los principales catalizadores del mercado, y de momento no...

